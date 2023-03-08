Как писать для Яндекс.Дзен?

Авторы на Яндекс.Дзен публикуют тысячи статей и постов на разные темы. Количество читателей в сутки превышает 20 миллионов. Каждый из них проводит на платформе в среднем 45 минут в день. В статье мы расскажем, как подготовить материал, которому пользователи захотят посвятить время.

Какую статью дочитают до конца

На канале можно публиковать материалы в двух форматах.

Статья. Это информационный текст, в который можно добавлять картинки, видео и «карусели». Популярный формат позволяет емко рассказывать о главном. Оптимальный объем: от 2000 до 3000 символов. Пост. Шаблон короткого текста (до 1500 символов) с одним изображением. Он подходит для анонсов и новостей по теме канала.

Дзен предъявляет к публикациям определенные требования.

Стилистика. Тексты должны быть увлекательными. Автор может рассказывать о себе, делиться эмоциями и опытом. Научные материалы со сложной терминологией не подходят. Приветствуется легкий стиль.

Уникальность. Тексты должны привлекать читателей оригинальностью. Алгоритмы работают так, что в ленту часто попадают материалы, в которых тема раскрыта с неожиданной стороны.

Изображения и видео. В текст можно добавить одно видео и несколько изображений, которые дополняют статью.

Ключевые фразы для поискового продвижения необязательны на Дзене. Автор может вписать их по желанию.

Как работают заголовки

Востребованные авторы поделились лайфхаками о заголовках на Яндекс.Дзене.

Вопросительный формат. Считается, что он побуждает читателя открыть статью, чтобы получить ответ.

Личный опыт. Заголовок, в котором автор делится своими мыслями и опытом, цепляет читателей. Например, он может выглядеть так: «Как мы запустили сервис доставки продуктов за три месяца».

Интрига. «Мало кто знает», «нужно сделать» и прочие формулировки могут заинтриговать. Главное, чтобы статья оправдала ожидания заинтересованного читателя. В этом случае задача автора ― представить интересные факты.

Цитаты. Они хорошо работают в статьях-интервью. В заголовок можно добавить самую интересную мысль героя. Цитата не должна быть слишком объемной, чтобы удержать внимание.

Что такое «подвал»

В конце статьи можно опубликовать список текстов, уже размещенных на канале. Если пользователю понравится контент, он может перейти и почитать другие материалы. При оформлении «подвала» не забывайте добавлять прямые ссылки ― в Яндекс.Дзене нет автоматической перелинковки.

Основная рекомендация для авторов, которые ведут или планируют запустить свой канал на Дзене, ― пишите искренне о том, что вам интересно, и не усложняйте формулировки.

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