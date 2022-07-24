



Каждый день человек читает десятки текстов. Посты в социальных сетях, новости, уведомления от приложений, почтовые рассылки, упаковки продуктов, билборды, статьи, правила в общественном транспорте — все это люди видят постоянно, не задумываясь о том, кто и как пишет это. Большая часть рекламных сообщений написана копирайтерами. Пока существует необходимость продвигать товары, специалисты в этой отрасли смогут хорошо зарабатывать на своих писательских навыках.

Что такое копирайтинг, чем он отличается от журналистики, как стать востребованным специалистом — ответы на все эти вопросы вы узнаете в этом материале.

Что такое копирайтинг?

Копирайтинг предполагает написание текстов под заранее поставленную задачу, например: привлечь новую аудиторию, вызвать эмоцию, вовлечь клиентов во взаимодействие с сервисом, стимулировать продажи или другие коммерчески значимые действия. Раньше это направление ассоциировалось только с рекламными статьями, но сейчас копирайтеры требуются даже для подготовки обучающих материалов.

Отличия копирайта от авторских материалов

От писательской работы эта деятельность отличается высокой степенью организованности. Здесь меньше творчества и больше конкретных задач. Написанное оценивается с точки зрения показателей эффективности, например:

какой объем трафика SEO статья смогла привлечь в поиске;

сколько лайков, репостов и комментариев собрал пост в социальной сети;

сколько клиентов после прочтения e-mail-рассылки перешли на сайт;

сколько человек нажали на кнопку «купить» на лендинге;

легко ли пользователям после просмотра туториала разобраться в приложении;

смогли ли люди найти ответ на свой вопрос из материала и т.д.

В большинстве случаев у копирайтера коммерческие задачи: через текст нужно влиять на клиентов. Хотя стиль может быть информационным, развлекательным, обучающим, целью остается продвижение товаров или услуг и формирование положительного имиджа компании у аудитории.

Отличия копирайта от рерайтинга

Копирайтинг путают с рерайтингом, поскольку и в обоих случаях авторство текста не имеет значения — важно только правильно донести информацию до ЦА. На практике это два разных процесса: первый предполагает глубокую проработку темы с компиляцией фактов из разных источников, а второй требует предоставить технически уникальный текст, переписанный с образца. Чем сильнее меняется статья с точки зрения структуры, формулировок и мыслей, тем глубже рерайтинг и тем ближе он к копирайту.

Чем занимается копирайтер?

Маркетинг постоянно развивается, потому что старые методики становятся менее эффективными. Вместе с этим растет потребность в оригинальных текстах, появляются новые типы задач. Обычно это:

Описания товаров или услуг.

Наполнение страниц сайта: от рекламных лендингов до разделов «о компании».

Статьи для блока в рамках стратегии контент-маркетинга или продвижения в поисковых системах.

Сообщения для рассылок через электронную почту или мессенджеры.

Публикации в социальных сетях.

Партнерские материалы для медиа.

Сценарии для рекламных роликов или «прогревов».

Инфопродукты: гайды, чек-листы, обучающие материалы.

Тексты для интерфейсов мобильных приложений, которые направляют действия пользователей (UX-копирайтинг) и т.д.

Задания могут отличаться — неизменным остается наличие цели и конкретная аудитория. Работают копирайтеры на двух уровнях. Первый предполагает работу по точно прописанному техническому заданию, то есть специалисту не нужно самому думать, что писать, как и для чего — всё описано в требованиях. На втором уровне задача усложняется: с помощью материала нужно проработать проблему бизнеса. Здесь вы определяете, как это лучше сделать — написать информационную статью, доработать описания товаров или создать цепочку e-mail-рассылок. Это работа ближе к маркетингу, поскольку вы ориентируетесь на конкретный результат.

Форматы работы копирайтера

Обычно копирайтинг ассоциируется с фрилансом, поскольку работа не требует присутствия в офисе и есть конкретные задачи, которые легко оценить в деньгах. Главная сложность для специалиста — самостоятельный поиск клиентов. Однако если вы пишете хорошо и умете работать в рамках ТЗ, учитывая все требования, то легко можно наработать рейтинг на бирже или найти постоянного заказчика.

При работе в найме есть два пути:

Рекламное агентство. Этот формат похож на фриланс, но с фиксированной оплатой. Вам не нужно самостоятельно искать заказчиков — только писать тексты на предложенные темы. Единственная проблема — потолок в заработке: вы не можете устанавливать цену за свою работу и ограничены объемом своего рабочего времени.

