Антиплагиат – редактор текста онлайн

Когда-то давно студентам жилось спокойно: они сдавали преподавателям скачанные в Интернете курсовые и дипломные работы, не боясь, что их уличат в обмане. Но потом одна компания решила «прикрыться» добрыми побуждениями, чтобы заработать много денег. И это круто изменило положение учащихся, – теперь они «сражаются» с системами проверки текста на уникальность и постоянно рискуют быть отчисленными из-за придирок «машины».

Теперь конкретнее. Частная компания ЗАО «Антиплагиат» выступила с инициативой обязать каждый ВУЗ проверять все письменные работы студентов на уникальность. Это предложение было принято «на ура» Министерством Образования РФ. И около 90 процентов учебных заведений теперь платят за продукт этой компании – сервис «Антиплагиат.ВУЗ».

Чем же так хорош этот онлайн-сервис? Или за него платят только потому что это нужно? Чем он отличается от другого продукта этой же компании – известного сайта antiplagiat.ru? Давайте разбираться.

«Антиплагиат.ВУЗ»

Первое отличие этого сервиса от остальных, в том числе и от antiplagiat.ru, заключается в «закрытости» системы. Доступ к проверке и ее результатам имеют только представители ВУЗа, а студенты идут на проверку с «котом в мешке», представления не имея, признает новинка их текст уникальным или нет.

Далее. Продукт с приставкой «ВУЗ» отличается разнонаправленностью. Можно купить сразу несколько лицензий:

для образования;

для науки;

для издательского дела;

для СМИ;

для корпораций;

и т.д.

Если все онлайн-сервисы проверяют схожесть каждого текста по одинаковым критериям, то «Антиплагиат.ВУЗ» разделяет работы на направления (образование, наука, СМИ и т.д.).

Если верить информации на сайте сервиса, то он обладает большей базой данных для каждого направления, чем конкуренты. Если говорить о курсовых и дипломных работах, то они будут проверены на схожесть, например, с коллекцией национальной библиотеки России, коллекцией документов «Кольцо ВУЗов», коллекцией LEXPRO и т.д. Все перечисленные источники являются «закрытыми» и неподвластными для сравнения другим сервисам. А воспользоваться информацией оттуда студент в состоянии, если посетит специализированные библиотеки и перепишет печатный текст книг. Вывод: почти невозможно найти источник информации, которого не будет в базе сервиса.

Добавим к этому возможность «пакетной» проверки для одновременной работы сразу с 50-100 курсовыми или дипломными и подробнейший отчет о результатах.

Создатели еще и регулярно обновляют программу, добавляя в базу все новые источники и документы.

Как проверить работу заранее и обмануть «Антиплагиат.ВУЗ»

Проверить работу просто: вы можете это сделать прямо на нашем сайте. Это подойдет в ситуации, когда у вас много времени, вы – молодец, написали работу сами.

Но зачем ее проверять, если, например, вы только что скачали документ из Интернета и даже не сомневаетесь в низкой уникальности текста? Тогда вам необходимо ее повысить, используя бесплатный онлайн антиплагиат-киллер или профессиональный рерайт.

Быстрый и дешевый вариант – кодирование. Выбираете систему проверки, указываете процент и загружаете документ. Через 5 минут у вас на руках будет уникальная работа с неизмененным текстом. Стоимость услуги – всего 10 рублей за страницу.

А для тех, кто не желает рисковать, (вдруг работу проверят другим сервисом) мы можем предложить профессиональный рерайт. За 3 дня наши специалисты перепишут текст, но сохранят его смысл, соблюдя все требования учебной методички. Цена услуги – 100 рублей за страницу, но главное, такую работу признает уникальной любой антиплагиат.

Вы знаете все о строгости «Антиплагиат.ВУЗ», поэтому предлагаем не испытывать судьбу и обратиться к нам, чтобы сдать работу без проблем, как и 300 000 наших клиентов.