Антиплагиат ГУУ: как пройти проверку на плагиат

Далеко не все студенты готовы тратить кучу времени на самостоятельное написание курсовых и дипломных работ. Если раньше у преподавателей не было инструментов, чтобы отслеживать неуникальные работы студентов, то сейчас все они проверяются в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ. С ее помощью можно быстро обнаружить любые совпадения в текстах и определить, на сколько процентов уникальна работа. Многие учебные учреждения давно присоединились к этой системе, и Государственный университет управления не стал исключением. Для многих студентов, получающих знания в стенах этого института, написание работ с требуемой уникальностью является настоящей проблемой. Разбираемся, как добиться требуемой оригинальности, чтобы быть допущенным к защите.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат ГУУ

ВУЗ трепетно относится к обучению своих студентов, поэтому в обязательные требования входит проверка оригинальности работ. Таким образом выполняется проверка компетентности и усвоение знаний будущих специалистов. Основная сложность заключается в том, что результаты проверки одной и той же работы у студентов и преподавателей могут не совпадать. Если студент написал курсовую и получил 90% уникальности в бесплатной системе Антиплагиат.ру, вполне вероятно, что преподаватель оценит ее на 60-70% и отдаст на доработку. Секрет в том, что бесплатные версии работают по другим алгоритмам. В Антиплагиат ГУУ проверка идет сразу по нескольким модулям. Система также воспринимает найденные заимствования, без которых по логике невозможно обойтись при написании, и снижает процент уникальности.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Ситуация осложняется и тем, что студенты не имеют свободного доступа к Антиплагиат.ВУЗ. Они могут только загружать документы, а функция проверки им недоступна. В итоге студенту приходится писать работу, делать проверку в бесплатной программе и сдавать ее в таком виде преподавателю. Вы можете попросить своего научного руководителя предоставить вам возможность проверить работу в Антиплагиат ГУУ, но не все на это готовы пойти.

В качестве альтернативного варианта предлагаем наш сервис Antiplagius.

Как повысить уникальность текста?

В системе Antiplagius проверка ведется по выбранной системе после внесения оплаты. Антиплагиат проверит работу за несколько минут и выдаст готовый отчет, где будут указаны все неуникальные части. Если у вас нет времени заниматься правкой, предлагаем следующие услуги:

Техническое кодирование. С помощью специальных алгоритмов, будет выполнена автоматическая уникализация текста.

Ручной рерайт. Наши профессионалы сделают ваш документ уникальным, а вы получите 100% гарантию того, что научный руководитель примет работу.

Нашим сервисом уже воспользовались более 1,5 млн студентов, и вы можете стать одним из них.