Штатный работник в компании — обычно в отделе маркетинга. В отличие от агентства, вы работаете с одним продуктом, поэтому можно глубоко погрузиться в тему. Вы всегда знаете требования и можете оценить, насколько эффективен каждый ваш текст. Работать так проще, но главная проблема ограниченности заработка и профессионального роста остается нерешенной.

Каждый специалист сам выбирает, как ему комфортнее. Когда хочется разнообразия в заказах и развития навыков, то больше подходит фриланс и долгосрочное сотрудничество с агентством. Если в приоритете — стабильность и интерес к определенной теме, то лучше работать в компании.

Как начать карьеру в копирайтинге?

Три главных качества копирайтера на старте — грамотность, умение писать по определенной структуре, синтез разных источников. С этими навыками уже можно пробовать зарабатывать первые деньги в этой сфере. Параллельно нужно постоянно учиться. Делать это можно разными способами: от больших курсов, до книг и статей. Параллельно получая опыт даже на небольших заказах, вы сможете развиваться быстрее.

Чему нужно учиться:

Маркетингу и взаимодействию с аудиторией, чтобы подбирать формулировки для правильного восприятия текста.

Структурированию и логичному изложению.

Оформлению контента с помощью графики, подбору правильных изображений, вёрстке.

Созданию контент стратегий.

Оценке эффективности digital материалов.

Разным форматам — чем больше инструментов вы можете использовать, тем больше свобода в выборе заказчиков и проектов.

Работе с разными источниками.

Если вы можете правильно определить цель статьи, проанализировать аудиторию, для которой пишите, учесть особенности платформы, где она будет опубликована, вы сможете написать хороший материал. В профессии можно расти как копирайтер со следующей ступенью в виде редактора, а можно уйти в смежную сферу — интернет-маркетинг, SEO, PR, веб-дизайн и т.д.

Где копирайтеру найти клиентов?

Новичкам тяжело найти работу без портфолио, поэтому начинать карьеру удобно на бирже копирайтинга. На них публикуются сотни заказов разного уровня. Чем выше ваш рейтинг, тем больше шансов, что вас выберут как исполнителя, и тем больше ставка. Такие площадки выступают в роли посредников: они берут на себя все взаимодействия с клиентом и обеспечивают безопасность обеих сторон. Главный недостаток — комиссии и низкие ставки, поэтому заработать много тут не получится. Однако на первых этапах это помогает понять, как все устроено и попробовать свои силы.

Найти первых заказчиков можно и другими способами.

Среди знакомых

Самый простой способ, который также подходит новичкам. Предложите друзьям, у которых есть бизнес или тем, кто ведет свои профессиональные страницы в соцсетях, помочь. Если им понравится, можно договориться на постоянную работу.

Создание своего сайта

Когда у вас появятся первые работы, вы можете собрать на любом конструкторе простой сайт визитку. Распишите свои навыки и услуги, добавьте портфолио и запустите рекламу. Хорошо оформленная страница поможет и при поиске заказчиков на бирже.

Социальные сети

Менее затратный способ привлечения клиентов — блоги в социальных сетях. Начните писать о том, что вы умеете делать, продвигайте себя как эксперта. Для рекламы можно запустить таргет или использовать органические методы: комментирование, участие в обсуждениях, хэштеги.

Маркетплейсы специалистов

Помимо бирж, во фрилансерской среде распространена практика, когда заказчики ищут исполнителей в каталоге. Типичный пример — Profi.ru. Вы можете создать там свою карточку, вас верифицируют — и вы сможете получать заказы. У таких площадок есть инструменты продвижения профилей, которые помогут привлечь первых клиентов.

Доски объявлений и форумы

Небольшие проекты можно найти и на досках объявлений. Обычно этим инструментом пользуется малый бизнес, поэтому дорогие заказы найти вряд ли получится. Главный минус — меньшая степень защищенности, чем на биржах.

Сообщества и чаты

В Телеграме можно найти каналы для поиска подработок. Хорошие копирайтеры нужны всегда, поэтому предложения по написанию текстов появляются часто. В таких чатах можно найти долгосрочные проекты от агентств — если вы хорошо выполните задание, с вами продолжат сотрудничать.

Требования к текстам копирайтера

Заказчики, которые не первый раз сотрудничают с копирайтером подробно описывают все требования. Вместе с техническим заданием вы можете получить бриф с анализом конкурентов, описанием целевой аудиторией и другими важными для работы комментариями. Стандартное ТЗ включает в себя несколько элементов:

Тема или название статьи.

Комментарии по структуре и содержанию.

Если статья для SEO, то набор ключевых слов.

Объем.

Оценка уникальности и других технических показателей, например, водность, стилистика и т.д.

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