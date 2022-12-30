Сколько страниц должно быть в курсовой?

Курсовая — это студенческая работа по итогам года обучения. Сдать ее нужно ближе к окончанию второго семестра. У одних студентов эта форма контроля появляется только на втором курсе, другие учатся писать объемные тексты по теме специальности уже с первого года.

Помимо содержательных критериев проверки, преподаватели требуют соблюдения технических стандартов, например, уровень уникальности, ГОСТ по оформлению, объёмы. Если вы не проходите эти фильтры, курсовую отправляют на доработку без прочтения. Тем, кто впервые сталкивается с этим типом задания, сложно разобраться во всех тонкостях, поэтому мы подготовили статью, где разберем правила и дадим рекомендации по подготовке работы.

ГОСТ: какие объёмы должны быть у курсовой работы

В государственных стандартах прописаны точные лимиты по размеру курсовой. Ее объем должен вписаться в промежуток от 20 до 40 страниц. Типичный студенческий текст на хорошую оценку — 30-35 страниц.

Что нужно учитывать:

Если студент не может написать уникальный материал такого размера, это говорит о низком уровне его подготовки.

Превышать лимит тоже нельзя, поскольку это не диплом — здесь не нужно проводить большое исследование.

Объем — настолько же важный критерий оценки, как и содержание.

Если получившаяся работа превышает лимиты — часть текста можно сократить за счет удаления подробных описаний, а некоторые детали - вынести в приложения, которые не учитываются при подсчетах. Логика работает и в обратную сторону: при нехватке страниц, можно расширить информацию и лучше раскрыть отдельные параграфы. Чтобы управлять объемами, не выходя за лимиты, нужно понимать, сколько страниц должно быть в каждой части.

Распределение объемов по частям курсовой

Содержательная часть курсовой состоит из введения, основного раздела и заключения. Вместе с ними студенту нужно подготовить технические страницы — титульный лист, содержание, список литературы, приложения. Разберём подробно всю эту структуру.

Нужно ли учитывать титульный лист и содержание?

Титульный лист — это заглавная страница, на которой указывается информация об авторе, теме работы, месте обучения и научном руководителе, который ее проверяет. Хотя на содержание она не влияет, требования оформления — строгие и постоянно меняются. Переделывать работу из-за мелких недочетов — это лишний стресс и время, поэтому нужно сразу выяснить актуальные правила.

Титульник учитывается при подсчете страниц, однако сам номер на нем не ставится. Содержание — также часть общего объёма. Оно составляется по структуре работы, включает все параграфы и подразделы. Поместить названия нужно на один лист. Когда вы настраиваете колонтитулы в Microsoft Word нужно выбрать опцию нумерации со второй страницы, чтобы на ней стояла цифра 2.

Введение

В вводной части надо раскрыть следующие элементы:

Обоснование темы: первая часть — предисловие, в которой нужно объяснить предмет работы, причины выбора и пояснить ее в общих словах. Актуальность: короткое описание научной проблемы, которую нужно решить, ее значимость для сообщества. Научная новизна: что нового вы принесете науке своим исследованием. Цели и задачи: какие результаты вы планируете получить в процессе исследования. Предмет изучения и объект исследования: ответ на вопрос — что конкретно вы будете анализировать. Методы: какие практические или теоретические инструменты вы будете использовать в процессе. Пошаговое описание структуры: здесь описываются параграфы с их примерным содержанием.

Первые три абзаца служат аннотацией, который вводит читателя в курс дела. На каждый элемент списка нужно написать 2-3 предложения. Многие студенты не уделяют внимания этой части из-за его технического характера. Это неправильный подход, потому что многие преподаватели читают внимательно только введение и заключение, а основную часть просматривают по диагонали.

Примерный объем, на который нужно ориентироваться — не больше трех страниц. Постарайтесь писать их без воды, сухо, по делу, чтобы показать, что вы разбираетесь в теме.

Основная часть

Основной раздел — самый объемный. Он начинается с теории, которая занимает около 15 страниц. Здесь от студента требуется собрать и структурировать базовые принципы, на которых строится исследование. Термины, классификации, методы, другие вспомогательные вставки — всё это очерчивает результаты других научных работ, написанных по этой теме. Несмотря на большое количество ссылок, этот отрывок должен быть написан самостоятельно — цитирование допускается в ограниченном количестве.

Как написать?

Собрать научную литературу по теме. Найти публикации, монографии, диссертации, на которые можно сослаться. Выбрать нужные фрагменты, структурировать их и переработать. Переписать отрывки своими словами, связывая их между собой и выстраивая логику.

Сделать это несложно. Обычно теория не вызывает проблем у учащихся, чего нельзя сказать о практике. Хотя эти параграфы занимают меньшую долю от основной части, написать их намного сложнее. Используя указанные инструменты и методики, студент проводит полноценное исследование. Оно не такое масштабное, но должно выполняться по всем требованиям. Чтобы написать его, нужно потратить в разы больше времени, чем на сбор теории.

По объемам практический раздел — небольшой — обычно около 10 страниц. Если есть расчеты, то немного больше — до 15 страниц.

