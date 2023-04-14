Антиплагиат МГПУ: как пройти проверку на плагиат

В Московском городском педагогическом университете для проверки дипломов, курсовых, докладов используется Антиплагиат МГПУ. Преподаватели серьезно относятся к образовательному процессу, поэтому все работы студентов обязательно проверяются на заимствования. Для некоторых студентов допуск к защите может стать настоящей проблемой. Даже если студент писал работу самостоятельно, он может запросто «срезаться» на уникальности — для этого достаточно перенасытить текст цитатами, выдержками или перефразированиями, без которых просто невозможно обойтись.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат МГПУ

Антиплагиат МГПУ — это версия платного сервиса Антиплагиат.ВУЗ, которая настроена под тонкости образовательного процесса в институте. Работа программы происходит таким образом, что во время проверки идет сверка сразу по нескольким модулям. Это позволяет легко определить любые совпадения с загруженными ранее курсовыми, рефератами, докладами, базами научной литературы и другими библиотеками готовых студенческих проектов. После анализа преподаватель получает подробный отчет, где указана уникальность, источники, с которыми найдены совпадения. Ежегодно в базу МГПУ загружаются новые работы, поэтому вероятность, что сервис найдет совпадения с десятками миллионов общеупотребляемых фраз, очень велика.

Проверка текста в системе Антиплагиат.ВУЗ

У студентов есть возможность беспрепятственно пройти проверку на Антиплагиат МГПУ, написав проект собственными силами. Но даже это не всегда является гарантией, что она получит требуемый процент уникальности. Поэтому перед сдачей нужно проверить ее. У студентов нет доступа к вузовской версии плагиата, поскольку за каждую проверку университет платит деньги разработчикам. Для учащихся создана бесплатная версия, но сверка здесь идет только по одному модулю, поэтому результаты в разных программах могут сильно разниться.

Как повысить уникальность?

Поскольку Антиплагиат МГПУ — закрытая программа, а доступ к ней есть только у преподавателей, можно обратиться на кафедру и попросить проверить работу. Конечно, такой способ не всегда работает, поэтому если научный руководитель отказал, рекомендуем воспользоваться помощью Antiplagius. Мы используем те же самые инструменты и алгоритмы, что и вузовская платная версия. Всего за 150 рублей вы получите преподавательский отчет с точным процентом оригинальности и выделенными фрагментами неуникального текста.

Если ваша работа не дотягивает до требуемого процента уникальности, у нас можно заказать кодирование документа. Мы изменим исходный код, а вы получите полностью оригинальный документ, в котором будет сохранен смысл и форматирование.

Благодаря Antiplagius вы будете уверены, что ваш проект дотягивает до нужных значений, а у вас получится выйти на защиту с первого раза.