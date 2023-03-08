Как написать ВКР самому?

ВКР ― это выпускная квалификационная работа, которую пишут студенты. В статье мы рассмотрим структуру дипломного проекта, расскажем, как его правильно оформлять по ГОСТу и проверять на уникальность.

В чем разница между ВКР и дипломной работой

Разницы между этими понятиями нет. Студенты пишут ВКР на последнем курсе. По результатам защиты получают диплом об образовании. Над ВКР работают студенты колледжей и вузов (бакалавриат, специалитет).

Когда начинать писать ВКР

Лучше за год до защиты, чтобы составить план, равномерно распределить нагрузку, вникнуть в тему. Чем раньше вы сделаете структуру и подберете источники, тем проще будет выполнить план без эмоциональных и физических перегрузок. Но на практике студенты часто начинают работать над ВКР за полгода или за месяц до защиты. За короткий срок тоже можно подготовить дипломный проект, если на нем сосредоточиться и знать несколько полезных советов.

Какие есть полезные рекомендации по подготовке дипломной работы

Постарайтесь выбрать тему, которая вам интересна. Можно продолжить исследование, которое вы проводили для курсовой работы, или взяться за что-то новое. Проконсультируйтесь с научным руководителем. Расскажите, какой объект хотели бы изучить, вместе с наставником сформулируйте тему.

Составьте пошаговый план исследования, при необходимости корректируйте его в процессе. Текст работы выстраивайте по структуре, чтобы не потерять логику, не отклониться от сути.

Прорабатывайте любые источники информации. Научный руководитель будет проверять ВКР на плагиат. Вам поможет онлайн-сервис Antiplagius, который за 2 минуты определит уникальность текста.

Задавайте вопросы научному руководителю, при необходимости просите чаще проверять текст будущего дипломного проекта.

Из чего состоит ВКР

В структуре ВКР предусмотрены обязательные блоки. Типовой структуры нужно придерживаться изначально, чтобы не переделывать весь текст в дальнейшем.

Содержание

Содержание ― список глав и параграфов, из которых состоит работа, с указанием страниц. Для проверяющего это возможность быстро посмотреть интересующий его блок текста, не перечитывая всю работу. Кроме того, по содержанию легко проследить логику исследования. Названия глав и параграфов студент составляет сам.

Введение

У введения своя структура. Нужно кратко рассказать о самом главном в исследовании, при этом уложиться примерно в 3 страницы. Рассмотрим основные элементы.

Актуальность. Первый абзац, в котором нужно рассказать, почему ваше исследование актуально для науки.

Новизна. У ВКР нет задачи привнести что-то принципиально новое в науку, поэтому можно описать ракурс, с которого вы рассматриваете проблему.

Объект. Это явление или факт, который нужно изучить.

Предмет. Один из аспектов объекта, который помогает его понять. Предмет связан с научной новизной.

Цель. Результат исследования.

Задачи. Действия для достижения цели.

Методы. Способы исследования предмета.

Теоретическая часть

В теоретическом блоке описывают разные точки зрения на проблему. Используются цитаты ученых, ссылки на достоверную литературу. В теоретической главе вы готовите базу для своих выводов, принимаете позицию одной группы ученых. По объему глава не должна быть меньше 15 и превышать 30 страниц.

Выдержки из разных источников не должны быть разрозненными, их нужно объединить единой мыслью. Если материал необходимо подготовить быстро, скопируйте текстовые фрагменты из первоисточников, прогоните главу через сервис повышения уникальности Antiplagius. Для этого установите нужный процент уникальности, загрузите документ, нажмите на кнопку обработки.

Практическая часть

Студент описывает результаты проведенного исследования, рассказывает, как применял методы для изучения предмета, добавляет статистику, обобщения, выводы. Это ключевая часть дипломной работы.

Предложения и рекомендации

В третьей части студент предлагает свое решение научной проблемы, основываясь на теоретических знаниях и результатах проведенного исследования. Он может разработать план и стратегию действий по устранению проблемы.

