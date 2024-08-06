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Специалитет в вузе

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После окончания школы важно выбрать высшее учебное заведение и форму обучения. Современные образовательные организации предлагают абитуриентам программы бакалавриата и специалитета. Разберемся, чем они отличаются.

В чем смысл специалитета

Это традиционная форма обучения в российских вузах. Студент получает конкретную профессию в течение 5 (6) лет, например «учитель начальных классов», «педагог-психолог», «инженер-технолог», «врач-терапевт».

Выпускники-специалисты востребованы на российском рынке труда. Но за рубежом студенты учатся по-другому, поэтому после специалитета трудно найти работу за границей. В таких случаях соискателям приходится переучиваться.

Почему специалитет отменяют

Россия вступила в Болонский процесс в 2003 году, поэтому традиционную систему образования стали адаптировать под двухступенчатую модель, которая действует во многих странах мира. Теперь студенты сначала получают степень бакалавра, а затем магистра.

Очники в основном учатся на бакалавриате 4 года, в магистратуре ― еще 2 года. Для трудоустройства достаточно первой ступени. После магистратуры часто идут дальше в сферу образования и науки ― становятся аспирантами и соискателями степени кандидата наук.

Новая форма образования не предполагает получение конкретной специальности. В дипломах пишут «бакалавр математических наук», «магистр педагогических наук» и т. д. Документ об образовании можно получить на русском и английском языках. Для трудоустройства за рубежом он подходит.

Почему специалитет не отменили окончательно

Во-первых, эта форма до сих пор остается более привычной и понятной для работодателей. Во-вторых, в России могут вернуться к традиционной системе высшего образования, но точные сроки пока не установлены.

Какую программу обучения можно выбрать будущему специалисту

Приведем примеры популярных программ, которые остались в вузах.

  • Техника и технологии строительства.
  • Биологические науки.
  • Машиностроение.
  • Клиническая медицина.
  • Образование и педагогические науки.
  • Экономика и управление.
  • Прочие.

Как поступать на специалитет

При выборе образовательной организации нужно точно знать, есть ли там программы специалитета. Документы и заявление подаются в приемную комиссию в соответствии с правилами и сроками, принятыми в вузе. Учиться можно на бюджетной или коммерческой основе.

Можно ли специалисту пойти учиться в магистратуру

У специалиста есть два пути. Он может пойти в магистратуру или в аспирантуру. В чем разница?

Магистратура будет считаться вторым высшим образованием, то есть это хорошая возможность освоить еще одно направление, которое может быть диаметрально противоположным первому. Обучение в магистратуре для специалистов в основном платное.

Обучение в аспирантуре тесно связано с научной деятельностью и подготовкой диссертации. Кроме того, аспиранты работают преподавателями в вузах.

Бакалавр или специалист

Программ бакалавриата сейчас гораздо больше. Но при наличии выбора можно подумать.

  • Будущие специалисты получают более углубленные знания по профессии.
  • Бакалавры после 4 лет обучения могут сразу устраиваться на работу. Но при продвижении вверх по карьерной лестнице им может понадобиться диплом магистра.
  • Диплом специалиста не подойдет, если выпускник планирует работать за границей.
  • Для бакалавров предусмотрены бюджетные места в магистратуре, для специалистов ― в большинстве случаев нет.

Узнать больше актуальной информации о системе образования можно в разделе «Полезные статьи».

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