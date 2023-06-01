Модуль поиска «Перефразирований интернет» — как справиться с самой большой студенческой «страшилкой»?

По статистике, более 95% учебных заведений России для проверки уникальности работ студентов используют сервисы Антиплагиат.ВУЗ или Руконтекст. У этих программ есть доступ к миллионам книг, научных статей, студенческих рефератов, публикаций, поэтому добиться 100% уникальности работы иногда практически невозможно. В отличие от классических программ, которыми пользуются копирайтеры, в вузовских версиях встроено множество дополнительных модулей. Программа сверяет работу с коллекциями университетских библиотек, оценивает по модулю поиска общедоступных фраз и сравнивает с другими модулями. Одним из самых больших студенческих страхов стал модуль «Перефразирований интернет» — он занижает уникальность у большого числа работ, что заставляет студентов снова и снова выполнять их доработку. Рассказываем, что это за модуль, по какому алгоритму работает и как его обойти.

Что такое модуль «Перефразирований интернет»?

При подготовке работ студенты пользуются общедоступными докладами, публикациями, справочниками в интернете. Просто взять и скопировать информацию без рерайта не получится, поскольку уникальность у такой работы будет очень низкой. Чтобы пройти проверку, можно выполнить полную переработку документа с изменением предложений, разделов, добавлением новой информации из других источников. В 2018 году в закрытом сервисе Антиплагиат.ВУЗ был запущен новый модуль, основанный на поиске перефразирований, что во многом усложнило жизнь студентам. Для сравнения, в бесплатной версии программы Антиплагиат.ру анализ текстов проходит только по одному модулю. Новый модуль умеет не просто определять заимствованные источники, а находить выполненный рерайт, перефразированные куски, синонимичную замену слов и т. д. Текст придется менять почти до неузнаваемости, а оставить исходную структуру уже не получится.

Сейчас модуль «Перефразирований интернет» используется не во всех вузах. Для сравнения приведем статистику за 2018 год — тогда в 95 из 100 вузов модуль был включен в систему Антиплагиат.ВУЗ. Сегодняшние данные говорят, что его используют только 63 учебных учреждения из 100.

Как работает модуль?

Алгоритм определяет переписанные куски текста, сравнивая исходный вариант отрезками по два слова. Это вносит определенную корректировку в глубокий рерайт — теперь менять нужно не каждое третье слово, а второе. Чтобы переписать чужую работу и не попасть под фильтры, нужно хорошо владеть навыками рерайта. Но если для гуманитариев это просто, с техническими специальностями дела обстоят не так радужно.

Техника обхода модуля

Студенты боятся нового модуля, как огня, считая, что повысить оригинальность чужой работы с ним самостоятельно методом рерайта невозможно. Это не совсем так, поскольку кардинально ничего не изменилось. Да, теперь поднять уникальность сложнее, но не настолько, чтобы паниковать. Мы собрали несколько методик, которые помогут обойти модуль.

Вставлять после каждых двух слов новое или менять каждое второе. Интересный способ, но очень трудоемкий. Высчитывать слова и подбирать замену не так просто. Но если вы располагаете достаточным временем, можно «поиграть» с отдельными кусками текста. Глубокий рерайт с переработкой структуры. Суть сравнима со школьным пересказом, когда нужно было прочесть текст, изложив после его своими словами. Уникальность получится достаточно высокой, а модуль не определит перефразирование. Аналогичный способ используют для корректировки всех неуникальных участков. Изменить кодировку. В каждом документе есть его программная часть. Когда работа загружается в антиплагиат, он видит не сам текст, а набор символов, бессмысленных для стороннего пользователя. Их можно заменить, оставив содержание прежним. При этом для сервиса текст будет уникальным. Для кодирования не имеет значения, какие модули подключены, но сделать это самостоятельно не получится — заказать кодировку можно в Antiplagius. Загрузите документ в систему, выберите способ проверки, необходимый процент оригинальности и способ ее повышения. После переработки вы получите готовый файл, который можно сразу отправить на проверку преподавателю.

Резюме

Использование нового модуля, конечно, доставит некоторые неудобства для студентов, но ничего критичного в нем нет. Способы обхода нового программного алгоритма есть, их достаточно много. Чтобы не тратить свое драгоценное время на исправление работы и сразу предоставить преподавателю оригинальный доклад или курсовую, воспользуйтесь сервисом Antiplagius. Он проанализирует и проверит файл с помощью преподавательского сервиса Антиплагиат.ВУЗ, после чего можно будет заказать повышение уникальности работы.