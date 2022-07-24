Программа изменения текста для антиплагиата

Дипломные и курсовые работы еще несколько лет назад не вызывали трудностей у студентов и больше походили на пустую формальность, чем на задание, которому необходимо посвящать много времени и стараний.

В Интернете находилась подходящая работа, немного корректировалась под требования методички и сдавалась преподавателям. Те для вида ее проверяли, хотя знали, что она скачана и уже проверялась коллегами миллион раз, и ставили оценку в «зачетку». Но все изменилось, когда Министерство Образования обязало ВУЗы проверять каждую работу на уникальность с помощью специальной программы и не допускать до защиты студентов, чьи работы будут признаны плагиатом.

Все выглядит логично, если смотреть на ситуацию со стороны. Теперь каждый выпускник ВУЗа будет подтверждать претензии на диплом реальным знаниями, причем, именно своими, авторскими текстами.

А что думают про нововведение его непосредственные участники? Студенты то понятно, недовольны и расстроены, что «халява» закончилась. А преподаватели? Их мнения разделились. Давайте разбираться.

Мнение преподавателей о проверке работ на уникальность

Преподаватели-консерваторы в один голос утверждают, что обязательное нововведение позволит бороться с недобросовестными студентами, которые хотят получить оценку обманом, ничего не делают, а просто «воруют из Интернета чужие слова». С одной стороны, они правы, а с другой, им отвечают более дальновидные коллеги, что по многим дисциплинам невозможно написать что-то новое, ведь все уже давно придумано и доказано.

И действительно, если взять для примера экономику, то чего нового можно в нее внести? Каждая формула или закон были придуманы еще несколько веков назад. И студентов не учат придумывать новые формулы и законы, – их учат применять на практике то, что придумали предшественники. А любая дипломная или курсовая работа наполовину состоит из того, для чего нет замены! Меняются только цифры, но не законы и формулы..

Как итог, программы для проверки уникальности показывают низкий процент для таких работ, потому что:

формулы есть в Интернете;

законы есть в Интернете;

текст описания чертежей и схем есть в Интернете.

Слово «Интернет» употреблено в каждой строке неслучайно! Все есть в Интернете, и все будет подчеркнуто.

С гуманитарными дисциплинами немного проще, потому что там больше возможностей подключать фантазию и описывать одно и то же разными словами. Но если студент плохо владеет русским языком?

Получается, что от современных студентов требуют не столько знаний, сколько фантазии и владения русским языком!

Это важные навыки, но не определяющие для оценки специалиста. Например, если инженер-строитель сможет успешно выполнять свою работу, но его словарный запас будет на уровне Эллочки-людоедки, то от него не откажется ни одна компания. А вот ВУЗ со своей проверкой знаний русского языка поставит «крест» на карьере перспективного специалиста.

Значит, студентам необходимо найти выход из сложившейся ситуации и знать верный способ обойти программы проверки текста на плагиат. И мы такой способ знаем! Расскажем и вам!

Сервис для улучшения процента уникальности

Сейчас, читая эту статью, вы находитесь на сайте сервиса Antiplagius. И прямо здесь вы можете улучшить уникальность своей работы двумя способами.

Во-первых, это онлайн-кодирование. Без замены текста сервис внесет необходимые изменения на уровне машинного кода для той системы проверки, которую вы укажете. Сомневаетесь — прочитайте отзывы об антиплагиат-киллере и убедитесь в его эффективности.

Всего через 5 минут ваша работа будет расцениваться антиплагиатом, как уникальная, но текст останется прежним. Стоимость услуги – 10 рублей за одну страницу.

Мы работаем со следующими системами: Антиплагиат.ВУЗ, Antiplagiat.ru, ETXT, Advego, DC Finder.

Во-вторых, к вашим услугам профессиональный рерайт. Не знаете, по какой системе будут проверять работу? Или хотите, что она прошла проверку везде? За 3 дня наши специалисты полностью перепишут документ, и в итоге вы получите:

уникальный текст;

соблюдение всех требований методички;

отсутствие ошибок любого рода;

работу в срок.

Эта услуга немного дороже изменения программного кода и оценивается в 100 рублей за одну страницу, но зато такая дипломная и курсовая позволит вам быть спокойным за любую проверку любой программы-антиплагиата.

Уже более 300 тысяч студентов обратились к нам за помощью, повысили уникальность и успешно сдали работу. Ждем и вас!