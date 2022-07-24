Какие есть генераторы и синонимайзеры текста

Уже 10 лет все письменные работы учащихся ВУЗов проверяются на плагиат. Но большинство студентов не желают писать работу самостоятельно, а стремятся найти подходящий документ в Интернете, немного доработать его и сдать на проверку. Очевидно, что такие работы имеют низкую уникальность и не допускаются к защите.

Чтобы повысить оригинальность, студенты используют самые разные методы, и один из них – использование генераторов и синонимайзеров. Мы считаем это плохой идеей и готовы это доказать.

Недостатки синонимайзеров и генераторов

Принцип работы таких сервисов прост: используя базу синонимов к каждому слову, программы автоматически изменяют исходный текст.

Студенты думают, что это работает... Но на самом деле современные антиплагиаты умеют определять использование синонимов и награждают такую работу «нулевым» процентом уникальности.

Кроме того, это далеко не единственный «минус» подхода. Есть и другие:

синонимайзеры не выдерживают научный стиль;

путаются окончания;

допускаются пунктуационные и грамматические ошибки;

рушится логика работы;

и т.д.

Как итог, используя данный метод повышения уникальности, вы получаете неуникальную работу, которая еще и содержит различные ошибки.

Как повысить уникальность правильно

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