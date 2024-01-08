Как правильно писать статьи для публикации?

А вы знаете, что можно писать статьи и зарабатывать на их публикации? Мы собрали несколько практических рекомендаций, которые пригодятся как новичкам-копирайтерам, так и опытным авторам. Вы узнаете про алгоритм написания статьи и основных правилах, а в качестве бонуса получите чек-лист.

Определение статьи

Прежде чем говорить про алгоритмы, выясним, что такое статья. Если просто, то это небольшое художественное или публицистическое сочинение. Автор очерчивает конкретную мысль, проводит анализ и делает вывод в конце. Разберем определение на примере нашей статьи: мы даем рабочие практики для написания полезных статей для сайтов, рассматриваем, как их писать и делаем выводы по этому вопросу.

Руководство написания статьи

Получив тему статьи, авторы очень часто встают в ступор и не знают с чего начинать. Многие не могут понять, какой именно должна быть подача материала. Основной причиной является незнание алгоритмов написания статей. Разберем их пошагово.

Шаг 1: Выбираем тему и выполняем анализ

Для начала нужно найти идеи. Это могут быть собственные идеи или найденная в интернете информация по теме. Если найти оригинальные идеи никак не получается, можно вдохновиться статьями других авторов, постами, просмотреть различные блоги и сайты. Работа со статьей — задача непростая. Прежде чем начать писать ее, нужно определить целевую аудиторию. Разобраться, с какой целью пишется статья и, какую именно мысль нужно донести читателям. После этого можно приступать к изложению мыслей в выбранной стилистике. Даже те авторы, которые пишут статью на заказ и имеют четкое ТЗ, должны обговорить с заказчиком цель написания текста и что именно заказчик хочет им донести? Возможно, это реклама или просто возможность рассказать подробнее о своем продукте. Правильные вопросы перед началом работы помогут определить направление, в котором предстоит двигаться дальше.

Шаг 2: Собираем информацию

На этом этапе берется один или несколько источников, где максимально объективно и достоверно подается информация. Желательно, чтобы информация была подкреплена фактами, доказательной базой. Материал для написания статьи можно брать на сайтах, в блогах, посвященных аналогичной теме. Также можно пользоваться сервисами, которые аккумулируют исследования по теме, например, HubSpot.

Шаг 3: Создаем заголовок

Заголовок — это важная часть в написании статьи. Именно на него сразу обращают внимание читатели и принимают решение о прочтении. Если заголовок интересный, он 100% спровоцирует желание кликнуть на него в результатах поиска и перейти на страницу со статьей. В создании хорошего заголовка важно придерживаться нескольких важных правил:

в названии должен содержаться ключ, по которому выполнена оптимизация;

заголовок должен цеплять, интриговать, вызывать желание прочесть материал.

Особое желание прочесть материал вызывают заголовки в вопросительной форме. Например, «Почему кризис 3 лет — ужас для родителей?». Такой заголовок звучит намного интереснее, чем его альтернатива — «Особенности кризиса детей в 3 года». Последний выглядит сухо, подразумевает, что дальше будет идти рассуждение на заезженную тему.

Доказано, что в информационных статьях очень хорошо работает формула 4U для заголовков. Она включает:

Полезность. Достаточно часто пользователи не столько интересуются товаром (услугой), сколько пользой, которую могут для себя получить. Обозначить ее можно сразу в заголовке.

Уникальность. Выделите свое предложение среди аналогичных.

Ультра-специфичность. Насколько ваш материал будет полезным для читателя.

Срочность. Это время, за которое читатель сможет найти для себя выгоду.

Шаг 4: Прорабатываем структуру

До этого шага уже проделана большая работа: собрана информация, придуман заголовок, определена цель создания статьи. Теперь нужно подготовить план текста, в который входит лид-абзац, основная часть и выводы. Подача материала выполняется четко и структурировано, мысли должны быть связными и последовательными. Лучше набросать сразу план и после полной проработки приступать к написанию.

Шаг 5: Готовим лид-абзац

Его основная цель состоит в следующем:

привлечь внимание;

замотивировать читателя полностью прочесть материал;

погрузить читателя в проблему;

предложить вместе изучить проблему, разобраться в ней и найти решение.

Если заголовок служит для того, чтобы вызвать интерес, то вступление побуждает читателя ознакомиться с материалом до самого конца.

Например, нужно подготовить статью: «Почему важно следить за гигиеной молочных зубов?». Вступительный абзац может быть следующим: «Так ли важно чистить молочные зубы утром и вечером? С одной стороны многие родители считают, что гигиена молочных зубов не так важна, как постоянных. С другой стороны, есть риск, что образовавшийся в результате плохой гигиены кариес перейдет на постоянный зуб в будущем. Далее разберемся, как нужно поступать».

