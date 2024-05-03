Указывается ли форма обучения в дипломе?

Достичь профессионального признания и освоить желаемую специальность можно различными путями. Абитуриенты могут выбрать образовательное заведение, тип и режим обучения, а также специализацию и профиль подготовки. Основной вопрос, волнующий кандидатов, предпочитающих не посещать вуз ежедневно — есть ли разница между дипломами очной и заочной форм.

Различия между очным и заочным обучением:

Регулярность посещений. Студенты очной формы регулярно присутствуют на лекциях, семинарах, в лабораториях и на практических занятиях пять-шесть раз в неделю, в то время как заочники появляются в университете только во время сессий. Продолжительность обучения для заочников на полгода или год больше, что отражается в дипломе, хотя сам формат обучения в нем не указывается. Очная форма предполагает прохождение летней производственной практики ежегодно, в отличие от заочников, которые проходят только одну преддипломную практику. У заочников указывается меньшая учебная практическая нагрузка. Студенты, регулярно посещающие вуз, имеют больше возможностей для налаживания деловых связей и контактов, что может способствовать будущему трудоустройству. Заочники осваивают большую часть учебного материала самостоятельно, получая на сессиях основные направления и рекомендации от преподавателей.

Ключевые дисциплины и форматы аттестации для всех студентов одинаковы, и в дипломе форма обучения не указывается, так как это мало влияет на квалификацию выпускника.

Сравнение дипломов очной и заочной форм

Согласно образовательному законодательству, все выпускники получают одинаковый документ государственного образца, но приложение к диплому содержит информацию о продолжительности обучения и объеме практики.

В дипломе заочного образования указывается меньшее количество практических часов и большая продолжительность учебы, но качество профессиональной подготовки остается на высоком уровне.

Некоторые работодатели могут иметь предвзятое отношение к заочникам, однако современные методы дистанционной учебы, включая онлайн-лаборатории, VR-приложения и моделирование, позволяют заочникам получать необходимые навыки и компетенции. Поэтому для прогрессивных работодателей форма обучения в дипломе не играет роли.

В документе не указывается, проходило ли обучение студента в очной или заочной форме. Выпускники учебных заведений получают стандартный документ о высшем или средне-специальном образовании, соответствующий государственным требованиям. Этот документ подтверждается лицензированием учебного заведения, его аккредитацией и соответствием учебных программ Федеральным государственным образовательным стандартам. Основные данные, которые включены в документ:

Ученая степень — бакалавр, магистр или специалист;

Направление подготовки согласно классификатору;

Название учебного заведения.

Дополнительно, в приложении перечисляются изученные дисциплины, объем учебной работы и методы оценивания (зачеты, экзамены и т.п.).

Поскольку дипломы очной и заочной форм не имеют различий, работодатель может задать вопрос о форме обучения кандидата только в ходе интервью. Однако в нашем мире, где дистанционные образовательные технологии достигли высокого уровня, работодателей больше привлекают профессиональные навыки кандидата, его участие в научных проектах, наличие собственных разработок и стремление к профессиональному и личностному росту. Если кандидат хочет подчеркнуть свое преимущество при устройстве на работу, он может выделить информацию об очной форме обучения в отдельный раздел своего резюме.