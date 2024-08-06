Пишем речь для защиты диплома

Защита выпускной квалификационной работы ― это публичное выступление, которое должно заинтересовать комиссию. В тексте важны аргументированность, логика, грамотная подача, а от выпускника требуется немного смелости и артистичности.

Что нужно знать перед написанием речи

Выступление занимает не больше 10 минут.

До аудитории важно донести основной смысл, доказать актуальность исследования, обосновать цель и способы ее достижения.

Про исследование нужно рассказать так, чтобы показать его пользу для научного сообщества.

У каждого вуза свои требования к докладам на защиту, поэтому нужно почитать методические рекомендации.

Какой структуры придерживаться

Вступление

Студент начинает речь с приветствия и обращения к приемной комиссии. Озвучивает тему, цель, задачи, предмет, объект, актуальность, новизну своего исследования. Эту информацию нужно просто взять из введения ВКР и адаптировать под устное выступление.

Основная часть

Далее студент рассказывает о структуре выпускной квалификационной работы, коротко освещает основные тезисы из теоретической главы и подробно останавливается на практической части.

Заключение

В конце важно четко сформулировать выводы, подвести итоги, обосновать практическую ценность работы, а также поблагодарить научного руководителя, рецензента и комиссию.

Вместе с речью студенты готовят презентации. На слайдах они размещают короткие выжимки из доклада, чтобы аудитории было проще воспринимать информацию. Кроме того, презентация дает возможность показывать таблицы, графики, любую статистику по исследованию.

Какие бывают ошибки

Многословие и неспособность уложиться в отведенное время.

Сложная речь с запутанными длинными фразами, деепричастными оборотами, сложными для восприятия терминами.

Использование личных местоимений. В научной среде лучше использовать пассивный залог. Например, не «мы изучили», а «было изучено».

Основной акцент на теоретической части. Не нужно подробно рассказывать теорию, для комиссии важнее исследование.

Лишняя информация. На защите нужно говорить коротко о главном. Все, что не касается непосредственно ВКР, удалить.

Постановка нового вопроса вместо выводов. Не нужно оставлять открытых вопросов в конце выступления. У комиссии может сложиться впечатление, что тема не раскрыта до конца, а студент не дошел до поставленной цели.

Как составить правильную речь на защиту

Перечитать дипломную работу

Весь текст ВКР должен быть понятен студенту. При необходимости работу нужно перечитать несколько раз, чтобы свободно в ней ориентироваться.

Помнить про ограничение по времени

Сначала можно сформулировать тезисы. Они помогут сделать логичное и последовательное изложение, затем каждый из них раскрыть подробнее. Доклад на защите удобно расценивать как подсказку и ориентир. Объем текста ― 3 печатные страницы. Примерно столько нужно материала для устного выступления на 10 минут.

Предугадать вопросы

В любой работе есть моменты, которые вызывают вопросы. Рекомендуем заранее составить приблизительный список вместе с научным руководителем и подготовить ответы.

Провести репетицию

Можно выступить перед родственниками или друзьями, чтобы потом чувствовать себя увереннее на защите.

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