Список ВУЗов
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Вы узнаете, как проверить текст на антиплагиат, повысить оригинальность
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ТЮМГУТюменский государственный университет
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УГАТУ
Уфимский государственный авиационный технический университет
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УГЛТУ
Уральский государственный лесотехнический университет
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УГНТУ
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"
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УГТУ
Ухтинский государственный технический университет
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УИТМО
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
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УлГПУ
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова
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УралГУФК
Уральский государственный университет физической культуры
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УрГЭУУральский государственный экономический университет
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УрГЮА
Уральская государственная юридическая академия
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УрФУУральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
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УЮИ МВД РФ
Уфимский юридический институт МВД РФ
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
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ФТА
Финансово-технологическая академия, г. Королев
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ФУФинансовый университет при Правительстве Российской Федерации