Как пройти антиплагиат рефератом?

Почти невозможно сказать точно, сколько рефератов приходится сделать студенту за все время обучения: на некоторых специальностях счет идет даже не на десятки, а на сотни. Еще 12 лет назад подобные задания казались пустой формальностью, соблюдение которой занимало примерно 10 минут. В Интернете находился подходящий материал, скачивался, менялась фамилия на титульном листе, и работа сдавалась преподавателю. А дальше все было похоже на игру: и студент, и преподаватель понимали природу происхождения каждой работы, но оба делали серьезное лицо, как будто один две недели без сна и отдыха писал, а другой – собирается весь день тщательно проверять.

Игра закончилась в 2005 году, когда Министерство образования РФ ввело обязательную проверку каждой научной работы на плагиат. И если кто не знает, то с точки зрения науки реферат – точно такая же серьезная работа, как курсовая или диплом. С этого момента студентам действительно пришлось ответственно писать, а преподавателям – серьезно проверять.

Данный материал полностью посвящен проверке уникальности. Мы расскажем, что такое плагиат, как его проверяют, как написать уникальную работу, как обойти сервисы проверки и обмануть преподавателей.

Как проверить реферат на уникальность?

Начнем с определения. Проверка уникальности – сравнение текста вашей работы со всем контентом, который был написан ранее и размещен в Интернете и во всевозможных базах данных. Для каждой специальности Министерство образования определяет минимальную планку, чтобы реферат был признан уникальным, и студент получил право на его защиту. Как правило, это 40-80 процентов.

Существует всего 5 сервисов, которыми ВУЗы могут проверять рефераты и другие работы студентов:

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder;

«Антиплагиат.ВУЗ».

Первые четыре не вызывают никаких вопросов, ведь они находятся в свободном доступе и абсолютно бесплатны. Любой учащийся может заранее проверить текст, узнать процент и исправить неуникальные фрагменты, если результат не устраивает.

А вот «Антиплагиат.ВУЗ» – настоящая беда учащихся. Это «закрытая» система, доступ к которой имеют только представители учебных заведений и некоторые организации. Вы никак не сможете проверить реферат на оригинальность в этом сервисе без помощи третьих лиц. И знаете, в чем главный подвох? Более 90 процентов ВУЗов пользуются именно «Антиплагиат.ВУЗ». Но вам повезло: узнать результат проверки в «закрытой» системе и получить преподавательский отчет можно на нашем сайте.

Вы должны понимать, что у каждого из пяти сервисов свои алгоритмы проверки. Если вы проверите работу в каждом из них, то получите разный процент и разные элементы заимствований. Поэтому сперва узнавайте, каким антиплагиатом пользуется ваш ВУЗ, а только потом проверяйте.

Как написать уникальный реферат?

Как может показаться из прошлого раздела, самый очевидный совет: пишите сами, не копируйте информацию из Интернета и баз данных, чтобы текст получился уникальным. Но на практике так рассуждать могут только те, кто никогда не сталкивался с написанием научных работ.

Вы ведь понимаете, что минимум на 50 процентов любая работа состоит из теоретических знаний? А это и теории, и научные законы, и юридические законы, и цитаты, и определения терминов, и т.д. Если вы избежите этой информации, то реферат просто не примут, потому что без теории, предшествующей практике, писать нельзя.

Значит, необходимо все перефразировать? Но эта идея еще хуже, потому что большая часть информация просто не подлежит редактированию! Вы не можете ввести новое определение какого-либо термина, а вынуждены пользоваться существующими, которые обязательно будут считаться плагиатом. А если пишите работу по юриспруденции? Как можно изменить главу Конституции или статью Уголовного кодекса? Это риторические вопросы, потому что ответы на них слишком очевидны.

А еще существуют устойчивые речевые обороты, характерные для любого письменного материала, и даже для данной статьи, которую вы сейчас читаете. Только представьте, сколько этих самых оборотов будет в научной работе на 80-120 страниц!

Получается замкнутый круг: вы не должны использовать чужую информацию, но и не использовать ее нельзя. Бред? А никто и не спорит.

Мы можем дать лишь несколько очевидных рекомендаций, которые немного повысят ваши шансы:

не копируйте целые абзацы;

если пришлось копировать большой кусок текста, но кардинально меняйте его структуру;

перефразируйте все, что можно перефразировать;

изменяйте каждый заголовок, таблицу, список;

разбавляйте каждый скопированный фрагмент уникальным авторским текстом.

