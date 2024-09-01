Рецензия на научную статью

ВАК требует, чтобы у всех статей, которые публикуются в ее журналах, были рецензии. Более того, рецензирование необходимо для размещения работ в базах WoS и Scopus.

Рецензент кратко рассказывает о сути статьи, описывает новизну, актуальность, практическую пользу результатов проведенного исследования.

Основные правила

Рецензирование ― это экспертиза научного труда. Представители ВАК разработали требования не только к содержанию, но и к оформлению рецензий. Объем обычно не превышает 4000 символов.

Анализ статьи проводит независимый ученый, который работает в той же области знаний. Он изучает предоставленный материал и делает объективные выводы. Допускается только обоснованная критика, а также доброжелательный и корректный тон.

Рецензент указывает на недостатки (если они есть), чтобы автор мог использовать экспертную информацию для доработки. По возможности для текста лучше выбирать понятный и простой стиль, который строится на точности формулировок, лаконичности, логичности, доступности. Канцеляризмы не приветствуются.

Можно использовать шаблоны. Это стандартные фразы, которые принято добавлять в рецензии. Они помогут придерживаться общепринятой структуры и стилистики.

План рецензии

Стандартный план состоит:

из описания проблемы, которую нужно было решить во время исследования;

оценки актуальности;

анализа авторской точки зрения;

обоснования недостатков;

рекомендаций по доработке.

Эксперт описывает преимущества работы. На выводы отводится около 2–4 предложений, на актуальность ― примерно столько же. В рецензии важно указать данные автора и рецензента, которые станут подтверждением экспертности.

Особенности оформления по ГОСТ

При оформлении текста нужно ориентироваться на ГОСТ 7.32-2001. Кроме того, важно учитывать требования издательства, чтобы избежать трудностей при публикации.

Стандартные требования:

шрифт 11 или 12 Times New Roman;

интервал ― 1,5;

формат ― А4;

отступы ― 1 см справа и по 2 см слева, сверху и снизу.

В документе нужно указать название статьи, данные автора, дату написания. Кроме того, необходима личная подпись рецензента и печать образовательной организации, в которой он работает.

При правильном написании в тексте рецензии все логично, любые теоретические утверждения подтверждаются цитатами из авторитетных источников. Рецензент подтверждает, что тема глубоко проработана, а материал полезен для науки, или высказывает сомнения и дает рекомендации для дальнейших правок.

Варианты рецензий для журналов ВАК

Рецензию может написать один из преподавателей вуза или кафедры, на которой работает или учится автор, а также представитель другой образовательной организации. Внешний отзыв на материал пишет или официально назначенный оппонент, или представитель редакционной комиссии.

Отзыв научного руководителя

Научный руководитель ― это ученый, квалификацию которого подтвердила ВАК. Если он хорошо отзывается о статье и проведенном исследовании, то шансы на публикацию в журнале повышаются.

При подготовке отзыва научный руководитель придерживается принципа объективности. Документ заверяется его личной подписью. В целом отзыв пишут в свободной форме. В конце размещается мнение о том, стоит ли публиковать статью.

Написать рецензию может только компетентный автор. Если вы пишете научные статьи, попробуйте рецензировать работы своих коллег. Это полезный навык, который развивает критическое мышление, способность емко излагать свои мысли. Кроме того, ученый может специализироваться именно на рецензиях.