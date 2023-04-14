Антиплагиат ФУ: как пройти проверку на плагиат

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации входит в список учебных заведений, которые внедрили Антиплагиат для проверки студенческих работ. С помощью этой системы преподаватели легко обнаруживают заимствования и определяют, сам ли студент делал проект или скачал его из интернета. Если будет обнаружен низкий процент уникальности, научный руководитель имеет право не допустить работу к защите. Давайте разберемся, как сделать, чтобы Антиплагиат ФА не усложнял жизнь.

Проверка уникальности на Антиплагиат ФА

Финансовый институт входит в список самых престижных ВУЗов России, поэтому Антиплагиат в нем считается достаточно сложным. Система проверки выдвигает ряд требований к письменным работам — в ней подключены несколько модулей и баз данных. ФА внедрил систему проверки плагиата в программу обучения в 2006 году и одним из первых поставил расширенную версию программы. Алгоритмы проверки оригинальности здесь отличаются от бесплатного Антиплагиат.ру, поэтому если на общедоступном сайте студент получил 80%, то в вузовской версии он вполне вероятно останется на отметке в 50-60%. Такое случается часто, поскольку Антиплагиат ФА — строгая система, а проверка в ней проходит по дополнительным модулям.

Сложность заключается еще и в том, что у студентов нет доступа к плагиатовской системе ВУЗа — проверять работы в ней могут только преподаватели. Если студент попросит дать доступ к платной версии, ему откажут.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Антиплагиат видит только факт заимствования, но решение о правомерности цитирования в конкретной работе принимает преподаватель. Несмотря на это, большинство все же склоняется оценивать курсовые и дипломные проекты по проценту уникальности. Закрытая система сверяет материал по многим базам, в том числе с Российской государственной библиотекой. Обмануть ее невозможно — если плагиат уже показал 40%, чтобы повысить его, придется постараться.

Как повысить уникальность текста?

Единственный проверенный и легальный способ проверить работу до того, как она попадет к преподавателю — воспользоваться Antiplagius. Это открытая система, которая имеет доступ к преподавательскому отчету и умеет делать проверку по тем же самым базам, что и Антиплагиат.ВУЗ. Через наш сервис можно выгрузить отчет из Антиплагиата ФА и сразу увидеть результат. Сервис не только показывает процент уникальности, но и подсвечивает фрагменты, которые нуждаются в переработке. Это позволит заранее отредактировать текст и быть уверенным в его оригинальности.

В сервисе доступна бесплатная проверка текста до 15 000 знаков или полноценный анализ работ до 300 тысяч символов в одной из предложенных систем. Если полученная уникальность не устроит, можно заказать переработку. Специальные алгоритмы автоматически переделают текст и уникализируют вашу работу в течение нескольких минут. Мы гарантируем оригинальность не менее 90%, что поможет вам одному из первых выйти на защиту.