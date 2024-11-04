Что такое «Диссернет»

«Диссернет» ― это сообщество преподавателей, юристов, журналистов, ученых и других специалистов, которые проверяют научные статьи и диссертации. Эксперты проводят такие исследования, чтобы выявлять ссылки на несуществующие источники, плагиат и прочие нарушения. Сообщество не зарегистрировано официально, но его представители составили целый список вузов, в которых больше всего диссертаций с низкой уникальностью.





Как появился проект

«Диссернет» появился в 2013 году после громкого скандала вокруг директора элитной математической школы при МГУ. Его назначение вызвало много вопросов у родителей, поэтому началось расследование. Выяснилось, что новый руководитель школы был выпускником химического факультета, а диссертацию защищал по современной истории. Более того, в своей научной работе он ссылался на несуществующие научные статьи. После этого создали «Диссернет», чтобы продолжить подобные проверки. Авторы проекта ― физики Андрей Ростовцев и Андрей Заякин, биолог Михаил Гельфанд, философ Кирилл Михайлов и журналист Сергей Пархоменко.

Кто финансирует проект

Представители «Диссернета» утверждают, что проект существует благодаря добровольным пожертвованиям всех неравнодушных. Его не финансируют государственные организации, коммерческие компании и общественно-политические движения.

Как проводятся экспертизы

Основатели проекта пользуются собственным цифровым продуктом, который разработал Андрей Ростовцев. Программа называется «Диссерорубка профессора Ростовцева». Она делит текст диссертации на фрагменты и проводит сравнения с открытыми источниками в интернете. Эксперт проверяет все совпадения и вносит выявленные нарушения в таблицу, указывая вуз, научного руководителя и оппонента. Представители «Диссернета» заявляют, что все выводы предположительные, так как экспертизы проводятся только по открытым источникам.

Отказывался ли кто-то от ученой степени после проверки

Такие случаи были. Известные люди отказывались от ученых степеней после обращений руководителей «Диссернета» в ВАК.

Но в большинстве случаев авторы неуникальных диссертаций отрицают обвинения, поэтому активистам приходится писать в ВАК. Кроме того, ситуацию осложняет то, что обжаловать претензии по научным работам можно в течение 10 лет.

Насколько проект политизирован

«Диссернет» проверяет диссертации не только политиков, но и других специалистов, например врачей и педагогов. И это далеко не всегда известные личности. Просто громкие имена чаще попадают в статьи СМИ.

Как обстоят дела с научными работами в разных областях науки

Эксперты считают, что диссертациям в области естественных наук можно доверять, потому что их пишут компетентные авторы. Случайности тут исключены. С гуманитарным направлением все сложнее. И проблема не только в плагиате, но и в ненаучности. Отдельно эксперты выделяют медицинские диссертации. Их пишут все врачи, которые планируют вести административную работу, поэтому часто встречаются нарушения в текстах.

Как было в советское время

Проблема неуникальных диссертаций существовала и в СССР. В том числе настоящими авторами работ были другие люди. Обычно подготовкой таких материалов занимались группы молодых ученых. В 70-х годах об этой проблеме писали в пьесах и снимали фильмы.