Как определиться с темой диплома?

Каждый студент, чтобы получить документ о законченном образовании, должен выполнить дипломную работу. Она подводит итог обучению и, в отличии от курсовой или реферата, должна быть полезна науке и обществу.

Совсем необязательно, что вам предложат определиться с темой диплома самому. Возможны 4 варианта:

тему определяет ВУЗ;

тему определяет организация;

студент выполняет заказ организации;

студент самостоятельно выбирает тему.

Во-первых, бывает, что студента даже не спрашивают, а просто ставят перед фактом. Каждый год для всех учебных заведений Министерство образования определяет набор тем, на которые выпускники должны написать свои дипломные. Как правило, обязательные темы достаются самым способным студентам, и вы можете оказаться в их числе.

Во-вторых, если у вас целевое направление от какой-либо организации, то с большой долей вероятности придется писать то, что попросит эта организация. Она оплачивала ваше обучение и имеет право выбрать полезную для себя тему.

В-третьих, немногие знают, но за написание дипломной можно даже получить деньги. Правда, такое возможно только в лучших ВУЗах страны. Схема простая. Многие крупные корпорации заинтересованы в исследованиях. Кто их выполнит? Студенты. Корпорации заказывают тему, а студент и его научный руководитель – получают оплату за выполнение.

В-четвертых, можете выбрать тему сами, если ее не дал ВУЗ, у вас нет целевого направления, и писать за деньги вы не хотите или не имеете возможности. Именно для вас и предназначен данный материал, в котором мы расскажем, как правильно выбрать тему дипломной. Согласно статистике, тех, кто выбирает самостоятельно, около 70 процентов от общего числа выпускников.

Как выбрать тему для диплома самостоятельно?

Существует несколько правил, которыми следует руководствоваться при выборе темы:

вы должны в ней разбираться;

вам это будет интересно;

найти информацию по этой теме – не проблема;

вы сможете доказать пользу своей дипломной для науки и общества.

Давайте пойдем по порядку. Логично, что вы должны выбрать такую тему, в которой вы компетентны и обладаете должными знаниями. Зачем писать о том, в чем не разбираетесь? На изучение нового потребуется много времени, да и не факт, что вы с этим справитесь, а менять тему уже по ходу – запрещено.

Допустим, вы выбрали то, что знаете. Но как вы будете писать, если вам это совсем неинтересно? Здесь исключительно вопрос мотивации: человек всегда работает активнее и старательнее, когда ему нравится его труд. На всю дипломную у вас уйдет около 3 месяцев, и неужели вы хотите все это время работать только потому что нужно?

Станет ошибкой выбрать такую тему, на которую до вас еще не писали. Или писали, но информации слишком мало. Гораздо легче, когда перед глазами сотни источников и примеров работ предшественников. Тут даже существует элемент страховки: если будет не получаться – можно просто скопировать чужое.

Нельзя забывать и об актуальности темы. Ваша дипломная работа должна быть интересна и преподавателям, и науке, и общественности. Никто не поставит вам хорошую оценку, если вы другими словами перескажите то, что и так все знают. Или возьмете чужие расчеты и просто замените условия, чтобы формально получить что-то новое. Помните, на защите вас обязательно спросят о пользе вашей работы! Если не сможете аргументировать, то выпрошенная «тройка» – предел мечтаний.

Но не стоит переоценивать сложность выбора. У вас ведь есть дипломный руководитель, и тема – его забота тоже. Именно он утверждает или отвергает вашу задумку, помогает сформулировать и принимает окончательное решение. Ему не пойдет в «плюс», если вы напишете плохую работу или провалитесь на защите.

Так что, правильно выбрать тему у вас получится, и переживать не стоит. Лучше сконцентрироваться на главной проблеме научных работ – проверке уникальности. На этом студентов «зарубают» гораздо чаще, чем на низком качестве текста или ошибках в оформлении. Как гарантированно пройти проверку и быть допущенным к защите? Расскажем далее.

Проверка уникальности дипломной работы

Проверка уникальности была придумана еще в далеком 2005 году. Министерство образования решило, что будет правильным проверять каждую научную работу на плагиат, чтобы ее автор пользовался только своими знаниями, а не мыслями предшественников.

В зависимости от специальности, уникальность дипломной должна составлять более 40-80 процентов. Узнать, какой именно процент должен быть у вас, можно у преподавателя или в деканате.

Существует всего 5 сервисов проверки, которыми пользуются ВУЗы:

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder;

«Антиплагиат.ВУЗ».

Лишь в первых четырех сервисах вы сможете проверить текст самостоятельно. «Антиплагиат.ВУЗ» – «закрытая» система, доступная только преподавателям и некоторым организациям. Как назло, 90 процентов ВУЗов пользуются именно ей. Но спешим обрадовать: проверить дипломную на уникальность в «Антиплагиат.ВУЗ» вы можете на нашем сайте. Вы получите не только результат в процентах, но и преподавательский отчет, позволяющий увидеть, что именно антиплагиат посчитал заимствованием.

Предостерегаем от распространенной ошибки. Проверять дипломную работу стоит только в том сервисе, который вам нужен, потому что алгоритмы проверки у каждого антиплагиата свои, а итоговые проценты и элементы заимствования – не совпадают.

Но узнать процент уникальности и повысить ее – разные вещи. В научной работе вы обязательно будете использовать то, что не поддается редактированию:

официальные документы;

научные теории и законы;

устойчивые речевые обороты;

и т.д.

Все это, конечно же, размещено в Интернете и различных базах данных, и антиплагиат снизит процент. Как быть?

Заказать повышение оригинальности диплома одним двух из способов: кодирование или профессиональный рерайт.

Суть кодирования – изменение программного кода документа для конкретного антиплагиата. Вы сами устанавливаете сервис проверки и желаемый процент. Всего через 5 минут у вас на руках уникальная дипломная. Стоимость услуги – 10 рублей за одну страницу текста.

Если вы не знаете антиплагиат своего ВУЗа или боитесь, что работу могут проверить другим сервисом, выберете профессиональный рерайт. За 3 дня наши специалисты полностью перепишут дипломную работу вручную, сохранив ее смысл и структуру. Стоимость услуги – 100 рублей за одну страницу текста.

К нам уже обратились более 300 000 студентов. Они заказали кодирование или профессиональный рерайт и решили проблему низкой уникальности. Обращайтесь, мы обязательно поможем и вам!