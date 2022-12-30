Сколько четверок допускается в красном дипломе?

Красный диплом — цель, которую многие студенты ставят с первого курса обучения в вузе. Однако добиться этого сложно. Непонятные предметы, неуступчивые преподаватели, которые валят всех, необходимость посещать все лекции и семинары, объемные домашние задания — учащимся нужно справиться со всеми этими барьерами.

Несмотря на все усилия, на экзаменах часто возникает стресс или другие неприятные ситуации, которые мешают получить «отлично». Одна четверка не ставит крест на пути к красной корочке, но их доля во вкладыше должна быть минимальной. Какое соотношение 5 и 4 должно быть? Можно ли исправить их на последнем курсе? Действительно ли, диплом влияет на шансы при устройстве на работу? На все вопросы по теме ответим в этой статье.

Чем красный диплом отличается от обычного

С первого класса школьники знают, что красный аттестат и диплом — это хорошо, к ним нужно стремиться. Однако не все понимают, чем они отличаются от стандартных, и кто может их получить.

Диплом — это документ государственного образца, который выдается по итогам обучения в вузе. Его получают те студенты, которые успешно освоили программу. Свидетельство выступает как подтверждение высшего образования — набора навыков человека для работы по определенной специальности. При обучении на специалитете он выдается через 5 лет, на бакалавриате — 4 года, в магистратуре — 2 года.

Обложка может быть двух цветов — синий и красный. Цвет корочки определяет содержание: если во вкладыше большинство оценок «отлично», то студент получает красный диплом. Он показывает эффективность студента и говорит о его ответственности по отношению к обучению. Для будущего работодателя это знак, что человек будет выкладываться и хорошо выполнять свои задачи. Конечно, никто не повышает зарплату за цвет обложки, но отличники могут претендовать на более высокооплачиваемые вакансии.

За некоторые предметы могут быть четверки, однако их доля не должна превышать 25%. Одна тройка — это автоматически синий диплом, даже если все остальные оценки — пять. Это правило работает не только для тех, кто получает высшее образование, но и для выпускников техникумов или колледжей.

Как рассчитывается средний балл

Чтобы оценить свои шансы на получение красного диплома, вы можете посчитать средний балл. Он должен превышать 4,5 — работает стандартное правило округления. В вкладыше у вас прописаны и зачеты, и экзамены — для расчетов вам понадобятся только оценки:

Шаг №1

Посчитайте количество предметов, которые вы сдавали в формате экзамена.

Шаг №2

Сложите все оценки — чтобы упростить, можно посчитать количество пятерок и четверок, умножить их и суммировать результаты, например:

4 оценки «хорошо» — 4 х 4 = 16

11 оценок «отлично» — 11 х 5 = 55

Сумма — 16 + 55 = 71

Если у вас есть тройки, считать средний балл нет смысла.

Шаг №3

Остается поделить получившуюся сумму на общее число предметов с оценкой:

Средний балл — 71 : 15 = 4,73

При таком показателе, шансы на диплом с отличием — высокие. При этом средний балл не гарантирует его получение, поскольку есть дополнительные требования. Чтобы претендовать на него, оценка «отлично» должна быть за:

государственные экзамены;

защиту дипломной работы;

все курсовые;

практические работы.

Для этого требуется много усилий от студента. Однако у отличников есть лайфхаки, которые могут упростить жизнь. Например, если выбирать темы курсовых в одном направлении, то в течение четырех лет обучения вы соберете хорошую базу для написания диплома. Это поможет на последнем курсе, когда надо и к экзаменам готовиться, и писать объемную работу. Еще одна возможность легче сдавать сессии — это высокий процент посещаемости и активность на семинарах. Это влияет на рейтинг, поэтому по итогам семестра за некоторые предметы можно получить пятерки автоматически. Ваша задача — учиться эффективно, а не надрываться. Проблемы с бессонными ночами обычно возникают у троечников, которые пропускают пары.

Тройки и четверки в дипломе: что делать?

