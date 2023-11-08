Студенты проходят практику, чтобы применить теоретические знания и получить первый опыт работы. В статье подробнее расскажем, как все происходит и какие документы нужно сдавать по итогам.

Что такое учебная практика?

Ее проходят на первом или втором курсе в зависимости от направления подготовки и учебного заведения.

Практика обычно проводится на базе вуза под руководством преподавателя. Студенты получают задания, над которыми работают индивидуально или в группах.

Учащиеся практикуются в среднем в течение двух недель или месяца. Иногда задания разрешается выполнять дома. В таком случае обучающиеся сами составляют график и сдают преподавателю результаты.

Чем полезна учебная практика?

На младших курсах она формирует навыки исследовательской работы. Студенты самостоятельно собирают информацию, обрабатывают ее и адаптируют для предстоящей курсовой.

Как все проходит?

Учащиеся практикуются в вузе примерно по 2–3 часа в день или работают в свободном режиме дома. Формат зависит от факультета и специфики поставленных задач. Например, будущие инженеры и химики выполняют задания в университете, а студенты гуманитарных направлений ― в основном дома.

Что нужно, чтобы пройти практику без проблем?

От обучающихся требуется ответственно выполнять задания, правильно заполнять документы и сдавать их в срок. Документы подаются на подпись преподавателю и заведующему кафедрой.

Что делать, если не прошел?

Это зависит от требований вуза. Если не удалось все сделать вовремя, нужно сдать долги до сессии. Иначе могут не допустить до экзаменов.

Какие документы нужно заполнять?

Студенты получают дневники и задания. Как именно с ними работать, рассказывает куратор. Необходимо также составлять отчеты.

Что делать, если практика совпадает с работой?

Многое зависит от преподавателя. Если есть острая необходимость в работе, об этом стоит прямо сказать. Вероятнее всего, куратор отнесется с пониманием и согласует индивидуальный график. Если нет, то стоит поговорить с руководителем на работе.

В вузах возможна практика от профкома. Например, студенты устраиваются вожатыми в детские лагеря или проводниками в РЖД. Такую деятельность засчитывают в счет учебной практики.

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