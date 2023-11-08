Образец титульного листа диплома по ГОСТУ

Диплом — серьезная выпускная работа, в которой студент должен показать свои знания, которым он научился за 5 лет в университете. Задача студента — не просто написать работу, а оформить ее в соответствии с предъявляемыми в вузе требованиями. Отдельное требование предъявляется к титульному листу диплома. Ежегодно в порядок оформления титульников вносятся изменения, за которыми важно следить и соблюдать все поправки. Рассмотрим образец титульного листа, который действует для ВУЗов в 2023 году.

Инструкция по оформлению титульного листа

Согласно государственному стандарту, титульный лист заполняется следующим образом:

Заполнить «шапку» — в самом верху пишется «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ниже — ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Полное название ВУЗа (без сокращений).

Делается отступ на 1-2 строчки и прописывается название факультета.

Далее — название кафедры.

Еще через 2 строчки вписывается ФИО студента.

Ниже — тема дипломной работы.

Далее вставляется «ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА».

Сделайте выравнивание по правому краю и после «Выполнил...» введите данные: курса, форму обучения, направление подготовки.

Отступите строку вниз и выполните выравнивание по левому краю, указав «Допущен к защите ГЭК...»

Ниже указывается информация о зав. кафедрой, в правой части — о руководителе ВКР.

В самом низу по центру прописывается город и год подготовки диплома.

Это подробная инструкция по подготовке титульника. Даже если четко придерживаться ее, можно допустить досадную ошибку, поэтому лучше всего воспользоваться шаблоном, чтобы просто подставить свои данные.

Образец титульного листа

Титульный лист имеет специфическое оформление. Чтобы избежать ошибок, скачайте шаблон.

Образцы титульных листов для разных специальностей

Предлагаем несколько примеров титульников для экономических, юридических специальностей, журналистики и педагогики.

Как проверить уникальность дипломной работы

Для допуска к защите одного только правильного оформления титульного листа недостаточно. Нужно будет написать работу по всем требованиям ГОСТ, а также проверить ее на уникальность. Сделать это можно в Антиплагиат ВУЗ — специальной системе, созданной для университетов. Программа тщательно обрабатывает загруженный текст, сопоставляя ее с обширными источниками и базами работ. Модули работают по открытым и закрытым источникам, поэтому на выходе вы получаете точный процент уникальности. У студентов нет доступа к Антиплагиат ВУЗ. Они могут обратиться на кафедру и попросить преподавателя сделать преподавательский отчет. В нем будут указаны все заимствования, которые нужно отредактировать, чтобы поднять оригинальность. Если заниматься корректировкой документа нет желания, можно воспользоваться сервисом Antiplagius. Программа перекодирует часть файла, не изменив при этом текст и его форматирование. На выходе вы получите полностью оригинальную работу, с которой можно выходить на защиту. Сервис работает круглосуточно, поэтому воспользоваться им вы можете, когда удобно.