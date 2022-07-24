Как самостоятельно написать диплом, чтобы пройти проверку на плагиат?

Дипломная – итоговая научная работа, завершающая процесс обучения студента. К ней больше требований, чем к привычным курсовым и рефератам. Важно не только раскрыть тему, но и внести хотя бы небольшой, но вклад в науку, проведя свое исследование и сделав выводы. В большинстве случаев тему определяет не сам студент, а ВУЗ или организация-партнер ВУЗа, чтобы учащийся написал действительно о чем-то важном и нужном.

В рамках данного материала мы расскажем, как самостоятельно написать хорошую дипломную работу без плагиата, на что обратить особое внимание, и какие подводные камни здесь имеются.

Весь процесс условно можно разделить на 3 части:

написание;

оформление;

проверка уникальности.

Написание дипломной работы

На все, как правило, дается не менее 3 месяцев. Только кажется, что это много, но время терять нельзя – предстоит несколько этапов только в процессе создания текста:

определение структуры и ее согласование с преподавателем;

подбор источников и ознакомление с ними;

«набросок» текста и первая его оценка дипломным руководителем;

написание на «чистовик»;

проверка текста преподавателем;

устранение замечаний и ошибок;

итоговая проверка руководителя.

Все начинается со структуры. Вы должны понимать заранее, как будет выглядеть итоговая работа: сколько будет глав, разделов, что будет в них написано. Это и общая рекомендация, и требование преподавателей. Если начнете писать без структуры, то неизбежно запутаетесь.

Определять содержание желательно с конца: вы устанавливаете итоговые цели и задачи дипломной, а потом выделяете все, что необходимо рассмотреть, чтобы их достигнуть. Как только определились со структурой, отправляйтесь к научному руководителю, который либо одобрит ваш план, либо посоветует, что еще написать.

Итак, структура есть. Переходим к источникам. Вы ведь не можете знать всего, поэтому потребуется литература. К ней тоже имеются требования:

должна быть научной;

должна быть современной;

ее авторы – известные и признанные специалисты.

Теперь самое скучное – изучение собранной литературы. Все читать необязательно, но важно найти главные мысли, исследования, доказательства. На этом вы и построите свою дипломную.

Переходим к тексту – нужно написать «черновик». Самое важное здесь – не торопиться и внимательно систематизировать информацию, чтобы работа в итоге представляла собой законченный рассказ: обозначенная проблема или цель, процесс решения или достижения, заключение и выводы. Создали «черновик» – отправляетесь к преподавателю. Он оценивает, указывает на недоработки или ошибки, рекомендует, что еще можно написать.

Устраняете замечания научного руководителя, вносите рекомендуемые дополнения и идете на повторную проверку диплома на антиплагиат. По сути, она итоговая. Но может повторяться до бесконечности, пока ваша дипломная не станет идеальной. Текст работы готов, как только его полностью одобряет преподаватель.

Подведем итог к первой части – написанию текста: вместе с преподавателем определяете оптимальную структуру, затем находите литературу и создаете «черновик», идете на проверку, где получаете замечания и рекомендации, дорабатываете.

Оформление диплома

Самая нелюбимая часть написания дипломной работы среди студентов. Но без нее не обойтись. Существуют требования учебной методички к оформлению научной работы, без соблюдения которых учащийся не будет допущен к защите.

В правильном оформлении нуждается почти все:

заголовки и подзаголовки;

шрифт и его размер;

интервалы;

отступы;

приложения;

список использованной литературы;

титульный лист;

и многое другое.

Здесь лучший друг студента – учебная методичка. Но не любая, а именно своего ВУЗа, потому что некоторые моменты определяются индивидуально каждым конкретным учебным заведением. Верно оформить дипломную работу несложно, но это требует времени и предельной концентрации.

Впрочем, ничего страшного, если вы не справитесь с первого раза или что-то не поймете. В ВУЗе есть специальный человек, который занимается проверкой оформления: он подскажет, укажет на замечания и поможет их исправить. Если вы все будете делать в срок, то минимум 3 попытки пройти проверку оформления у вас имеется.

Проверка уникальности дипломной работы

Первые две части могут сойти на «нет», если вы не пройдете проверку антиплагиата. Что это? Это сравнение текста вашей работы со всем контентом, который был написан ранее и размещен в базах данных и сети Интернет. Необходимый процент уникальности, чтобы учащийся был допущен к защите, устанавливается индивидуально для каждой конкретной специальности. Как правило, это 50-80 процентов.

У вас будет всего несколько попыток прохождения проверки на уникальность. Не справитесь – либо отчисление, либо шанс защититься на следующей сессии, в зависимости от ситуации.

Самостоятельное написание совершенно не гарантирует положительный результат, потому что вы используете научную литературу, информация которой обязательно размещена в Интернете и базах данных. Старайтесь не копировать целые абзацы, а переписывайте их другими словами. Но по своему опыту можем сказать: когда студент делает самостоятельный рерайт научной литературы, он допускает ошибки, искажает факты и отклоняется от научного стиля.

Еще сложнее с тем, что неподвластно иной трактовке. Например, цитаты, юридические законы, научные законы и теории, распространенные речевые обороты. Вы никак не сможете написать это по-другому, и антиплагиат снизит процент, посчитав, что вы решили обмануть преподавателя.

Важно проверить дипломную работу предварительно, чтобы иметь возможность успеть устранить замечания и повысить процент. Существует всего 5 сервисов, которыми пользуются ВУЗы:

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder;

«Антиплагиат.ВУЗ».

Узнать, каким из них пользуется ваше учебное заведение, вы можете у преподавателя или в деканате. Это открытая информация.

Первые четыре сервиса находятся в свободном доступе, и вы можете самостоятельно и бесплатно ими воспользоваться. А вот «Антиплагиат.ВУЗ» – доступен только преподавателям и некоторым организациям. Например, узнать результат проверки в «закрытой» системе «Антиплагиат.ВУЗ» вы можете на нашем сайте.

Как повысить уникальность дипломной работы?

Предположим, вы проверили дипломную работу на уникальность, и вас не устроил процент. Или вас «зарубили» уже на проверке в ВУЗе. А может, просто хотите подстраховаться. Как гарантировано повысить уникальность?

Представляем две услуги, которыми вы можете воспользоваться на нашем сайте: кодирование и профессиональный рерайт.

Кодирование – изменение программного кода документа для конкретного сервиса проверки. Текст остается прежним, а процент уникальности – определяете вы сами. Срок выполнения – не более 5 минут, стоимость – 10 рублей за страницу.

Профессиональный рерайт – ручной труд наших специалистов. За 3 дня они полностью перепишут работу, сохранив структуру и смысл. Цена услуги – 100 рублей за страницу, но зато такая дипломная пройдет проверку абсолютно любого антиплагиата.

К нам уже обратились 300 000 студентов. Все они заказали кодирование или профессиональный рерайт и успешно прошли проверку ВУЗа на уникальность текста. Обращайтесь, мы поможем и вам!