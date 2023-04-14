Антиплагиат ОГУ: как пройти проверку на плагиат

Во время сессии студентов интересует вопрос, как успешно защитить курсовую или диплом. На данном этапе у многих возникают проблемы, ведь студенческую работу недостаточно просто написать — она должна соответствовать строгим критериям проверки. Орловский государственный университет входит в список учебных заведений, которые внедрили в учебный процесс систему Антиплагиат ОГУ. Если ваша работа наберет 65% из требуемых 85%, то вас не допустят к защите. Давайте разберемся, как сделать так, чтобы вузовские инструменты проверки не усложняли жизнь.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат ОГУ

Уникальность студенческой работы — один из важных критериев допуска к защите и выставления итоговой оценки. При подготовке курсовых и дипломных нередко приходится прибегать к рерайту, цитированию чужих мыслей, заимствованиям. Все это становится причиной снижения уникальности, что в корне не устраивает преподавателей. Каждый научный труд прогоняется через Антиплагиат ОГУ — если будут обнаружены грубые нарушения учебной дисциплины, особенно в дипломной работе, студенту даже может грозить отчисление.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Система разработана таким образом, что доступ к ней есть только у преподавателей университета. Лицензия на приобретение Антиплагиата стоит очень дорого, поэтому студентам доступна только бесплатная версия. Преподавателям ВУЗа запрещено предоставлять свой логин и пароль к закрытой программе учащимся, тем более проверять работу каждого студента раньше запланированной даты, установленной для всего потока. Еще одна проблема — это работа алгоритмов. Они выстроены таким образом, что неуникальными считаются даже те заимствования, без которых просто невозможно обойтись. Если их переформулировать, работа будет выглядеть странно. Единственный выход — доказать преподавателю, что такое цитирование не является плагиатом или по возможности уйти от него.

Как повысить уникальность текста?

Если получить доступ к университетской программе Антиплагиат ОГУ не получается, можно воспользоваться сервисом Antiplagius. Выбрав требуемую систему проверки, вы получите равнозначный преподавательскому отчет, где будут указаны:

точный процент уникальности;

выделенные участки неоригинального текста;

источники, где содержатся аналогичные фрагменты.

На формирование отчета понадобится не более минуты, а своевременная проверка позволит избежать неприятных эксцессов после сдачи проекта. Вы будете заранее уверены, что ваш проект пройдет проверку на Антиплагиат ОГУ. Если работа определена как неуникальная, а довести ее до нужных показателей не получается своими силами, обращайтесь за помощью к нашим специалистам. Мы проведем автоматическую кодировку или ручную переработку проекта, после чего вы сможете сдавать ее на проверку и не переживать о результате.