Если в течение обучения большая часть оценок «отлично», но некоторые преподаватели решили испортить вам зачетку тройками, на последнем курсе их можно пересдать. Для этого нужно получить разрешение в деканате. На разных факультетах и вузах правила отличаются, но большинство допускают пересдачу двух-трех предметов, если все остальные — пятерки или доля четверок не превышает допустимый лимит.

С оценками «хорошо» ситуация сложнее. В некоторых вузах пересдавать их нельзя, деканаты не выдают разрешение тем, у кого средний балл 4,5 или доля пятерок в зачетке ниже 75%. Иногда есть общий лимит на пересдачи и троек, и четверок. Например, руководство может допустить четыре пересдачи, среди которых один предмет с оценкой «удовлетворительно», а три — с «хорошо».

Что нужно сделать?

Посчитайте средний балл и определите, сколько предметов вам нужно пересдать. Подойдите в деканат и уточните о правилах на вашем факультете. Если ваша ситуация подходит под критерии, вам выдадут ведомость, с которой можно подойти к преподавателю. Если у вас есть одногруппники, которым нужно пересдать те же предметы, лучше объединиться, чтобы можно было договориться об удобной для всех дате. Чтобы улучшить оценку, особенно тройку, необходимо идеально подготовиться к экзамену.

Бывает такое, что от одного преподавателя, который занижает результаты, страдает весь поток. Иногда можно договориться, чтобы на пересдаче принимал другой, если только это не авторский курс. Если у вас по этому предмету четверка, то лучше пересдать что-то другое, а в случае с тройкой требуется приложить много усилий, чтобы изменить ее. Диплом, курсовые, практические работы и итоговые экзамены исправить нельзя.

Требования к дипломной работе

Один из главных параметров, без которых невозможно получить красную корочку — ВКР — выпускная квалификационная работа. По итогам ее защиты вы получаете последнюю оценку, которую невозможно исправить. Даже если в зачетке только пятерки, факультеты не дают никаких привилегий студентам — вы можете перечеркнуть все свои усилия за четыре года одним недочетом при сдаче диплома.

По каким критериям оценивается работа?

Структура: в ней должны явно прослеживаться введение, основная часть и заключение с выводами. Содержание: помимо теории нужны практические разделы. Оформление: титульный лист, содержание, заголовки, список литературы — всё влияет на итоговую оценку. Уникальность: обычно доля заимствований вместе с цитированием не должна превышать 10-15%.

Каждый диплом проходит проверку на закрытой программе Антиплагиат.ВУЗ. Написать оригинальный текст, который алгоритмы не распознают как плагиат становится всё сложнее, поскольку базы ежедневно пополняются студенческими и научными работами. Перед отправкой вы не можете проверить ее самостоятельно, доступ к ней есть только у преподавателей. Учащимся рекомендуют ее аналог — Антиплагиат.ру, однако их оценки могут сильно отличаться, особенно при использовании бесплатной версии. Получить доступ к преподавательскому отчету можно на платформе Antiplagius. Здесь вы можете загрузить свой документ, узнать уровень уникальности и посмотреть на те фрагменты, которые подсвечиваются как заимствования.

Плагиату уделяется так много внимания, потому что часто он становится проблемой для студентов. Со сложностями сталкиваются даже отличники, которые пишут работы самостоятельно. Сам формат подразумевает ссылки на источники, но при добавлении информации в текст их стоит переписывать своими словами. Снизить процент заимствований поможет использование зарубежной литературы. Если вы перепробовали разные способы, но не можете довести его до нужного уровня, используйте функцию повышения уникальности Antiplagius, которая перекодирует файл под Антиплагиат.ВУЗ. При проверке преподавателю высветиться указанный при заказе процент оригинальности.

Есть ли смысл гнаться за красным дипломом?

По поводу значимости красной корочки постоянно ведутся споры. Одни считают, что это пустая трата времени и сил, для других — это важный мотиватор, который помогает добиваться хороших результатов. Решить, нужен ли он вам, лучше на первом курсе, чтобы правильно расставлять приоритеты в процессе обучения.