Заключение

На 2–3 страницах студент подводит итоги всего исследования, начинает с актуальности и заканчивает своими выводами и рекомендациями.

Список литературы

В конце выпускной квалификационной работы размещают список использованной литературы. Его оформляют по ГОСТу. В среднем количество источников не должно быть меньше 30.

Перечитывать всю литературу из перечня не нужно. Комиссия обычно не проверяет знание источников. Главное, чтобы книги подходили по теме, были правильно оформлены.

Как оформлять документ

Правила оформления можно посмотреть на кафедре или уточнить у научного руководителя. Требований много, вот основные из них:

единообразие во всем документе: шрифт Times New Roman, размер ― 14, интервал ― 1,5, цвет ― черный;

красная строка с отступом 1,25 см;

выравнивание текста и заголовков по центру;

написание заголовков с заглавной буквы без точек в конце;

каждая новая глава начинается с новой страницы;

все листы, кроме титульного, нумеруются.

Какие ошибки часто встречаются при подготовке ВКР

Нарушение логики изложения

Материал нужно излагать последовательно, не смешивать информацию из разных блоков.

Трудности со стилем

В научных работах не допускается разговорный и художественный стиль. Стоит отказаться от оценок и средств выразительности. Научный стиль отличается логичностью, конкретностью и объективностью.

Плагиат

Перед тем, как сдать итоговый вариант текста научному руководителю, проверьте уникальность. Используйте сервис «Антиплагиат.ВУЗ» или «Антиплагиат.Ру».

Ошибки в оформлении

Преподаватели не допускают к защите работы, оформленные не по правилам. Если нужно, найдите ГОСТ самостоятельно и внимательно его изучите.

Какой должна быть уникальность

Минимум работа должна набрать ― 60 %. Формально этот показатель равен оценке «удовлетворительно». Чтобы получить «отлично», нужно уверенно защитить ВКР с уникальностью от 85 %.

Как проверить уникальность

Антиплагиат.Ру

Это частный сервис проверки научных текстов. Его может порекомендовать преподаватель, но важно знать ― сервис обычно показывает высокую уникальность, так как у него нет доступа к государственным базам исследовательских работ. Разница может достигать 30 %. В результате преподаватель после проверки может неожиданно вернуть материал на доработку. Но если изначально показатель выше 90 %, беспокоиться не нужно. Работа проходит минимально допустимый порог.

Антиплагиат.ВУЗ

Это закрытый сервис для вузов. Он может выдать низкий процент уникальности, даже если студент всю работу написал сам. Система ищет совпадения по шинглам во всех возможных базах. Шингл ― это фрагмент текста, по которому ведется проверка. В системе «Антиплагиат.ВУЗ» в него входят 3–4 слова. Сервис находит в точности такие же фрагменты и анализирует окружающий текст. В случае совпадений процент уникальности снижается.

Доступ к закрытой системе есть только у преподавателей. Студенты могут выполнить проверку в «Антиплагиат.ВУЗ» на нашем сайте и получить такой же результат, который будет у научного руководителя.

Как повысить оригинальность

Формальную уникальность научной работы можно повысить с помощью онлайн-сервиса. Но есть другие способы, которые точно обойдут антиплагиат и позволят добиться 90–100 %.

Рерайт

Рерайт ― написание текста своими словами с сохранением смысла. Можно использовать синонимы, заменять отглагольные существительные глаголами, переставлять слова. В результате должен получиться логичный и читабельный текст, который понравится антиплагиату. Это скрупулезная работа, ее можно сделать самостоятельно или заказать услугу профессионального рерайтера студенческих работ.

Метод пересказа

Способ похож на рерайтинг. Нужно скачать готовую работу, внимательно прочитать первый параграф, закрыть материал и напечатать все, что запомнилось, своими словами.

Проверьте уникальность с помощью сервиса Antiplagius без регистрации. Если вам нужно повысить оригинальность за 1–3 дня, закажите профессиональный рерайт.