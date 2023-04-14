Антиплагиат РГПУ им. А. И. Герцена: как пройти проверку на плагиат

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена — один из самых крупных ВУЗов страны, специализирующийся на качественной подготовке будущих педагогов. В его структуру входит более 20 факультетов, 100 кафедр, несколько институтов и научных центров. Сегодня в стенах университета ведется подготовка по 30 направлениям, учиться в РГПУ интересно и одновременно сложно. С недавнего времени ВУЗ присоединился к обязательной системе проверки уникальности студенческих работ, с помощью которой преподаватели легко отсеивают студентов, которые решили облегчить себе жизнь и просто скачали работу из интернета. В ВУЗе действуют строгие правила, касающиеся организации учебного процесса — если выполненная студентом работа не набирает хотя бы 80%, преподаватель имеет полное право не допускать его к защите.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат РГПУ

Обойти Антиплагиат РГПУ действительно очень сложно, в системе подключено огромное количество модулей. Они включают библиотеки с миллионами документов и малейшее совпадение — это повод для программы снизить уникальность. Замена слов синонимичными, написание кириллицы латиницей, скрытый текст, «вода» — все эти методы давно не работают. Программа использует строгие алгоритмы, которые остро реагируют на любые попытки обмана. Задача студента — добиться максимального расхождения с источником. Для некоторых такая задача практически невыполнима, а добиться требуемого результата могут только те, кто хорошо разбирается в теме и может формировать мысли своими словами.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Антиплагиат РГПУ — это все тот же Антиплагиат.ВУЗ и ограничения в нем установлены аналогичные. Например, студенты не могут самостоятельно зарегистрироваться и войти в программу, поскольку она разработана для университета, который ежегодно оплачивает лицензию на право пользования. Каждому преподавателю выдается свой логин и пароль, а также устанавливаются ограничения на допустимое количество проверок. Студентам доступно использование только бесплатной программы Антиплагиат.ру. Визуально она очень похожа на вузовскую программу, но ведет проверку только по «Модулю Интернет», поэтому результаты проверки у студента и преподавателя сильно отличаются.

Как повысить уникальность текста?

Если вы хотите получить 100% уверенность, что будете допущены к защите с первого раза, воспользуйтесь Antiplagius. Наш онлайн-сервис имеет полный доступ к базам Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, поэтому сверка будет выполнена максимально глубоко и точно. В итоговом отчете студент увидит точный процент уникальности, фрагменты неуникального текста (если они есть), а также источники с заимствованиями. Если результат проверки окажется неудовлетворительным, мы выполним техническое кодирование или ручной рерайт. Antiplagius — это лучшее решение для тех, кто не хочет тратить время на многочисленные правки и нервничать по этому поводу.