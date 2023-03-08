Как проходит преддипломная практика в вузе?

На последнем курсе проводится преддипломная практика. От нее во многом зависит итоговая оценка на защите выпускной квалификационной работы. Студент проводит исследование по теме диплома, собирает информацию для практической части.

Особенности практики в вузе

Студент временно выполняет функции специалиста. Например, будущие учителя ведут пробные уроки в школах, медики ― работают в стационарах и поликлиниках. Обычно практики проводятся в середине или в конце учебного года.

Виды практик

Учебная

Проводится для ознакомления на базе вуза или организации. Учащиеся выполняют задания преподавателей в рамках своей будущей профессии. Например, работают с презентациями, делают чертежи, макеты и прочие.

Производственная

Практикант попадает в настоящие рабочие условия. Цель ― научиться применять теоретические знания в работе.

Преддипломная

Проводится на последнем курсе. К этому моменту нужны готовые материалы для исследования.

Особенности преддипломной практики

Это контрольная проверка компетенций студента перед выпуском, а также возможность получить предложение о работе.

За процессом следит руководитель. Студента направляют в компанию, с которой вуз заключил договор. Организацию можно выбрать самостоятельно. Об этом нужно заранее сообщить в деканат.

В целом преддипломная практика схожа с производственной. Практикант временно работает в компании по направлению от вуза и дополнительно собирает информацию для ВКР.

Рекомендации для практикантов

Работу оценивают руководители и куратор. Ее нужно воспринимать как подготовку к трудоустройству и соблюдать несколько простых правил:

приходить в организацию вовремя;

выполнять трудовые обязанности;

вести дневник;

общаться с руководителем;

проявлять заинтересованность в работе.

Дневник практиканта

Студент вносит в дневник задачи, которые решает во время работы. Рекомендуем заполнять его каждый день по общей инструкции. Сначала нужно посчитать рабочие дни и равномерно распределить задачи. Отчет заполнить в конце по шаблону в соответствии с ГОСТом. В качестве примера можно посмотреть отчеты других студентов.

Итоговые документы

На проверку нужно сдать:

отчет;

заполненный дневник;

договор с компанией о проведении практики;

выполненное индивидуальное задание.

Если студент выбирал организацию сам, то ему нужно оформить договор с компанией, подписать его у руководителя и поставить печать.

Уникальность отчета и дневника

Иногда вузы проверяют отчеты и дневники на уникальность. В сервисе Antiplagius можно заранее сделать проверку и сразу проработать неуникальные фрагменты. Они могут появиться даже в том случае, если практикант заполнял все сам.

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