Специалитет в вузе

После окончания школы важно выбрать высшее учебное заведение и форму обучения. Современные образовательные организации предлагают абитуриентам программы бакалавриата и специалитета. Разберемся, чем они отличаются.
В чем смысл специалитета
Это традиционная форма обучения в российских вузах. Студент получает конкретную профессию в течение 5 (6) лет, например «учитель начальных классов», «педагог-психолог», «инженер-технолог», «врач-терапевт».
Выпускники-специалисты востребованы на российском рынке труда. Но за рубежом студенты учатся по-другому, поэтому после специалитета трудно найти работу за границей. В таких случаях соискателям приходится переучиваться.
Почему специалитет отменяют
Россия вступила в Болонский процесс в 2003 году, поэтому традиционную систему образования стали адаптировать под двухступенчатую модель, которая действует во многих странах мира. Теперь студенты сначала получают степень бакалавра, а затем магистра.
Очники в основном учатся на бакалавриате 4 года, в магистратуре ― еще 2 года. Для трудоустройства достаточно первой ступени. После магистратуры часто идут дальше в сферу образования и науки ― становятся аспирантами и соискателями степени кандидата наук.
Новая форма образования не предполагает получение конкретной специальности. В дипломах пишут «бакалавр математических наук», «магистр педагогических наук» и т. д. Документ об образовании можно получить на русском и английском языках. Для трудоустройства за рубежом он подходит.
Почему специалитет не отменили окончательно
Во-первых, эта форма до сих пор остается более привычной и понятной для работодателей. Во-вторых, в России могут вернуться к традиционной системе высшего образования, но точные сроки пока не установлены.
Какую программу обучения можно выбрать будущему специалисту
Приведем примеры популярных программ, которые остались в вузах.
- Техника и технологии строительства.
- Биологические науки.
- Машиностроение.
- Клиническая медицина.
- Образование и педагогические науки.
- Экономика и управление.
- Прочие.
Как поступать на специалитет
При выборе образовательной организации нужно точно знать, есть ли там программы специалитета. Документы и заявление подаются в приемную комиссию в соответствии с правилами и сроками, принятыми в вузе. Учиться можно на бюджетной или коммерческой основе.
Можно ли специалисту пойти учиться в магистратуру
У специалиста есть два пути. Он может пойти в магистратуру или в аспирантуру. В чем разница?
Магистратура будет считаться вторым высшим образованием, то есть это хорошая возможность освоить еще одно направление, которое может быть диаметрально противоположным первому. Обучение в магистратуре для специалистов в основном платное.
Обучение в аспирантуре тесно связано с научной деятельностью и подготовкой диссертации. Кроме того, аспиранты работают преподавателями в вузах.
Бакалавр или специалист
Программ бакалавриата сейчас гораздо больше. Но при наличии выбора можно подумать.
- Будущие специалисты получают более углубленные знания по профессии.
- Бакалавры после 4 лет обучения могут сразу устраиваться на работу. Но при продвижении вверх по карьерной лестнице им может понадобиться диплом магистра.
- Диплом специалиста не подойдет, если выпускник планирует работать за границей.
- Для бакалавров предусмотрены бюджетные места в магистратуре, для специалистов ― в большинстве случаев нет.
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