Заключение

Заключительная часть строится на выводах по результатам практического исследования с отсылками к теории. С содержательной точки зрения, это резюме и подведение итогов. По размеру она не должна быть больше введения, то есть если в начале у вас три страницы, то здесь лучше ограничиться двумя.

Из чего состоит параграф:

Резюме с выводами по главам.

Описание выполненных задач и отсылка к цели — смогли ли вы добиться ее в ходе исследования.

Какие тезисы удалось доказать или опровергнуть в практической части.

Результаты с точки зрения предметной области и их влияние на решение научной проблемы, упомянутой во введении.

Как и вводный раздел, заключение кажется технической работой, однако для преподавателя это самый важный компонент курсовой. Он показывает, правильно ли вы понимаете суть исследования, используете методологии, анализируете и делаете выводы. Эта пара страниц может сильно повлиять на оценку. Текст здесь должен быть полностью уникальным.

Входит ли список литературы и приложения в объем курсовой?

После заключения студент должен оформить библиографию. Главный вопрос, который возникает на этом этапе — сколько ссылок должно быть в списке литературы. Это зависит от количества используемой теории: если вы используете много научных статей, раскрываете тему с разных точек зрения, то у вас должно быть около 30 источников. По некоторым проблемам такого количества публикаций нет — они узкие, поэтому правила допускают использование от 15 ссылок.

Для преподавателей важно, чтобы студент правильно оформлял все источники. У разных типов есть свои правила: от последовательности элементов до указания страниц в печатных изданиях. Еще одно требование — новизна публикаций: большая часть литературы из списка должна быть написана не более трех лет назад. Список литературы — не такой большой: обычно он занимает до 2 страниц, которые входят в объем курсовой.

Если при написании вы понимаете, что не укладываетесь в заданные лимиты, то спасение — приложения. Их не учитывают при подсчетах, поэтому сюда можно вынести всё, что не поместилось. Обычно сюда переносят:

Графики, диаграммы.

Фото, изображения и другие иллюстративные материалы.

Таблицы, схемы, чертежи.

Длинные расчеты.

Копии документов и т.п.

Приложения нумеруются, а в основной текст вы можете вставить отсылки к ним с указанием порядкового номера.

Как оформить курсовую по ГОСТу?

Чтобы правильно считать страницы, нужно оформить документ так, как этого требуют государственные стандарты. В них подробно описаны все правила, которыми нужно руководствоваться при написании. Вы можете найти шаблоны в интернете, взять методичку по оформлению на кафедре или самостоятельно найти информацию. Здесь мы приведем только те требования, которые влияют на объем.

В работе допускается использование только одного шрифта — Times New Roman, вне зависимости, основной это текст, заголовок или титульный лист. Размеры полей строго регламентированы: от левого края нужен отступ 3 см, справа — 1 см, а верхние и нижние границы — 2 см. Для основного текста используется размер 14 пт, а для сносок — 12 пт. Табуляция при написании нового абзаца составляет 1,25 см. Правило полуторного межстрочного интервала и выравнивания по ширине распространяется на весь документ — нужно сразу выбрать эти опции в настройках. Для выделений в редких случаях можно использовать курсив — полужирный шрифт и подчеркивания не допускаются за исключением заголовков.

Многие студенты мучаются с правильным оформлением. Часто преподаватели заставляют переделывать работы именно из-за этого критерия. Повторные проверки снижают ваши шансы на хорошую оценку. Стоит освоить все требования на этапе курсовых, чтобы к моменту написания диплома они вошли в привычку.

Антиплагиат: как проверяют курсовые

Оформление, объемы, уникальность — три главных технических критерия. Первые два мы разобрали в предыдущих пунктах, осталась только проверка на плагиат. В последние годы большинство студенческих работ прогоняют через Антиплагиат.ВУЗ. Это закрытая система, доступ к которой есть только у преподавателей. Стандартное требование оригинальности для курсовой работы — около 80%, но правила на разных направлениях могут отличаться. Большинство заимствований должно быть сконцентрировано в разделе теории, поскольку практическое исследование, введение и заключение требуют самостоятельной проработки.

_____________

В интернете можно найти десятки сервисов или программ, которые проверяют работы. Text.ru, eTXT, Advego — у всех бесплатных версий есть одна проблема — в анализе они используют только публикации из интернета. В отличие от них у Антиплагиат.ВУЗ есть многомиллионная, постоянно расширяющаяся база научных и студенческих работ из вузов России. Поиск совпадений ведется по всем этим текстам, поэтому ее оценка уникальности отличается от других сервисов. Получить доступ к преподавательскому отчету можно с помощью сервиса Antiplagius. В нем вы увидите:

уровень плагиата;

ссылки на скопированные источники;

отрывки с заимствованиями.

Если оценка высокая, то вы можете отправить работу на проверку научному руководителю, а если нет — скорректировать копирования. Повысить оригинальность курсовой можно самостоятельно с помощью рерайта, подбора синонимов и других методик. Второй способ — изменение кодировки файла, которую можно заказать в Antiplagius. Вам нужно указать нужный уровень уникальности, а алгоритмы изменят код документа, чтобы при проверке через антиплагиат, он выдавал заданный результат преподавателю.