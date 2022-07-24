Повышение процента уникальности работ с Antiplagius

Каждый, кто сталкивался с копирайтингом или написанием студенческих работ, знает, что такое плагиат. И разработчики сайтов, и преподаватели вузов требуют оригинальные работы.

Проверить оригинальность можно с помощью специальных программ проверки на антиплагиат: самая популярная среди студентов — «Антиплагиат.ВУЗ» онлайн. Существует такое понятие, как плагиатор – это человек, который переписывает чужие тексты с сохранением исходной оригинальности и выдает их за свои.

Почему появляется плагиат?

Однако, далеко не всегда готовая работа бывает оригинальной и написанной от души – приходится переделывать готовое. Плагиатор должен «обойти» проверку на плагиат так, чтобы оригинальность была максимальной.

Как обойти антиплагиат? Для этого есть один прием. Все фразы необходимо просто поменять так, чтобы сохранить исходный смысл, заменяя слова и выражения синонимами. В результате такой обработки оригинальность будет достигнута довольно быстро.

На сайте www.antiplagius.ru можно найти очень качественный сервис для проверки на заимствование текста. Очень важно, чтобы оригинальность была проверена в максимально большом объеме текстов. Ваши тексты станут значительно более уникальными после нашей обработки.