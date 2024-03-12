Как создать идеальное описание товара для успешных продаж на Wildberries?

Маркетплейс Wildberries развивается стремительными темпами в последние 2 года. Конкуренция здесь бешеная, поэтому чтобы зацепить покупателя нужно постоянно искать новые пути развития и научиться выделяться среди толпы. Красочной инфографики в карточке товара уже недостаточно. Она обязательно должна подкрепляться грамотно составленным описанием. Именно текст усиливает вероятность покупки, развеивает сомнения клиента и помогает в продвижении. Но стоит ли следовать инструкции при подготовке описаний на Wildberries? Разбираемся, какие требования предъявляются к текстовому контенту на маркетплейсе и как он работает на самом деле.

Основные шаги на пути к идеальному описанию

Шаг №1 — Создание карточки

После регистрации на WB в качестве селлера вы переходите в личный кабинет, а затем в главное меню. Здесь нужно выполнить несколько действий, кликнув на «Товары» — «Спецификация» — «Добавить товар».

Шаг №2 — Выбор категории

Каждый товар относится к конкретной категории. Можно воспользоваться логикой или посмотреть, что указали конкуренты. Категория не должна противоречить фото, названию и описанию, иначе карточка будет заблокирована. Далее заполняются основные параметры товара.

Шаг №3 — Внесение данных в обязательные поля

На данном этапе необходимо внести всю доступную информацию о бренде, стране производства, комплектации. Поле «Артикул» заполняется только, если товар представлен в нескольких расцветках.

Шаг №4 — Добавление фото и видео

Маркетплейс устанавливает ограничения на загрузку визуального контента:

не более 30 фото с разрешением 450х450 пикселей;

максимальный размер видео 12 Мб;

не более 12 3D-изображений с разрешением 450х600 пикселей.

Шаг №5 — Установка цены

Например, если цена одинаковая для всех позиций, она проставляется в поле «Розница». Для нескольких размеров выводится таблица и там можно расписать цену для каждого размера.

Шаг №6 — Указание значения основных характеристик.

Если в карточках прописаны основные характеристики товара, они будут ранжироваться гораздо лучше, поэтому этот шаг считается очень важным и пропускать его не рекомендуется.

Шаг №7 — Описание

Максимальный допустимый объем текста — 5000 знаков символов.

Шаг №8 — Добавление ключей

По ним покупатели будут искать товар.

Шаг №9 — Публикация

Это завершающий этап, на котором продавцу нужно кликнуть «Создать карточку». В случае ошибок на каком-то шаге система даст знать об этом и переведет карточку в папку «Карточки с ошибками».

Советы по созданию качественного описания на WB

Теперь расскажем о правилах на Wildberries, которые помогут поднять продажи.

Оцените товар глазами клиента

Селлеры часто начинают описание с того, какой их товар качественный и хороший. В данном случае они смотрят на него глазами продавца, а не покупателя. Важно опередить и донести пользу — посмотрите, что пишут конкуренты на инфографике и какие плюсы аналогичных товаров выделяют покупатели в отзывах. Не стоит перечислять повторно характеристики, они уже прописаны в параметрах. Не пишите, что объем цветочного горшка составляет 5 литров, лучше укажите, что в нем без проблем можно выращивать большой фикус или что садовую мебель из ротанга не обязательно убирать на зиму с участка, поскольку материал прекрасно переносит любую погоду.

Не забывайте про SEO

С реальным SEO имеет мало общего. Здесь подразумевается сбор кластера из запросов с последующим заполнением карточки. Изначально проводится анализ конкурентов, а потом собираются ключи. На эти параметры нужно обратить особенное внимание:

когда размещены товары;

какая у них видимость по ключам и рубриках;

отзывы и вопросы покупателей;

визуал карточек, которые выводятся в топ.

Подбор ключей и само описание должны соответствовать целевой аудитории. Кто-то ищет хорошую скидку или наоборот ставит в приоритет качество товара — это должно быть отражено в карточке. Не забывайте и про возраст — для продукции, ориентированной на подростков подойдет молодежный сленг. В конце можно оставить призыв к действию, например, оставить отзыв или приглашение посмотреть больше товаров в вашем магазине.

Найдите что-то уникальное

Проанализируйте нишу и посмотрите, как конкуренты говорят об аналогичном товаре. А теперь подумайте, чем ваше предложение выделяется на их фоне. Например, продавцы солнцезащитных очков постоянно пишут про материалы. А вы можете создать в представлении покупателя яркую картинку и рассказать, как круто вы будете смотреться в этих очках на пляже или блистать на пенной вечеринке.

Не забывайте про лаконичность

Максимальный размер описания для карточки товара на WB — 5000 знаков. Этого достаточно, что рассказать о товаре и заинтересовать целевую аудиторию. Но не нужно стараться использовать все знаки, покупатели приходят на площадку не для чтения длинных описаний, а чтобы приобрести товар. Комфортный объем — это 1000-1300 символов.

Используйте разговорный язык

Отдельного внимания заслуживают карточки, где описание выглядят как рассказ другу. Технические характеристики и сложные термины никому не интересны. Совсем другое дело, когда в карточке указаны преимущества понятным языком. Например, никто не будет читать углубленное описание про то, как производятся кроссовки, важнее узнать при их амортизирующие и ортопедические свойства.

Не допускайте ошибки

Тщательно проверяйте тексты на грамматические и пунктуационные ошибки. Если понимаете, что собственных знаний в этом вопросе вам недостаточно, обратитесь за помощью к опытному корректору. Описания также должны быть уникальными, иначе карточку на WB заблокируют. Проверить тексты и поднять их уникальность по необходимости можно через сервис Antiplagius.ru. Сервис закодирует описание за несколько минут, после чего вы сможете смело публиковать его на сайте.

Что делать, если товар не отображается в поиске на Wildberries?

А теперь рассмотрим ситуацию, когда вы сделали описание, заполнили все характеристики и сохранили карточку, а она не выводится в каталоге. Что делать в таком случае?

Для начала можно проверить:

текущий регион и регион поиска;

возможность доставки в указанном регионе;

>совпадение указанных ключей с результатами поиска;

отображение товара в рубрике через 1-2 часа (если вы пытались найти товар сразу после добавления, но не получили никакого результата).

Грамотно составленное описание на Wildberries — это уже половина успеха. Сделайте его простым и понятным, чтобы оно отвечало главным запросам, было правильным с точки зрения маркетинга и SEO. Алгоритмы маркетплейса «сканируют» текст в карточке товара, после чего уже принимают решение о ее продвижении.