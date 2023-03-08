Правила оформления чертежей по ГОСТу

Чертежи оформляются по общепринятым требованиям. Только так графическую информацию четко понимают все специалисты: инженеры, строители, прорабы, дизайнеры и другие. В основном чертежи разрабатываются в программах Autodesk Autocad и Компас-3D.

Чем различаются ГОСТ и ЕСКД

Полный пакет документов по проекту входит в систему ЕСКД. Важная часть этой системы ― ГОСТы, которые содержат правила разработки чертежей, схем, пояснительных записок и т. д.

Из чего состоит чертеж по ГОСТу

Формат

Возможные форматы прописаны в ГОСТ 2.301-68: от А0 до А5. Размеры самого большого: 841х1189 мм, самого маленького ― 148х210 мм. Наиболее распространенными считаются форматы А1, А3 и А4.

Рамка

Ее делают сплошными линиями. Отступ от края листа зависит от расположения детали. Горизонтальное ― 5 мм справа, снизу и сверху, 20 мм слева для подшивки. Вертикальное ― 20 мм сверху, 5 мм по всем остальным сторонам. При формате А4 лист размещают только в вертикальном положении.

Студентов традиционно учат чертить рамки, но на производствах специалисты пользуются готовыми шаблонами.

Основная надпись

Основную надпись делают в правом нижнем углу (ГОСТ 2.104-2006). Строки ― тонкой линией, остальные линии ― жирные. В надпись вносят:

название чертежа, например, «Деталь»;

фамилию и инициалы разработчика;

данные преподавателя в графе технического и нормоконтроля;

номер листа;

дату выпуска;

масштаб чертежа;

и прочую информацию.

Основную надпись выполняют чертежным шрифтом. Требования к рукописному и компьютерному шрифтам прописаны в нормативном документе.

Шрифты

Разработчик чертежа может выбрать наклонный или прямой шрифт. Студентам первых курсов преподаватели рекомендуют пользоваться прямым, так как наклонный сложнее. При начертании букв нужно строго выдерживать угол 75 °.

Буквы должны быть единообразными: одной высоты и размера, размещаться на одинаковом расстоянии друг от друга. Сначала студенты пишут по линейке, потом вырабатывается навык.

Таблица

Таблица ― это дополнительный элемент, который можно сделать для пояснения. В нее вносят пункты технического задания, размеры и другие параметры. Таблицу размещают в нижней части листа. Название ― над ее верхней рамкой.

Линии

У каждой линии свое значение. Рассмотрим на примере чертежа детали.

Сплошная жирная ― видимые части (толщина 0,4–1,4 см).

Тонкая ― для штриховки, подчеркивания и т.д.

Пунктир ― невидимые элементы детали. Штрихи нужно делать одинаковыми длиной 2–8 мм с пробелами в 2–3 мм.

Штрихпунктир ― для линий в пределах окружностей и осевых. По длине штрихи доходят до 30 мм, между ними 2–3 мм.

Линии сечения (8–20 мм).

Волнистые линии ― разрез или обрыв.

В каких компьютерных программах работают студенты

Autodesk Autocad

Студенты осваивают эту программу, так как она понадобится им при трудоустройстве и для работы по профессии. Система автоматизированного проектирования рассчитана на инженеров, архитекторов, дизайнеров, электриков и других специалистов. Чертежи можно выполнять в 2D и разрабатывать трехмерные модели. Российский аналог ― ZWCAD.

Компас-3D

В этой программе студенты учатся делать первые 3D-проекты на занятиях по сопромату, инженерной графике и прочих. На предприятиях ее используют для подготовки чертежей и всей документации по встроенным шаблонам.

Как уникализировать теоретическую часть

Студенты технических специальностей сдают чертежи в рамках курсовых и дипломных работ. Пишут теоретическую и практическую главы. Материалы должны быть уникальными по системе «Антиплагиат.ВУЗ». Этим сервисом пользуются преподаватели. Студентам мы предлагаем сделать такую же проверку в сервисе Antiplagius.

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