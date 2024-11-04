Подборка книг по копирайтингу для новичков и профессионалов

Пользователи интернета читают тексты на сайтах и в социальных сетях, чтобы найти ответы на интересующие их вопросы. Контент помогает компаниям продвигать свои товары и услуги, а также работает на повышение репутации.

Подготовкой коммерческих текстов занимаются копирайтеры. Это популярная профессия, и требования к ней растут с каждым годом. В статье расскажем о книгах, которые дадут теоретическую информацию о копирайтинге и маркетинге.





Алена Садовская «Копирайтинг с нуля»

Пособие для всех, кто только знакомится с копирайтингом. В книге рассмотрены основные термины, правила орфографии и пунктуации, особенности коммерческих текстов и принципы их написания. Кроме того, читатели узнают, что такое SEO и как искать заказы на биржах.

Дмитрий Кот «Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают»

Автор описал все, что нужно для старта в карьере копирайтера. Он рассказывает, как готовить коммерческий контент для продвижения бизнеса, анализирует типовые ошибки, предлагает задания для тренировки, делится секретами поиска достоверной информации.

Николай Кононов «Автор, ножницы, бумага»

В книге опубликована авторская методика обучения копирайтингу. В ней 14 уроков, в которых читателей учат выбирать тему, составлять план и структуру будущего текста, искать информацию, писать, редактировать и т. д. В главах есть выводы и цитаты писателей, которые используются для подтверждения ключевых авторских идей.

Петр Панда «Копирайтер, расти!»

Автор учит делать убедительный и интересный контент, который вызывают у читателя эмоциональный отклик. Много внимания Петр уделяет актуальным требованиям интернета к контенту, стилю изложения, структурированию информации. Кроме того, в материале изложены рекомендации по поиску заказчиков, основам деловой переписки, планированию рабочего времени.

Джозеф Шугерман «Как создать крутой рекламный текст»

Эта книга ― один из мировых бестселлеров. Автор рассматривает психологические аспекты в копирайтинге. Как вызвать интерес, какие приемы мотивации применять, как продавать не товар, а концепцию. Кроме того, автор учит аргументации.

Аллан и Барбара Пизз «Язык письма. Как писать тексты, которые продают, и письма, которые читают»

Австралийские писатели уделяют много внимания практике. В их книге практически нет сложных теоретических вопросов. Все моменты они разбирают на понятных примерах. Выделяют типичные ошибки, учат их исправлять. В книге много информации об электронных письмах.

Роберт Чалдини «Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся»

Роберт Чалдини ― известный психолог, который изучает способы влияния людей друг на друга. В своей работе он описывает результаты исследований о манипуляциях и убеждении. Книга полезна не только копирайтерам и маркетологам, ее можно прочитать всем специалистам, чья деятельность связана с людьми. Все научные выводы подтверждаются примерами из жизни.

Дэвид Огилви «Огилви о рекламе»

Эта книга стала классикой для рекламщиков. Автор опубликовал ее еще в 1983 году, а принципы, которые он изложил, актуальны и сейчас. Огилви делится своими мыслями о рекламе, приводит примеры из практики, разбирает собственные ошибки в продажах. В книге затронуто много тем: от рекламы по телевизору до управления агентством. Материалы дополнены кадрами из рекламных роликов и другими иллюстрациями.

Екатерина Иноземцева «Как стать популярным автором»

Книга полезна специалистам, которые уже умеют писать, но не знают, как продвигать свои услуги. Автор рассказывает о саморекламе, создании медиаобраза, ведении профессионального блога, подготовке статей для крупных изданий и т. д. В книге есть задания и инструкции.

Ольга Соломатина «Ежедневник писателя»

Интересная книга в формате ежедневника. Каждый день читатель выполняет определенные задания. Они сопровождаются рекомендациями автора и цитатами писателей. В книге нет скучных упражнений, каждое задание напоминает очередной этап увлекательной настольной игры. К ней можно возвращаться периодически за вдохновением.

Александр Молчанов «Пишется! 43 секрета вдохновения»

Эта книга написана для копирайтеров, у которых периодически появляется страх чистого листа. Автор предлагает не просто способы повышения продуктивности и поиска вдохновения, он учит самодисциплине, рассказывает о мотивации, делится писательскими лайфхаками. В итоге у читателя может сформироваться понимание, как организовывать свою работу, чтобы не уставать и получать от нее удовольствие.

Роберт Макки и Том Джерас «Сториномика. Маркетинг, основанный на историях, в пострекламном мире»

Книгу написали после семинара по сторителлингу Story. Авторы учат писать истории, которые работают на продвижение брендов, продажи и другие маркетинговые цели. В материале размещены ценные рекомендации: как вызвать доверие у целевой аудитории, привлечь новых клиентов и последователей. Для этого разработана инструкция из 8 этапов с яркими примерами историй в рекламе.

Ирина Шевцова «Жизнь как история. Сторителлинг каждого дня»

Книга не похожа на научно-популярные работы о маркетинге и сторителлинге. В ней нет теории и заданий для самостоятельного закрепления материала. Это сборник историй, которые можно рассматривать в качестве примеров удачного сторителлинга.

Анна Шуст «Текст, который продает товар, услугу или бренд»

Автор рассказывает, как писать тексты, которые будут отличаться от многих аналогичных работ, учит анализировать целевую аудиторию, разбирает типовые ошибки и предлагает задания в конце каждой главы.