Лид-абзац должен быть коротким и емким, а если составить его с первого раза не получается, можно подготовить несколько вариантов и потом выбрать самый лучший, который четко отражает стиль материала.

Шаг 6: Пишем основную часть

В основной части уже непосредственно дается ответ на вопрос, который хочет получить читатель. На данном этапе нужно придерживаться нескольких принципов:

Разбить статью на несколько разделов и озаглавить их подзаголовками. Таким образом, материал будет подаваться намного проще. Доказано, что сплошные «простыни» никто не хочет читать, а просто пролистывает их.

Сделать статью не более 5 000-10 000 символов. Этого достаточно, чтобы донести свои мысли. Кроме того, в материале такого объема меньше спама и он проще воспринимается поисковыми системами.

Разбавить статью инфографикой, картинками, схемами. Все это сделает текст более живым и привлечет внимание.

Каждый абзац отвести под одну мысль. Не нужно стараться сразу изложить все мысли в одном абзаце. Это сделает статью нелогичной и тяжелой для восприятия.

Сохранить последовательность. Каждое новое предложение является продолжением предыдущего, а читатель может остро реагировать, если теряется мысль. Не нужно тратить много времени на одно предложение. Если мысль сразу не получилась такой, как хотелось, переходите дальше. К его повторной проработке можно вернуться немного позже.





Шаг 7: Делаем заключение

Иногда читатели не хотят читать длинную статью, а просто пролистывают ее, немного задерживаясь на отдельных абзацах, а потом читают вывод. И уже если вывод их заинтересовал, они читают статью полностью. Поэтому заключение по важности находится на одной позиции с лид-абзацем. Можно постараться замотивировать читателя использовать информацию на практике. Неплохо предложить ему поделиться статьей на своей странице в социальных сетях или просто порекомендовать товарищам для прочтения.

Шаг 8: Вычитываем и редактируем

Написать статью — это только половина дела. Не менее важным этапом является вычитка и исправление ошибок в ней. Предстоит еще раз внимательно все обработать, убрать воду и дописать недостающую информацию.

Особенно внимание обратите на такие моменты:

Ошибки. Каким бы грамотным автором вы не были, всегда можно допустить описку или опечатку. При возникновении спорных моментов можно обратиться за помощью к словарям.

Вода. Она не несет в себе никакой важной информации, поэтому нужно без сожаления от нее избавляться. Вычитайте статью и подумайте, от чего в ней можно отказаться, не нарушив смысл. Например, «В метро она увидела красивого молодого парня». Понятно, что парень не может быть пожилым, поэтому слово «молодой» можно не употреблять. Есть специальные сервисы, помогающие быстрее избавляться от мусора, повторений, неточностей.

Структура. Еще раз посмотрите, насколько правильно составлена структура. Возможно, чего-то не хватает или отдельную информацию лучше предоставить лаконичным списком.

Упущения. Иногда не получается с первого раза раскрыть тему или вы считаете, что что-то упустили, описали не так подробно, как планировали. Если есть важные мысли, лучше всего сразу добавить их в текст.

Когда все шаги завершены, отложите статью ненадолго, чтобы «освежить» голову. Достаточно 1-2 часов, чтобы вернуться к ней снова и прочесть еще раз. Возможно, удастся найти еще какие-то косяки и устранить их.

Чек-лист для самоконтроля

В качестве заключения, предлагаем краткий чек-лист из нескольких пунктов, которые мы уже разобрали подробно выше:

Вы определили тему, проанализировали ЦА.

Собрали список источников, факты, кейсы, статистику.

Создали заголовок, в котором сразу понятно, какую пользу несет материал.

Определили структуру текста в общих чертах.

Написали лид-абзац, чтобы завлечь и подогреть читателя кратким содержанием.

Рассмотрели вопросы, поставленные во введении и ответили на них в основной части.

Написали вывод, дали советы, как действовать дальше.

Вычитали текст, нашли ошибки, убрали лишнюю информацию и добавили недостающую.

Не забудьте, что готовая статья должна быть уникальной, только так она не будет забанена и выйдет в топ. Проверить уникальность можно в нашем сервисе Antiplagius. Если она недостаточная, загрузите документ с текстом или вставьте его в поле поверки на сайте. Программа автоматически поднимет уникальность, и уже через несколько минут вы получите оригинальную статью, готовую для публикации.