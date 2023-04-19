Как переделать курсовую, если она не прошла антиплагиат

Проверка курсовой на антиплагиате — обязательное требование в большинстве вузов. Если текст не проходит фильтры, а процент уникальности не дотягивает до пороговых значений, от студента требуют переделать работу. Мы подготовили короткую памятку, которая поможет повысить оригинальность курсовой.

Как писать работу, чтобы пройти антиплагиат

Рекомендации, которые помогут избежать высокого процента заимствований:

Пишите больше: чем больше объем документа, тем меньше плагиата находит система. Используйте печатные источники: книги, научные журналы, конспекты, записи лекций — это лучшие источники для курсовой, поскольку их используют реже интернет-публикаций. Цитируйте иностранные источники: автоматические переводчики работают хорошо, поэтому вы можете получить уникальные тексты, вставляя целые абзацы из зарубежной научной литературы. При этом не забывайте указывать ссылки.

Эти методы не гарантируют, что процент уникальности подойдет под требования. Даже те, кто пишут работу самостоятельно и правильно оформляют все ссылки, иногда не могут пройти проверку.

Высокий процент заимствований: с чего начать

Первый шаг — проверить работу, чтобы понять, что исправлять. Помимо оценки в отчетах указываются фрагменты с плагиатом, которые нужно проработать. От процента оригинальности зависит стратегия работы: если копирований слишком много, нужно использовать одни методы, а если сократить заимствования нужно на 10-15% - другие. На уникальность влияет и формат документа, поэтому проверьте оценку для .docx и для .doc версии.

Если вы используете бесплатные программы, то стоит проверить текст в разных сервисах. Самый надежный способ — закрытый доступ к преподавательской системе Антиплагиат.ВУЗ. Заказать такой отчет вы можете в Antiplagius.

Перед началом корректировок сохраните резервную копию первоначального документа. Это нужно, поскольку иногда исправления ухудшают оценку — у вас должна быть возможность вернуть предыдущую версию документа.

Способы повышения оригинальности курсовой

Многие популярные методики уже потеряли свою актуальности: попытки обойти антиплагиат с их помощью могут привести к еще большим проблемам. Что можно сделать?

Если нужно повысить уникальность на 10-20%:

Используйте перефразирование отдельных предложений

Дробите шинглы: делайте вставки через каждые 2-3 слова

Напишите цифры словами или наоборот — в зависимости от первоначального варианта

Заменяйте некоторые слова синонимами

Если нужно повысить уникальность на 30-50%:

Такая проработка требует больше времени. Помимо указанных выше способов может помочь глубокий рерайтинг. Если нужны небольшие корректировки, можно править на уровне слов и словосочетаний, но когда требуется менять объемные отрывки, то работа переходит на уровень предложений и абзацев. В этом случае хорошо работает техника пересказа, когда вы читаете нужный абзац, закрываете источник и пишите эту же мысль своими словами.

Если на корректировки нет времени

В этом случае вы можете заказать рерайт от эксперта Antiplagius, который разбирается в тонкостях студенческих и научных работ, или уникализацию документа методом кодировки. Загрузите свой документ, выберите систему проверки, требуемый процент и способ повышения оригинальности, оплатите заказ. В ответ вы получите готовый файл, который можно отправлять преподавателю.