Антиплагиат МГСУ: как пройти проверку на плагиат

Московский государственный строительный университет сегодня относится к самым престижным ВУЗам. Высшее учебное заведение занимается подготовкой инженеров, выпускает докторов наук и кандидатов по 40 специальностям. Чтобы соответствовать вузовской системе, необходимо обладать хорошими знаниями. Одна из сложностей, с которой часто сталкиваются студенты во время обучения в университете, является проверка курсовых и дипломных работ в Антиплагиат МГСУ. Требования таковы, что если работа не будет иметь требуемого порога уникальности, студента не допустят к защите.

Проверка уникальности на Антиплагиат МГСУ

Вузовская система проверки включает модули, которые проводят сравнительный анализ загруженной работы с миллионами других научных работ, диссертаций, рефератами, дипломами и др. Если будут определены совпадения, заимствования или схожие перефразирования такая работа не пройдет проверку. Антиплагиат МГСУ содержит много модулей, по которым выполняется проверка: интернет, Кольцо ВУЗов, перефразирования интернет, коллекция диссертаций и др. Это значительно усложняет проверку и корректировку текстов.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Если уникальность работы низкая, можно попробовать проверить ее и убрать:

Заимствования — они заменяются новыми, вырезаются из текста или полностью перерабатываются вместе со структурой.

Общеупотребительные фразы — как правило, в них не содержится важная тематическая информация, но уникальность они снижают очень сильно.

Перенасыщение цитатами — небольшой процент цитирований допускается, но если их очень много, лучше всего убрать лишние.

Замена кириллицы латиницей, синонимизация, вставка грамматических и орфографических ошибок — такие приемы в отношении Антиплагиат МГСУ не работают. Система сразу распознает хитрые уловки, а документу присваивается статус подозрительного. Пройти проверку в вузовском Антиплагиате можно, воспользовавшись закрытой системой. У студентов нет к ней доступа, поэтому на помощь придет Antiplagius.

Как повысить уникальность текста?

В нашем Антиплагиате используются те же самые инструменты проверок, что и в преподавательских версиях, поэтому после загрузки документа вы получите готовый отчет в течение минуты. Он выделит фрагменты, которые необходимо переработать. Также доступна техническая переработка кода текста, благодаря чему вы мгновенно получите оригинальную работу. Благодаря Antiplagius не нужно корпеть над курсовой и дипломом несколько ночей подряд — всего несколько минут, и файл можно отправлять преподавателю для итоговой проверки.