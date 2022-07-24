Антиплагиат СФУ: как пройти проверку на плагиат

Еще недавно студенты не знали ни про какой антиплагиат. Преподаватель мог уличить в списывании, только если одновременно проверял несколько похожих работ. Все изменилось в 2005 году, когда российская компания Forecsys создала «Антиплагиат» — автоматизированный сервис для проверки текстов на наличие заимствований.

Рособрнадзор быстро придумал, как приспособить новую разработку на благо высшего образования. В 2008 году ведомство выпустило рекомендацию для всех университетов: использовать «Антиплагиат» для борьбы с ленивыми студентами, которые не желают писать тексты самостоятельно.

На данный момент практически все вузы страны тестируют работы учащихся на уникальность. И Сибирский федеральный университет — не исключение. Мы расскажем, как работает в СФУ антиплагиат и с какими трудностями сталкиваются студенты при проверке.

Как происходит проверка на антиплагиат

Вот преподаватель загружает работу студента в систему. «Антиплагиат» сравнивает ее со всеми материалами, которые найдет. В область поиска входят тексты в открытом доступе на сайтах в интернете, а также файлы из закрытых баз студенческих и научных работ.

Если система находит совпадения, она отмечает эти фрагменты как «плагиат». По итогам проверки формируется преподавательский отчет. В нем указан процент уникальности всей работы, выделены неоригинальные части и даже есть ссылки на материалы, откуда учащийся позаимствовал текст.

Преподаватель открывает отчет, смотрит уровень уникальности и сравнивает его с минимальными требованиями к работам. Их можно посмотреть в нормативных документах университета. Если процент ниже, чем нужно, то работу не принимают. Даже если это гениальный труд, заслуживающий Нобелевской премии. Принцип антиплагиата СФУ простой: не хватает процентов — значит списал.

Минусы системы проверки «СФУ антиплагиат»

По мнению чиновников из Рособрнадзора, антиплагиат должен мешать только тем, кто скачивает готовые работы в интернете. А вот студентам, которые пишут сами, вообще не стоит беспокоиться на этот счет. Но это в теории, а на практике все иначе.

Главная проблема: система подходит к проверке механически. Для нее цитаты, формулировки законов и теорем, термины и определения — это все плагиат. Но иногда без заимствований не обойтись. Например, как написать курсовую о Великой Отечественной войне без слов «Великая Отечественная война»?

Каждый год студенты сдают миллионы различных работ, и все они попадают в базу проверки. С каждым днем становится все сложнее и сложнее добиться уникальности — какую тему ни возьми, про это кто-нибудь писал что-то похожее. Все это создает массу проблем для студентов, так как обойти антиплагиат СФУ весьма непросто.

Вот вопрос: насколько уместно измерять научные работы в процентах уникальности? Представим, что великие ученые прошлого вместо того, чтобы заниматься открытиями, подгоняли бы свои работы под нужную оригинальность. Тогда студенты до сих пор бы писали выпускные работы пером при свете лучины, а потом садились на лошадь и скакали в университет на защиту.

Другая проблема — система состоит из двух частей: открытого «Антиплагиат.ру», которым могут пользоваться все, и закрытого «Антиплагиат.ВУЗ», куда, как правило, могут заходить только сотрудники университета. Возникает парадокс — учащиеся и преподаватели проверяют работы разными модулями, и результаты этих проверок не совпадают.

Правда, студенты Сибирского федерального университета получают доступ к закрытой системе через библиотеку. В стенах учебного заведения есть научная библиотека СФУ, но антиплагиат там то работает, то не работает. Об этом читайте дальше.

Проверка через библиотеку СФУ на антиплагиат

В СФУ работает научная библиотека, где учащиеся и преподаватели могут пользоваться «Антиплагиат.ВУЗ». Студентам дается 10 бесплатных проверок в течение семестра, а преподавателям — 50. Как написано на сайте СФУ, антиплагиат ищет совпадения:

по базам диссертаций и рефератов Российской государственной библиотеки (РГУ);

в электронных системах «Лань» и «Юрайт»;

в открытых ресурсах сети интернет.

Вот только есть проблема: проверка через библиотеку СФУ на антиплагиат часто не работает. В таких случаях учащимся сообщают, что по техническим причинам сервис временно недоступен. Тогда у студента 3 варианта действий:

Терпеливо ждать, пока все заработает. Сроки обычно неизвестны и непредсказуемы. Антиплагиат в библиотеке СФУ — вещь крайне нестабильная. Сегодня он есть, а потом целый месяц — технические трудности с доступом. Воспользоваться открытым модулем, который проверяет хуже, чем «Антиплагиат.ВУЗ». На нашей практике случалось, что студент получал 90 % уникальности, когда проверял сам через «Антиплагиат.ру», а в преподавательском отчете было всего 30 %. Проверить работу через Antiplagius. Самый доступный, быстрый и удобный способ пройти проверку на антиплагиат СФУ.

Как проверить работу на плагиат через Antiplagius

Если вам нужно пройти антиплагиат онлайн в СФУ, будем рады помочь. Чтобы узнать точные показатели уникальности работы, не придется ходить по библиотекам и выслушать отговорки сотрудников, которые сами не знают, когда все заработает. Наш сервис поддерживает проверку через закрытую систему «Антиплагиат ВУЗ СФУ».

Antiplagius функционирует круглосуточно в автоматическом режиме. Проверка на антиплагиат СФУ в онлайн-режиме стоит недорого — 150 рублей. А если показатель оригинальности вас не устроит, мы можем повысить его несколькими способами:

Кодирование — наша авторская технология. В исходный код файла вносятся изменения, при этом его содержание остается прежним. После кодирования система проверки оценивает работу как уникальную. Рерайт. Способ подходит, если речь идет о дипломной работе, диссертации или статье в научный журнал. Наши профессиональные авторы с опытом написания подобных материалов берут ваш текст и вручную редактирует его. Они добиваются требуемого показателя оригинальности, не нарушая структуру материала и не отклоняясь от научного стиля повествования. Написание работы с нуля. Вы даете нам требования и тему, а мы возвращаем готовую работу. Остается только прочитать ее и можно идти сдавать.

Antiplagius — крупнейший в России сервис для проверки студенческих работ и повышения их уникальности. Мы предлагаем круглосуточный доступ к системе «Антиплагиат СФУ» для студентов. Более 1 500 000 человек уже стали нашими клиентами.