Специалитет в вузе

После окончания школы важно выбрать высшее учебное заведение и форму обучения. Современные образовательные организации предлагают абитуриентам программы бакалавриата и специалитета. Разберемся, чем они отличаются.

В чем смысл специалитета

Это традиционная форма обучения в российских вузах. Студент получает конкретную профессию в течение 5 (6) лет, например «учитель начальных классов», «педагог-психолог», «инженер-технолог», «врач-терапевт».

Выпускники-специалисты востребованы на российском рынке труда. Но за рубежом студенты учатся по-другому, поэтому после специалитета трудно найти работу за границей. В таких случаях соискателям приходится переучиваться.

Почему специалитет отменяют

Россия вступила в Болонский процесс в 2003 году, поэтому традиционную систему образования стали адаптировать под двухступенчатую модель, которая действует во многих странах мира. Теперь студенты сначала получают степень бакалавра, а затем магистра.

Очники в основном учатся на бакалавриате 4 года, в магистратуре ― еще 2 года. Для трудоустройства достаточно первой ступени. После магистратуры часто идут дальше в сферу образования и науки ― становятся аспирантами и соискателями степени кандидата наук.

Новая форма образования не предполагает получение конкретной специальности. В дипломах пишут «бакалавр математических наук», «магистр педагогических наук» и т. д. Документ об образовании можно получить на русском и английском языках. Для трудоустройства за рубежом он подходит.

Почему специалитет не отменили окончательно

Во-первых, эта форма до сих пор остается более привычной и понятной для работодателей. Во-вторых, в России могут вернуться к традиционной системе высшего образования, но точные сроки пока не установлены.

Какую программу обучения можно выбрать будущему специалисту

Приведем примеры популярных программ, которые остались в вузах.

Техника и технологии строительства.

Биологические науки.

Машиностроение.

Клиническая медицина.

Образование и педагогические науки.

Экономика и управление.

Прочие.

Как поступать на специалитет

При выборе образовательной организации нужно точно знать, есть ли там программы специалитета. Документы и заявление подаются в приемную комиссию в соответствии с правилами и сроками, принятыми в вузе. Учиться можно на бюджетной или коммерческой основе.

Можно ли специалисту пойти учиться в магистратуру

У специалиста есть два пути. Он может пойти в магистратуру или в аспирантуру. В чем разница?

Магистратура будет считаться вторым высшим образованием, то есть это хорошая возможность освоить еще одно направление, которое может быть диаметрально противоположным первому. Обучение в магистратуре для специалистов в основном платное.

Обучение в аспирантуре тесно связано с научной деятельностью и подготовкой диссертации. Кроме того, аспиранты работают преподавателями в вузах.

Бакалавр или специалист

Программ бакалавриата сейчас гораздо больше. Но при наличии выбора можно подумать.

Будущие специалисты получают более углубленные знания по профессии.

Бакалавры после 4 лет обучения могут сразу устраиваться на работу. Но при продвижении вверх по карьерной лестнице им может понадобиться диплом магистра.

Диплом специалиста не подойдет, если выпускник планирует работать за границей.

Для бакалавров предусмотрены бюджетные места в магистратуре, для специалистов ― в большинстве случаев нет.

Узнать больше актуальной информации о системе образования можно в разделе «Полезные статьи».