Когда начинаются каникулы в вузе?

Каникулы для студентов — это всегда возможность отвлечься от лекций и семинаров. Если в школе ученикам положены каникулы каждый сезон, то в институте они бывают всего 2 раза в год. Именно поэтому все студенты с большим нетерпением ждут окончания сессии, чтобы расслабиться и набраться сил перед новым семестром. Давайте узнаем, когда в вузах стартуют каникулы в 2023-2024 году.

Длительность каникул

Структура учебного года несколько отличается от того, что есть в школах или лицеях. Если там привычным было понятие четверти и триместра, то большинство российских институтов учатся по семестрам. Начало учебного года уже привычно стартует в сентябре, а заканчивается после 31 мая, когда студенты сдают сессию и отправляются на каникулы. Соотношение учебных дней и каникул в ВУЗах относительное, но есть график, разработанный Минобрнауки. Если семестр длится 12 недель, то каникулы идут 10-14 дней. При обучении в течении 270 дней на отдых отводится 3-7 недель, более 270 дней — 7-10 недель.

Может ли измениться график каникул?

Каждое учебное заведение имеет право решать самостоятельно, когда делать каникулы. Для этого они составляют индивидуальный план. Уже в течении года график может измениться, например, когда студенты временно переводятся на дистанционное обучение. Срочную информацию обычно деканат передает старостам, которые делают оповещения в группах.

Не имеет значения, когда начнутся каникулы — главное, чтобы были соблюдены правильные пропорции между количеством учебных дней и отдыхом. Они прописаны в приказе Министерства образования и науки №301.

Общие правила студенческих каникул

Примерный учебный график на 2023-2024 год для ВУЗов выглядит следующим образом:

Для тех ВУЗов, которые начинают учебный год 1 сентября, даты сессий и каникул будут примерно совпадать, но возможно смещение на несколько дней.

Кто отвечает за составление графиков и длительность каникул?

Ответственным является учебно-методический отдел. Методисты разрабатывают такой план, чтобы студентам и преподавателям было комфортно его соблюдать. Точную информацию о начале и окончании каникул всегда можно узнать в своем деканате. Здесь также могут подсказать точный список экзаменов и зачетов, которые ожидают уже на первой сессии. Даже разные факультеты могут сдавать сессию по-разному — например, один закрывает ее до праздников, а другой после.

Зимние каникулы в 2023-2024 году

Для очников зимние каникулы длятся 14 дней. Их начало зависит от сроков сессии и даты сдачи последнего экзамена. Если сессия началась сразу после новогодних праздников, в конце января студенты идут на каникулы. Но может быть и такое, что экзамены сдвигаются на конец января. В таком случае каникулы длятся до середины февраля.

В некоторых российских ВУЗах практикуется система обучения не по семестрам, а модулям — их всего 4. В 2023 году I и II модули длятся с 1 сентября до 31 декабря, и в них уже включены экзамены. Зачеты заканчиваются до 25 декабря, а последняя неделя отводится, чтобы сдать долги. Каникулы у модульников стартуют 29-30 декабря и длятся до середины января.

Летние каникулы в 2023-2024 году

Летний период — самый долгожданный для студентов. Каникулы уже длятся дольше, чем зимой, поэтому у студентов достаточно времени, чтобы как следует отдохнуть. Во всех вузах каникулы стартуют в конце июня, но точная дата зависит от начала сессии. Последний экзамен может быть и 31 июня, но в большинстве случаев последние дни месяца отводятся уже для пересдач. Если получилось так, что вы попали на пересдачу, рекомендуем подготовиться к ней как можно раньше, иначе вы рискуете остаться на повторный курс по данному предмету. К тому же бюджетники потеряют стипендию до следующей сессии, когда у них снова появится возможность реабилитироваться.

Для модульных институтов III и IV модули не делятся. Этот период длится с 18 января по 30 июня. С 1 июля 2024 года они смогут отправиться на заслуженный отдых, но при условии отсутствия долгов.

Каникулы студентов могут быть сокращены на 3-5 недель за счет летней практики. Она может проходить в университете или на предприятии, с которым сотрудничает ВУЗ на договорной основе. В данном случае каникулы сокращаются до 1-1,5 месяцев. Институт — это последний этап перед вступлением во взрослую жизнь, поэтому студентам уже нужно морально готовиться к работе, где отпуск бывает только один раз в году и пока есть возможность наслаждаться студенческими годами.

Как досрочно сдать экзамены?

Досрочная сдача экзаменов возможна только по уважительной причине. Для этого заранее пишется заявление и подается на рассмотрение в деканат. Только после одобрения студент может оговаривать личные встречи с преподавателями. Готовиться к зачету придется тщательнее, поскольку у преподавателя будет намного больше времени, чтобы погонять студента по всем вопросам. С другой стороны, если студент во время семестра хорошо проявлял себя на занятиях, у него будет больше возможностей договориться с преподавателем, чтобы тот поставил зачет. В конечном итоге, преподаватель может пойти на уступки и не тратить время, чтобы долго не мучать студента.

Каникулы для студентов, у которых есть долги

В некоторых ВУЗах студенты, которые не сдали больше 80% экзаменов, имеют право переходить на следующий курс. Но до конца семестра, следующего за провальным, они должны «подтянуть хвосты» и избавиться от экзаменационных долгов, иначе их не допустят к следующей сессии. Полностью заваливших сессию студентов и не проявляющих желания учиться просто отчисляют. Восстановиться можно будет только через год, но вероятность попадания на бюджетное место составляет всего 30%.

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Теперь вы знаете, когда планируются каникулы в 2023-2024 учебном году и можете заранее начать готовиться к сессии, чтобы закрыть ее автоматом и получить больше времени на каникулы.