Как повысить уникальность работы: макросы для обхода антиплагиата

Написание уникальной курсовой часто может обернуться для студента настоящим испытанием. Проверка работы в антиплагиате не всегда дает нужную уникальность, поэтому все приходится дорабатывать. Обойти антиплагиат пытаются не только студенты, но и аспиранты, которые хотят публиковаться в научных изданиях, и даже не очень добросовестные копирайтеры.

Но если желание студента сдать курсовую работу, не прилагая для этого особых усилий — не такой уж большой обман, то продажу заказчику неуникального текста можно приравнять к мошенничеству. Невнимательный заказчик, который планировал получить уникальную статью и сразу опубликовать ее на своем сайте, по факту может столкнуться с обработанным макросами текстом. А если он еще и опубликует его, то вполне вероятно столкнется с попаданием под фильтры поисковиков.

Многие преподаватели требуют от студентов практически невозможного — предоставлять рефераты, дипломы и курсовые с оригинальностью не менее 95%. С учетом того, что в работах почти всегда есть цитаты, выдержки, высказывания ученых, сделать это очень сложно. Легко и быстро уникализировать студенческий труд можно макросами, сделав часть контента невидимым или спрятав фрагменты текста. В статье мы расскажем, действительно ли есть такой алгоритм, который автоматически увеличивает количество уникальных кусков в тексте, и работает ли он сейчас.

Проверка оригинальности работ в учебных заведениях

Преподаватели перестали ограничиваться проверкой студенческих работ только в «Антиплагиате». Во многих учебных заведениях подключаются другие сервисы, например, Text.ru или Advego. Изначально сервисы создавались для проверки созданного для сайтов контента, но со временем они стали помощниками преподавателей, которые хотят обнаружить заимствования в академических текстах. Это помогает тщательно проверять работы и находить любые сходства с публикациями или данными других онлайн-ресурсов.

Не все руководители научных работ настолько требовательны, чтобы вручную копировать фрагменты работы и проверять оригинальность в программах, но для студентов не будет лишним узнать алгоритмы их работы. К радости учащихся, большая часть преподавателей поступает проще - грузят вордовский документ в Антиплагиат и оценивают результаты.

Способы «обмана» Антиплагиата

Система проверки уникальности работает по определенному алгоритму. Студенты не всегда готовы тратить время на уникализацию работ и ищут варианты, чтобы обхитрить антиплагиат и получить высокий процент оригинальности. Один из рабочих методов — макросы для Word. Студенту нужно просто скачать готовую работу и пропустить ее через макросы. Но методы проверки уникальности постоянно улучшаются и дорабатываются, и если раньше достаточно было заменить схожие по написанию русские буквы на латинские, сейчас системы легко обнаруживают такой обман.

Более трудоемкие способы поднятия уникальности

Рерайт текста

Можно подобрать одну или две работы по нужной теме и переписать их, сохранив первоначальную концепцию и смысл. Процесс долгий и трудоемкий, но так Антиплагиат не подумает, что вы воспользовались чужим материалом, пытаясь выдать его за свой. Такой способ имеет и другие преимущества. Перечитывая работу, ее часть отложится в памяти, и в отличие от подготовки работы с нуля не нужно перечитывать множество источников в поисках нужной информации.

Синонимайзинг слов

Получить 100% уникальность с помощью чужой работы такой способ не даст, но повысить ее на 15-20% — вполне. Нужные куски неуникального текста вставляются в онлайн-синонимайзер, заменяющий слова в тексте на синонимы одним кликом. Но у таких программ есть одна особенность — они не слишком заморачиваются над читабельностью текста, поэтому итоговый вариант становится, мягко говоря, не очень. Нельзя бездумно копировать видоизмененный текст, не перечитав его — работа обязательно проверяется перед отправкой преподавателю.

Автоперевод

Антиплагиат ищет схожесть написанного контента только с русскоязычными источниками. Поэтому можно найти статью по своей теме на англоязычном сайте, перевести ее через Google Translate, после чего проверить уникальность. Машинный перевод легко вычислить, поэтому работа также должна быть проверена на ошибки и читабельность перед сдачей.

Вводные слова

Поднять уникальность сухого сдержанного текста на 7-10% можно эмоциональными вводными словами. Но бездумно пичкать их в каждое предложение не стоит — преподаватель может не оценить такую манеру подачи и вернет текст на доработку.

Макросы, как способ обхода Антиплагиата

Word — незаменимая программа для редактирования текста. Наряду с этим многие используют ее как утилиту для обхода систем проверки уникальности. Что такое макрос? Другими словами — это алгоритм действий, который выполняется после запуска в программе. В случае с вордом используются все его скрытые возможности, повышающие уникальность. Скрыть фрагменты текста с помощью макросов можно несколькими способами.

№1: добавить уникальный текст белым шрифтом

Если включить в конец работы кусок любого уникального текста, не имеющего никакого отношения к теме работы, уменьшить размер до 1px, выделить белым шрифтом, оригинальность документа повысится. Главное, чтобы в скрытой части документа не было ошибок в грамматике и орфографии, иначе антиплагиат подчеркнет их при проверке. Многие преподаватели знакомы с такими уловками студентов и копируют работы в Блокнот. В таком случае невидимые куски сразу обнаруживаются, поскольку программа не скрывает белый цвет шрифта и буквы менее 6 пикселей.

Если быть откровенными, преподаватели в большинстве своем просто не проверяют работы так вдумчиво, как того ожидают студенты. К тому же, уменьшенный текст может быть спрятан по всей работе, а копировать длинную курсовую кусками и вставлять ее в антиплагиат — это долго. Не исключено, что работа будет просто загружена в «Антиплагиат» и проверена целиком. Отбрасывать постоянно меняющиеся алгоритмы тоже не стоит. Возможно совсем скоро программа будет реагировать на скрытый текст, как на очередную попытку ввести алгоритм в заблуждение.

№2: спрятать буквы в тексте

Визуально это выглядит как небольшие опечатки по тексту, поэтому проверяющий работы не догадается, что предпринимались попытки повысить уникальность. Чтобы обойти антиплагиат, добавляются видоизмененные окончания слов и прячутся в документе. Полностью уникализировать документ и довести его с 15% до 95% не получится. Если до порогового значения не хватает 10-15%, способ работает хорошо.

Резюме

Алгоритмы проверок постоянно дорабатываются, чтобы быстро отслеживать и пресекать попытки сдачи неуникальных работ. Большинство технических способов обхода антиплагиата, меняющих форматирование на уровне кода, не работают. Это закономерно — если программа не дает ожидаемого результата и не справляется с поставленными задачами, использование платных тарифов окажется под вопросом. Если вы не хотите разбираться с макросами или пробовать другие способы повышения оригинальности работы, в Antiplagius можно заказать кодировку документа — его смысл и содержание не изменятся, но для антиплагиата он станет уникальным. Вы также можете заказать глубокий рерайт текста у экспертов, которые хорошо разбираются в тонкостях подачи материала в студенческих и научных работах.