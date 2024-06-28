Какую выпускную работу пишут в магистратуре

В российских вузах действует двухуровневая система образования: бакалавриат и магистратура. Это два самостоятельных уровня, у которых много отличий, в частности, по-разному проходит аттестация. В статье расскажем, какую работу пишут магистранты в конце обучения.

Диплом или диссертация

Заканчивая вуз, студенты обоих уровней пишут выпускную квалификационную работу (ВКР). В магистратуре ― это магистерская диссертация. По сложности она близка к кандидатской. В ней есть гипотеза, которую нужно доказать или опровергнуть. Для этого выпускник изучает научную литературу по теме, проводит исследование, апробирует результаты.

Разница между бакалаврской и магистерской ВКР

Они различаются объемом, количеством изучаемых источников и уровнем погружения в тему исследования.

Объем магистерской диссертации превышает 100 страниц. Для диплома бакалавра в среднем достаточно 70 страниц. Точный объем зависит от направления подготовки.

Список литературы в диссертации магистра включает в себя не менее 60 источников. Бакалавры перерабатывают около 40 источников.

Во второй главе магистерской работы выпускник описывает ход и результаты своего научного исследования, дает рекомендации по их применению на практике.

В остальном ВКР похожи друг на друга. Они пишутся под контролем научного руководителя, состоят из теоретической и практической главы, проходят проверку на плагиат. Во время защиты выпускник выступает перед комиссией с докладом и презентацией, отвечает на вопросы.