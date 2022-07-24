Антиплагиат УРГЭУ: как пройти проверку на плагиат

В 2005 году был запущен «Антиплагиат.ру» — сервис для проверки текстов на уникальность. Проект сразу приглянулся Рособрнадзору, который увидел в нем шанс заставить студентов самостоятельно писать рефераты, курсовые и дипломные работы. Ведомство оперативно выписало рекомендацию всем вузам — внедрить систему и проверять по ней все работы на уникальность.

Суть проблемы

Система подходит к проверке формально. Она анализирует текст и ищет совпадения по словам и фразам в других студенческих работах и любых материалах, которые опубликованы в интернете. Если что-то находит, то снижает уникальность.

Но научная работа — не литературное произведение, которое можно написать из головы. Любое исследование основывается на огромном опыте предшественников. Цитаты, ссылки, заимствования неизбежны. Но алгоритму проверки плевать — он просто считает, что студент спер чужой текст. Преподаватели зачастую тоже не разбираются — получают отчет, видят низкий процент уникальности и не принимают работу.

Другая проблема заключается в абсурдном разделении системы на закрытую и открытую:

«Антиплагиат.ру», которым пользуются студенты;

«Антиплагиат ВУЗ», куда есть доступ только у преподавателей.

Возникает странная ситуация, когда студент проверяет работу по одним базам, а преподаватель — по другим. Результаты часто не совпадают. Студенты злятся и переписывают текст, пытаясь достичь нужного уровня уникальности вслепую.

Как применяют в УРГЭУ антиплагиат

УРГЭУ СИНХ внедрил антиплагиат еще в 2012 году. Проректор университета дал интервью, где сообщил, что новая система повысит ответственность студентов и даже каким-то образом поможет с трудоустройством. Проверка ведется по закрытой системе «Антиплагиат ВУЗ».

Требования по уникальности можно посмотреть во внутренних документах университета. Например, для выпускных работ на бакалавриате необходимо не менее 50 % оригинального текста. Для магистратуры требования выше — 75 % как минимум.

Антиплагиат УРГЭУ безжалостен. Если работа не соответствует показателям, никто не разбирается, почему и как так получилось. Никто не проверяет, правда ли это плагиат или человек сослался на чьи-то научные труды. Студента просто не допускают до защиты.

Проверка обязательна вне зависимости от того, какую специальность вы осваиваете, на каком факультете учитесь. Например, студентам УРГЭУ ИНО антиплагиат портит жизнь не меньше, чем тем, кто учится в ИДО.

Как через портфолио УРГЭУ пройти антиплагиат

Еще недавно студенты имели доступ к закрытому сервису «Антиплагиат ВУЗ» УРГЭУ. На сайте университета в сервисе «Электронное портфолио» они могли загрузить и проверить файл. Пока студенты других учебных заведений играли в угадайку, пытаясь «понравиться» системе поиска плагиата, учащиеся УРГЭУ заранее знали степень уникальности своих работ.

Но с июня 2019 года из электронного портфолио УРГЭУ антиплагиат пропал. На сайте висит объявление: «Отдельный доступ в систему «Антиплагиат ВУЗ» студентам не предоставляется». Причины такого решения неизвестны, но наши собеседники из числа студентов предположили, что экономический вуз решил сэкономить. Каждая проверка стоит денег, так зачем платить больше?

Antiplagius позволяет проверить текст на плагиат

Если преподаватель может пользоваться сервисом проверки, то почему учащиеся лишены такого права? Наша цель — устранить несправедливость и дать студентам полноценный доступ к системе антиплагиата УРГЭУ СИНХ.

Через Antiplagius можно проверить текст в закрытой системе «Антиплагиат ВУЗ» Студент не только узнает процент уникальности, но и получит полноценный отчет. В нем будет указано, какие фрагменты документа система считает плагиатом и откуда они заимствованы.

Услуга стоит всего 100 рублей — небольшие деньги за спокойствие и уверенность при сдаче работы. Кроме того, Antiplagius работает с другими сервисами:

Text.ru;

eTXT;

«Руконтекст»;

открытый «Антиплагиат.ру».

Если в вашем электронном портфолио не работает проверка антиплагиата онлайн в УРГЭУ, воспользуйтесь Antiplagius. Мы работаем круглосуточно без перерывов и выходных.

Antiplagius помогает пройти антиплагиат онлайн в УРГЭУ

Вот вы проверили документ и обнаружили, что уникальность ниже требуемого уровня. Можете самостоятельно попытаться поднять процент — поменять слова на синонимы, перефразировать выражения. Скорее всего, придется переписать часть текста, на что уйдет куча времени, а результат не гарантирован.

Кроме того, не любую фразу можно перефразировать. Бывает, что студенты в погоне за уникальностью уродуют качественную работу, уходят от научного стиля изложения и получают неудовлетворительную оценку преподавателя.

Чтобы не править текст вручную, воспользуйтесь сервисом Antiplagius. Мы предлагаем несколько способов повышения уникальности:

Кодирование — содержание документа остается прежним, все изменения вносятся на уровне внутреннего кода. В результате антиплагиат УРГЭУ оценивает работу как уникальную. Ручной рерайт — профессиональный автор берет работу и переписывает вручную. Качество материала не пострадает, орфографические и фактологические ошибки исключены, а требуемый уровень уникальности гарантирован.

Нашими услугами воспользовались более 1 500 000 человек. Студенты УРГЭУ, антиплагиат не победить в одиночку. Если доверите эту войну нам, то сэкономите время и сможете сосредоточиться на смысловом содержании работы.