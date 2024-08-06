Инструкция по оформлению диссертации по ГОСТу

Собрали основные правила оформления диссертаций. В материале есть все необходимые требования актуальных нормативных документов. Кроме того, рассказываем, как проходить проверки на уникальность и нормоконтроль.

Определение диссертации

Диссертацию пишут магистранты, аспиранты и докторанты. Это вид выпускной квалификационной работы, в основе которой объемное исследование. По результатам защиты выпускники получают ученую степень магистра, кандидата или доктора наук.

Исследование проводится в течение заданного времени, обычно нескольких лет. По итогам учащийся анализирует, обобщает и описывает результаты, которые должны быть полезными для научного сообщества и применимыми на практике.

Виды диссертаций

Магистерская

Магистранты пишут выпускную квалификационную работу около 2 лет. Объем ― примерно 100 страниц, уникальность по программе Антиплагиат ВУЗ ― не ниже 70 %.

Кандидатская

На следующем этапе ― в аспирантуре ― пишут диссертацию на соискание степени кандидата наук. В среднем в аспирантуре учатся 3–4 года. Исследование проводится в течение этого времени. Требования к выпускной работе высокие: объем ― около 170 страниц, уникальность ― от 80 %. Аспиранты проходят несколько серьезных предзащит.

Докторская

Самая объемная и сложная диссертация ― докторская. В основе ― научное исследование кандидатского уровня, в котором отражаются результаты работы ученых, экспертов в своей теме. Требования к техническим показателям еще выше: объем ― от 300 страниц, уникальность ― стремится к 90 %.

Требования ГОСТа

Для текста нужно установить следующие параметры: шрифт Times New Roman, размер ― 14, интервал между строк ― 1,5, отступ в начале абзаца ― 1,25. Заголовки выравниваются по центру, текст ― по ширине. Страницы нумеруются внизу, в центре. Для этого используются только арабские цифры. В таблицах и библиографических списках допускается римская нумерация, но этот момент нужно обсудить с научным руководителем. Для электронной версии диссертации нужно сделать автоматическое оглавление. Для этого оформите все заголовки стилями в Word, в начале документа создайте пустую страницу, нажмите «ссылки» ― «оглавление» ― «автособираемое оглавление». Программа сформирует содержание по заголовкам и нумерации. Отступы: по 2 см сверху и снизу, 1 см справа и 3 см слева. Для подстрочных ссылок используется 10 кегль. В них указывают автора, название научного труда, издательство, год и город выпуска, страницы, с которых взяли информацию. Печатать текст диссертации можно только на одной стороне листа. Исключений нет, даже если объем больше 500 страниц. Важно придерживаться общепринятой структуры документа: титульный лист, введение, основная часть с главами и параграфами, заключение, список литературы, приложения. Перед оформлением титульного листа нужно найти самый свежий нормативный документ, так как требования часто меняются.

Немало внимания уделяют списку литературы. Запросите у научного руководителя актуальное методическое пособие и следуйте ему. При оформлении следите за каждым знаком препинания.

Нормоконтроль

Комиссия оценивает внешний вид исследования ― правильность и аккуратность в оформлении текста, а также таблиц, диаграмм, графиков и другого графического материала. Кроме того, смотрят на объем диссертации, количество источников в библиографическом списке (в том числе иностранной литературы).

Мы рекомендуем все это проверять заранее. Вам помогут знаки форматирования в Word, которые показывают лишние пробелы, количество абзацев, скрытый текст, символы табуляции.

Проверка на уникальность

Уникальность можно проверить в онлайн-сервисе Антиплагиат ВУЗ. Этой же программой пользуются преподаватели. Неуникальные фрагменты лучше перефразировать своими словами, то есть сделать рерайт. При переработке текста важно сохранить первоначальный смысл.

Другое решение ― кодирование файла, при котором процент уникальности повышается, а текст остается прежним.

Вместо заключения

Авторский рерайт сложного научного текста можно заказать у специалистов сервиса Antiplagius. Если у вас есть вопросы о технической уникальности и наших услугах, позвоните или отправьте онлайн-заявку в отдел технической поддержки.