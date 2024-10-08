Презентация на защиту ВКР

На защите студент выступает перед комиссией с докладом и презентацией. Второй инструмент используется для наглядности и помогает преподавателям следить за ходом повествования, делать заметки, формулировать дополнительные вопросы.

Подробнее о презентации

С помощью презентации на большой экран выводятся тезисы, графики, таблицы с результатами исследований, другой иллюстративный материал. На слайдах студент тезисно излагает основные мысли научной работы, при необходимости использует маркированные списки. Презентация разрабатывается по докладу, сопровождает его.

На выступление отводится около 10 минут. Чтобы в них уложиться, нужно сделать не больше 15 слайдов. Проект создают в программе Power Point с применением готовых шаблонов или авторского оформления. В большинстве случаев достаточно первого варианта, так как стандартный набор шаблонов соответствует строгому научному стилю. Презентация на защиту не должны быть разноцветной, яркой и чрезмерно креативной.

Структура

Общепринятой структуры, от которой нельзя отступать, не существует. Но есть важные рекомендации по композиции.

Титульный лист с названием вуза, темой ВКР, информацией о докладчике и научном руководителе.

Вступление, которое практически совпадает с введением, но в сокращенном виде.

Теоретическая база. Описание научных теорий, на которые опирается докладчик.

Расчетная часть с аналитикой. Таблицы, графики, диаграммы с результатами исследования.

Заключение. Выводы по исследованию и всей работе в целом.

Рекомендации

Шрифт и цвет должны быть одинаковыми на всех слайдах.

Текст составляется лаконично без вводных конструкций и лишних рассуждений.

Графики должно быть больше, чем текста.

Важно соблюдать объем, учитывать время выступления.

Смену файлов рекомендуется настроить просто по клику мышью, без дополнительных эффектов.

Частые ошибки

Недочеты могут возникать при несоблюдении рекомендаций. Например, это объемные полотна текста, броский фон, разноцветный текст и прочие. Иногда информация на слайдах может расходиться с данными в научной работе.

Перед защитой проект вместе с докладом нужно отправить научному руководителю на проверку. Он укажет на ошибки и выделит сильные стороны работы, на которых можно сделать акцент.