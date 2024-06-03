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Красный или синий, очный или заочный? Какой диплом ценят работодатели

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Диплом — официальный документ о высшем образовании. В нем содержится информация о ВУЗе, формате обучения, экзаменационные оценки и полученная степень. Но так ли важен диплом при поступлении на работу, и какие факторы важны для руководства? Давайте разбираться.

Разновидности дипломов

Дипломы различаются по присвоенной степени, форме обучения и цвету. Сейчас рассмотрим каждый вариант.

Бакалавриат. Самый распространенный тип высшего образования. Срок обучения — 4 года. В медицинском ВУЗе — 5 лет. Бакалавры легко находят работу по специальности и успешно двигаются по карьерной лестнице. Но в некоторых сферах бывают исключения. Например, в медицине и некоторых компаниях предпочитают магистров.

Магистр. Следующая ступень после бакалавра. Срок обучения — 2 дополнительных года. Основные преимущества магистратуры:

  • легко находят работу;
  • могут получить расширенное предложение;
  • могут начать карьеру с высокой ступени;
  • могут совмещать работу с учебой в аспирантуре.

Специалист. Это люди, которые закончили ВУЗ до внедрения Болонской системы образования. Срок обучения — 5 лет. По статусу приравниваются к магистру.

Переходим к формату обучения.

Очная форма. Студент посещал ВУЗ по графику 5/2 или 6/1. Плюсы:

  • глубокое изучение предметов;
  • хорошая дисциплина;
  • общение в профессиональной среде;
  • возможность найти работу через коллег по ВУЗу.

Минусы: некоторые работодатели считают, что у очников мало опыта. Но этот пробел легко нивелировать обязательной практикой. Ее проходят в университете.

Очно-заочный формат. График посещения — несколько дней в неделю по вечерам.

Плюсы:

  • изучение предмета вместе с преподавателем;
  • личное общение в профессиональной среде;
  • возможность совмещать учебу с работой.

Из минусов выделяют недостаточное погружение в учебный процесс. Но здесь многое зависит от студента.

Заочная форма. Студент учился дистанционно. Посещал ВУЗ для сдачи экзаменов.

Плюсы: возможность работать и получать профессиональные навыки.

Минусы: пробелы в образовании.

Теперь поговорим о цветах. 

Синий диплом. Требования: более 25 % четверок. Допускается наличие хотя бы одной тройки. Синие дипломы легко находят работу и быстро двигаются по карьере.

Красный диплом. Требования: 75 процентов отличных оценок и 25 процентов четверок. Работу находят легко, зарплата высокая. Из минусов: повышенные ожидания от работодателей.

Нужно ли высшее образование

Многие считают, что высшее образование не обязательно. Оно отнимает много времени и денег. По этой причине достаточно закончить колледж, а остальные знания получить на работе. Но это не совсем верно.

Первая ошибка. Не все специальности можно изучить в колледже. Например, врач, переводчик, филолог, экономист.

Вторая ошибка. Колледж — это линейное движение. Выпускники могут повышать квалификацию в рамках одной профессии. Для крупных должностей нужно высшее образование.

Третья ошибка — навыки. Колледж дает базовые знания. Если хотите много зарабатывать, то придется их расширять. Для этого поступайте в институт.

Важны ли оценки для построение карьеры

Оценки не прописываются в дипломе. Они выглядят, как специальный вкладыш. Приложение выдается отдельно и его не обязательно показывать при трудоустройстве.

В какие случаях могут посмотреть оценки:

  • первый поиск работы;
  • рекрутеру важно их увидеть;
  • вы сами их показали.

Вкладыш с оценками довольно объемный. В нем прописаны все предметы, прослушанные часы и полученные баллы. Изучение оценочного листа — достаточно трудозатратно.

Итог: при трудоустройстве важно показать себя лучше конкурентов. В дальнейшем никто не будет смотреть в ваш диплом. Движение по карьерной лестнице определяется навыками, личными качествами и принесенной пользой.

Диплом с отличием

Красный диплом всегда привлекает внимание. Правда, не все ВУЗы делают специальную обложку. Иногда отличие указано на форзаце документа. В любом случае рекрутер заметит заслуги выпускника.

Что дальше? Здесь все зависит от условий. Например, медицинские компании предпочитают красные дипломы. Соответствующие пожелания и в государственных учреждениях. У частных работодателей могут быть свои требования. Здесь все зависит от вакансии и личных качеств соискателя.

Можно ли обмануть работодателя

Диплом можно купить. Правдив ли этот стереотип? Нет. Сейчас расскажем.

Обратимся к статистике. Только 15% работодателей не смотрят на диплом. Остальные 85% требует предъявить документ. Практика распространена у врачей, юристов и экономистов. Поделку легко проверить.

Как это сделать:

  • запрос в Роспотребнадзор;
  • обращение в ВУЗ;
  • проверка реквизитов на специализированных сайтах.

Нанимателю достаточно узнать ФИО соискателя, ВУЗ, дату выдачи диплома, серию и номер бланка. После внесения данных в специальный сервис придет ответ. Подлинник отобразится в Реестре. Подделка — нет.

Итог: обмануть работодателя не получится.

Формат обучения при приеме на работу

Форма обучения не прописывается в дипломе. Узнать о ней можно из специального приложения. В нем будет указано количество академических часов. Работодатели редко смотрят на этот вкладыш. Решения принимаются по итогу личного собеседования.

Итог: форма обучения не всегда влияет на получение вакансии. Исключения и предпочтения: личные требования, медицина, государственные структуры.

Престижность образовательного учреждения

Престижные ВУЗы — это особый знак качества. Они вкладываются в оборудование, нанимают лучших преподавателей и привлекают талантливых студентов. Также они создают оптимальные условия для обучения. При этом у топовых университетов повышенных требования к своим студентам. Учиться там достаточно сложно. Ценник на услуги — высокий.

Какие еще преимущества?

Известные ВУЗы сотрудничают с крупными компаниями. Их студенты получают стажировку в известных корпорациях и могут рассчитывать на трудоустройство.

Итог: — престижный ВУЗ поможет получить хорошую работу.

Российское образование за рубежом

Геополитическая ситуация внесла в нашу жизнь свои коррективы. Многим кажется, что отечественное образование попало под международные санкции. Но это не так. Сейчас расскажем.

Страны Гаагской конвенции принимают российские дипломы. Его нужно перевести и заверить апостилем. В других странах нужна консульская легализация. Также российские ВУЗы выдают Diploma Supplement. Это европейское приложение к нашим дипломам. Оно позволяет учиться и работать за границей без перевода.

Исключения — США. Там собственные требования.

Итог: российские дипломы принимаются в большинстве стран мира.

Заключение

Диплом о высшем образовании — ваш надежный спутник при трудоустройстве. Он доказывает, что выпускник приобрел нужные навыки, обладает хорошей дисциплиной и склонен к долговременной работе. Если вам требуется помощь в учебе, то обратитесь в компанию Antiplagius. Наши копирайтеры напишут курсовую или дипломную работу, а также повысят ее уникальность.

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