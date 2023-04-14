Антиплагиат НОВГУ: как пройти проверку на плагиат

Студенты Новгородского государственного университета знают, что все работы, которые они сдают на протяжении обучения в институте проходят обязательную проверку в Антиплагиат.ВУЗ. С его помощью преподаватели определяют недобросовестных студентов, а сами работы сверяются с миллионами источников. Системе не составит сложности распознать поверхностный рерайт, заимствования, а также общедоступные выражения. Если работа не наберет требуемого процента уникальности, преподаватель имеет полное право не допустить студента к защите.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат НОВГУ

С первых дней обучения студенты знакомятся с Электронным Университетом НОВГУ. В эту систему они будут загружать готовые дипломные, курсовые, доклады, рефераты, а система проверит их на уникальность. Антиплагиат НОВГУ имеет множество встроенных модулей, которые делают сверку с обширными базами данных и выдают результат. Учитывая, что университет входит в число престижных ВУЗов России, нужно понимать, что в проверке участвуют модули с патентами, диссертациями из государственной библиотеки, нормативная документация. Все это сильно усложняет жизнь студентов, причем даже тех, кто готовит проекты собственными силами. Также в вузовский антиплагиат внедрен модуль «Кольцо ВУЗов», то есть сверка будет проводиться с образцами ранее сданных работ, причем не только в Новгородском государственном университете, а и в других учебных заведениях. Если студент купил диплом у выпускников прошлых лет, ничего хорошего из этого не выйдет — после тщательного анализа система выдаст уникальность 0%.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

От низкой уникальности не застрахована ни одна работа. Очень высокая вероятность употребления одинаковых выдержек из литературы, законов, цитат, без которых написать некоторые работы невозможно. Задача студентов — проверить уникальность до сдачи проекта. Воспользоваться Антиплагиатом НОВГУ они не смогут, поскольку у них нет свободного доступа к системе. Можно обратиться за помощью к преподавателю и попросить его сделать предварительную проверку, но если он не согласится, воспользуйтесь сервисом Antiplagius.

Как повысить уникальность текста?

Через Antiplagius каждый студент может быстро и легко проверить свою работу на оригинальность. Она выдает полноценный преподавательский отчет, в котором указывается процент уникальности, фрагменты текста, нуждающиеся в переработке, а также источники, где они встречаются. Если текст неуникальный, необходимо его доработать собственными силами или воспользоваться нашим предложением. Мы предлагаем три способа:

машинное кодирование текста с заменой исходного кода;

ручной рерайт;

написание работы с нуля.

Благодаря Antiplagius вам не нужно тратить драгоценное время и нервы на многочисленные корректировки. Доверьте эту работу нам, и вы получите полностью оригинальный документ, который можете сразу отдать своему научному руководителю на проверку.