Это хорошие советы, но они лишь немного увеличат процент, а не позволят написать уникальную работу. Министерство образования понимает всю абсурдность проверки, но изменения – дело будущего. А студентам нужно ведь получать образование прямо сейчас, в этой непростой сложившейся ситуации!

Итог здесь логичный: все студенты ищут способы пройти антиплагиат рефератом и получить высокий процент уникальности. И они существуют. Правда, работают только некоторые. Но мы кратко разберем все, чтобы предостеречь вас от ошибок.

Как не нужно пытаться повысить уникальность реферата?

Вот, те способы, которые когда-то пользовались популярностью, но сейчас уже совершенно не работают:

синонимайзеры;

подмена алфавита;

скрытый текст;

картинки вместо текста;

самостоятельный рерайт.

Пробежимся очень кратко, потому что большинству студентов все это прекрасно знакомо.

Синонимайзеры – онлайн-сервисы, которые заменяют каждое слово текста на синоним. Никогда не пользуйтесь ими, даже самыми разрекламированными, потому что в итоге получите полнейший бред вместо исходного текста. Только если у вас плохое настроение, и вы хотите его поднять, прочитав кривые несогласованные фразы.

Подмена алфавита – замена русских букв в словах на иностранные, сходные по написанию (а, е, о, р и т.д.). А некоторые умельцы заменяют даже целые слова. Итог одинаков: любой современный антиплагиат посчитает все подмены в реферате не за новые слова, а за ошибки. Все это в отчете увидит и преподаватель, который едва ли похвалит вас за попытку обмана.

Скрытый текст – добавления большого уникального фрагмента в реферат, написанного прозрачным цветом, чтобы увеличить общий объем и процент. Результат: антиплагиат вас сдаст, указав на наличие этого текста.

Картинки – метод для мастеров графических редакторов. Суть в следующем: текст превращается в скриншоты, которые априори становятся уникальными. Некоторое время это действительно работало, но потом все сервисы проверки сделали выводы, и теперь у вас нет ни единого шанса.

Самостоятельный рерайт, в отличии всего остального, нельзя назвать совершенно нерабочим способом, но он очень труден. Теоретически можно переписать текст реферата так, чтобы он стал уникальным, но для этого необходимо иметь в распоряжении несколько свободных месяцев, идеально знать правила русского языка и научного стиля, вооружиться словарями, кофе и успокоительным. Поверьте, вы обязательно запутаетесь, перейдете с научного стиля на разговорный, не сможете придумать синонимы к терминам, допустите кучу грамматических ошибок и т.д. Несколько раз вас заставят дорабатывать, и, возможно, когда-нибудь сжалятся. А может, и не сжалятся, предложив прийти на следующей сессии или сходить в армию. Стоит так рисковать или нет, каждый решает сам. Мы не рекомендуем, потому что рерайтом должны заниматься специально обученные люди, а не вы – пока всего лишь студент.

Все эти способы навсегда останутся поводами для баек предшественников, у которых они якобы работали. Для вас это – нерабочие, неэффективные, бесполезные варианты. Просто забудьте о них и скорее читайте следующий раздел!

Как переделать реферат, чтобы гарантированно пройти антиплагиат?

На данный момент существует всего два проверенных способа повышения оригинальности реферата, которые точно сработают. И оба вы можете заказать на нашем сайте:

кодирование документа;

профессиональный рерайт.

Когда нет времени ждать, и результат необходим прямо сейчас, вам идеально подойдет кодирование. Его суть в изменении программного кода документа для конкретного антиплагиата, которым будут проверять вашу работу. Вы сами указываете сервис проверки и желаемый процент, а уже через 5 минут получаете результат. Это не только быстро, но и недорого – всего 10 рублей за страницу текста.

Если вы не знаете сервис проверки вашего учебного заведения или боитесь, что работу проверят в нескольких, то рекомендуем заказать профессиональный рерайт. Он выполняется вручную нашими сотрудниками, специализирующимися на студенческих работах. Они идеально знают правила русского языка, могут выдержать научный стиль, разбираются в требованиях учебной методички и уже успешно выполнили десятки тысяч заказов. Если вам на рерайт потребуются недели, то профессионалы справятся всего за 3 дня. Дополнительный бонус – сопровождение вашей работы до самой защиты. Стоимость услуги – 100 рублей за страницу, и вам не будет страшен ни один антиплагиат.

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