Аргументы «за»

№1. Помогает устроиться на хорошую работу

У каждого факультета есть десятки примеров, когда отличников забирают на последнем курсе. Это распространенная практика, когда компании приходят с презентациями и раздают анкеты студентам. В приоритете обычно отличники. Однако диплом может сработать в плюс и на собеседовании.

№2. Навыки

Когда студент нацелен на красный диплом, он выполняет домашние задания, ходит на лекции, проявляет активность во время семинаров и практических занятий, он получает необходимые для работы навыки. При оценке резюме красная корочка говорит работодателям, как минимум, о высоком уровне ответственности претендента. Для многих — это главное качество сотрудника.

№3. Связи

Есть много историй, когда те выпускники, которые хорошо устроились, приглашают на работу новых людей со своего факультета. У кандидатов с красным дипломом всегда есть преимущество на фоне остальных — вас могут порекомендовать с отсылкой на учебные успехи.

№4. Научная карьера

Красный диплом — это хорошая репутация в вузе. Отличников любят на факультете и всегда рады, когда они остаются в магистратуре или поступают в аспирантуру. Им помогают в научной работе, направляют, поддерживают в работе.

№5. Дисциплина

Привычка совершать регулярные действия для достижения результата — хорошее умение, которое помогает в других сферах жизни. Цель в виде свидетельства о высшем образовании с отличием дисциплинирует.

№6. Учеба за границей

Диплом — один из критериев, по которому происходит отбор в зарубежные вузы вместе с экзаменами. Если после бакалавриата вы планируете поступить на магистратуру за границей, борьба за хорошие оценки — это одна из главных целей.

Аргументы «против»

№1. Опыт важнее бумаги

Современные компании отбирают сотрудников, проверяя их навыки самостоятельно. Высшее образование — это только пропуск на интервью, но сам по себе документ ничего не решает. Крупные корпорации отказываются и от этого принципа, например, несколько лет назад в Google стали принимать работников без диплома. При таком подходе преимущество могут получить троечники, которые пропускали занятия, потому что начали работать во время обучения в вузе.

№2. «Учеба отнимает лучшие годы»

Это частая отмазка студентов, которые не хотят тратить время на обучение и поступили в университет только ради документа об окончании. В этом есть доля правды — отличники часто тратят больше времени на занятия. Однако ваша задача — учиться эффективно, а не много. Это позволяет совмещать и не жертвовать своей целью.

№3. Работа не по специальности

По результатам нескольких независимых друг от друга исследований, большинство выпускников в России не работают по специальности. В таком случае усилия тратятся впустую. На этот аргумент опираются те, кто дает взятки преподавателям ради хороших оценок. Такой метод получения красной корочки — это, действительно, бесполезная трата времени. Однако если учиться честно, вы все равно получите полезные навыки. Вузовская программа включает в себя много общих предметов, которые могут помочь в смежных профессиях.

Работа и диплом: дополнения

Есть несколько факторов, которые нужно учитывать при решении:

Значимость диплома зависит от специальности: если журналистом можно стать без высшего образования, то у медицинских направлений нет такой опции. Многие профессии строго регламентированы, поэтому для них красная корочка намного важнее. За хорошего инженера компании готовы бороться: на основании успехов в обучении вам могут предложить большую зарплату. Даже если на первой ступени карьеры диплом не сыграл большую роль, это не значит, что он не потребуется после. Например, в некоторых компаниях без высшего образования невозможно получить руководящую должность. Если вы не планируете работать по специальности, то роль выпускного документа снижается.

Резюме

Стоит ли гнаться за оценками, чтобы получить красный диплом — личный выбор каждого студента. Для одних перевешивают аргументы «за», другие понимают, что они никогда не будут работать в этой сфере и учатся ради родителей, а третьим просто интересно учиться, поэтому проблем с оценками никогда не возникает.

Если ресурсы и время позволяет получить красный диплом, то лучше сделать это. Добиться 75% оценок «отлично» во вкладыше не так сложно, а потенциальные бонусы в большинстве случае оказываются весомее потраченных усилий.