Что такое демонстрационный экзамен

Демонстрационный экзамен проводится в колледжах и техникумах. Его сдают студенты прикладных специальностей, чтобы подтвердить владение необходимыми навыками.

Подробнее о демонстрационном экзамене

Итоговая аттестация проводится не только по теории, но и по практической части. Представители учебного заведения и комиссия создают условия, похожие на реальный рабочий день. Например, будущие автомеханики перебирают двигатели, а повара готовят ресторанные блюда.

Работу студентов оценивают не преподаватели, а приглашенные эксперты. Они наблюдают за процессом и проверяют результаты.

Порядок проведения

Задания для выпускников утверждены международным сообществом «Ворлдскиллс». Специальная подготовка не нужна. Для успешной сдачи достаточно навыков, сформированных во время производственной практики.

Комиссия заполняет паспорта компетенций, оценивает результаты по сложной системе факторов. Если количество баллов превышает допустимый минимум, результаты засчитываются.

Важно. При составлении резюме укажите в нем результаты демо-экзамена. Многие работодатели их учитывают. Более того, в качестве экспертов выступают сотрудники действующих предприятий. Они выявляют перспективных студентов, в будущем могут пригласить их на работу.

На испытаниях присутствует главный эксперт. Это сертифицированный специалист, у которого есть право контроля. Он не оценивает работу, а следит за организацией и проведением.

Заключение

Демонстрационный экзамен нельзя пересдать. При отрицательных результатах курс проходят заново, так как многие колледжи и техникумы не допускают выпускников до защиты ВКР.

Иногда студенты узнают о демо-экзамене за несколько месяцев до сдачи. Если его нет в учебном плане, то низкий балл можно обжаловать в судебном порядке.

Пока новый вид итоговой аттестации не заменяет защиту выпускной квалификационной работы. Но демо-экзамен уже дает больше возможностей для трудоустройства.