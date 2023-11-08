Что такое шингл?

Шингл ― это текстовый фрагмент, по которому программа проверяет материал на уникальность. Смысл метода состоит в том, что текст делится на блоки определенной длины: обычно от 3 до 8 слов, антиплагиат во время проверки ищет одинаковые фрагменты в интернете.

Шаг шингла

На техническую оригинальность влияет длина шингла. Если в нем всего 1 слово, то контент окажется неуникальным в любом случае. Если сделать выборку, например, из 5 слов, то процент повысится, так как найти в точности одинаковые словосочетания и предложения сложно.

Рассмотрим принцип проверки в сервисе «Антиплагиат.ру». Программа традиционно работает с выборкой в 3 слова. Если находит совпадения, снижает процент. Оригинальность полностью скаченной работы будет равна нулю.

Как повысить уникальность

Если вы знаете выборку, то можете использовать ее, чтобы сделать материал уникальным. Например, можно заменить на синоним каждое третье слово. При проверке система не найдет совпадений и повысит процент. Если шингл состоит из 2 слов, то нужно заменить каждое второе слово и т. д.

Шаг шингла в популярных студенческих программах:

«Антиплагиат.ру» ― 4;

«Антиплагиат ВУЗ» ― 2.

На нашем сайте можно проверить реферат, курсовую, выпускную квалификационную работу или диссертацию в тех же программах, которыми пользуются преподаватели. При необходимости можно заказать профессиональный рерайт ― повышение оригинальности текстового материала.