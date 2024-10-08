Дополнительное образование: цели, виды, плюсы и минусы

Дополнительное образование (ДО) выбирают независимо от основной специальности. При желании вы можете полностью поменять профессию, получить знания и навыки в новой для себя сфере. Освоение еще одной специальности не зависит от возраста, статуса, пола и других параметров. Это полностью добровольный процесс.

Образовательные услуги в области ДО предлагают государственные и частные организации. Фактически сейчас можно выбрать любое направление независимо от того, кем вы работаете. Вы проходите курс, в конце сдаете экзамены, получаете сертификат или диплом.

Сроки обучения разные. Они зависят от специальности, образовательной организации, разработанной программы, других факторов. Если вы учитесь в государственном учебном заведении, то можно рассчитывать на возвращение процента НДФЛ.

Цели

Дополнительное образование актуально для всех, кто по каким-либо причинам не работает по основной специальности. Нередко студенты просто не могут устроиться на работу сразу после вуза, потому что у них нет опыта, или осознают, что им не подходит выбранная профессия. ДО становится выходом из трудной ситуации.

С другой стороны, обучение не всегда связано с необходимостью. Иногда люди идут учиться, чтобы развиваться. Один из ярких примеров ― освоение иностранного языка. Если в школе и вузе не удалось выучить его на достойном уровне, то можно пойти на курсы. Владение иностранными языками развивает интеллект, дает новые возможности для общения, позволяет читать зарубежные книги и смотреть фильмы в оригинале.

Возможные выгоды

Если получать дополнительное образование в том же вузе, в котором вы учитесь, можно рассчитывать на скидки. Кроме того, вашим родителям при условии постоянного трудоустройства могут вернуть налоговый вычет. Это 13 % от суммы курса. Все финансовые вопросы стоит заранее задать уполномоченным сотрудникам вуза.

Плюсы

В большинстве случаев курсы ведут практикующие специалисты.

Есть возможность выбрать удобный график обучения, в том числе удаленный формат без привязки к конкретному расписанию.

На курсах студенты изучают только нужную теорию и развивают полезные навыки, которые пригодятся в работе.

Появляется возможность заняться саморазвитием, устроиться на новую работу.

Диплом или сертификат о дополнительном образовании ― это всегда плюс при трудоустройстве.

Минусы

У дополнительного образования есть свои недостатки, о которых важно знать перед стартом.

Существует стереотип, что курсы не дают достаточных знаний и умений. Кто-то считает, что лучше получить второе высшее образование.

Обучение ― это дополнительная нагрузка при основной работе. Для занятий нужно находить время и силы.

Не у всех есть возможность усвоить новую информацию за короткий срок.

Виды

Дополнительное образование получают очно, заочно, дистанционно. Учебное заведение может предложить несколько форм на выбор или на совмещение. Например, удаленные занятия со свободным графиком в будни и очные семинары по субботам.

Конференции

Собрания, на которых эксперты выступают с докладами, обмениваются актуальными знаниями.

Семинары

Лекционно-практические занятия, в которых обучающиеся не только слушают преподавателя, но и участвуют в обсуждениях, выполняют задания.

Курсы

Самый распространенный вид дополнительного образования. Слушатели за определенное количество занятий осваивают учебную программу. Можно выбрать курсы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, освоения современной профессии и прочие.

Мастер-классы

Участники получают новые знания и навыки, но это не полноценное образование. На такие занятия ходят для удовольствия, саморазвития. Пример ― мастер-классы по правополушарному рисованию.

Тренинги

Это практические занятия по теме, в которых студенты принимают активное участие.

Польза дополнительного образования

В конце вы получаете диплом или сертификат. Некоторые крупные организации выдают документы государственного образца.

Дополнительное обучение выбирают осознанно, оно не для «корочки». Это способ саморазвития и возможность познакомиться с интересными людьми.

Курсы, мастер-классы, конференции и другие мероприятия ведут профессионалы с практическим опытом, которые готовы поделиться своими знаниями.