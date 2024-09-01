Требования к автореферату кандидатской диссертации

Готовую диссертацию на соискание степени кандидата наук сопровождают авторефератом. Для этой работы ВАК разработала свои требования.

Актуальные требования нормативного документа и ВАК

Оформлять работу нужно по ГОСТ Р7.0.11-2011. В нормативном документе подробно описано, какими должны быть структура, объем, оформление, список использованной литературы. Автореферат пишется на основании публикаций самого автора в авторитетных научных изданиях. Это могут быть тезисы конференций, статьи, монографии.

У высшей аттестационной комиссии есть дополнительные требования.

>Автореферат публикуется на сайте ВАК не позже чем за 2 месяца до защиты диссертации.

>Работа распечатывается в типографии определенным тиражом, где получает издательский номер.

>Распечатанный документ рассылают всем представителям комиссии, которые будут присутствовать на защите. Срок ― не менее чем за месяц до назначенного дня.

Структура работы

На титульном листе размещается информация о соискатели кандидатской степени, специальности, а также организации, в которой пройдет защита.

Автореферат состоит из нескольких обязательных разделов.

>В общей характеристике автор указывает данные научного руководителя, оппонентов, сроки и т. д.

>Основная часть состоит из введения и краткого изложения тезисов диссертации. Пунктов должно быть столько же, сколько и глав.

>В заключении соискатель делает краткие выводы из своего исследования.

>В конце размещается перечень публикаций.

Требования к оформлению

Используется формат А5. Текст оформляется шрифтом Times New Roman размером 11. Интервал ― 1. Отступы со всех сторон ― 17 мм. В тексте используются только черно-белые изображения.

Официально объем ― 40000 символов с пробелами (примерно 23 страницы А5). Количество страниц бывает разным. Это зависит от дисциплины и тематики. Объем авторефератов по техническим и медицинским направлениям ― 1 авторский лист. Для гуманитарных дисциплин ― до 1,5 листов.

Отзывы оппонентов

Соискатель высылает готовую работу официальным оппонентам из ведущей и дополнительных научных организаций. Эксперты изучают ее и пишут отзывы, которые необходимы для защиты.

Автореферат требует внимательности и скрупулезности. От этого документа во многом зависит успех на защите кандидатской диссертации, так как именно он формирует первое впечатление об исследовании у представителей диссертационного совета.