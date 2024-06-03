Красный или синий, очный или заочный? Какой диплом ценят работодатели

Диплом — официальный документ о высшем образовании. В нем содержится информация о ВУЗе, формате обучения, экзаменационные оценки и полученная степень. Но так ли важен диплом при поступлении на работу, и какие факторы важны для руководства? Давайте разбираться.
Разновидности дипломов
Дипломы различаются по присвоенной степени, форме обучения и цвету. Сейчас рассмотрим каждый вариант.
Бакалавриат. Самый распространенный тип высшего образования. Срок обучения — 4 года. В медицинском ВУЗе — 5 лет. Бакалавры легко находят работу по специальности и успешно двигаются по карьерной лестнице. Но в некоторых сферах бывают исключения. Например, в медицине и некоторых компаниях предпочитают магистров.
Магистр. Следующая ступень после бакалавра. Срок обучения — 2 дополнительных года. Основные преимущества магистратуры:
- легко находят работу;
- могут получить расширенное предложение;
- могут начать карьеру с высокой ступени;
- могут совмещать работу с учебой в аспирантуре.
Специалист. Это люди, которые закончили ВУЗ до внедрения Болонской системы образования. Срок обучения — 5 лет. По статусу приравниваются к магистру.
Переходим к формату обучения.
Очная форма. Студент посещал ВУЗ по графику 5/2 или 6/1. Плюсы:
- глубокое изучение предметов;
- хорошая дисциплина;
- общение в профессиональной среде;
- возможность найти работу через коллег по ВУЗу.
Минусы: некоторые работодатели считают, что у очников мало опыта. Но этот пробел легко нивелировать обязательной практикой. Ее проходят в университете.
Очно-заочный формат. График посещения — несколько дней в неделю по вечерам.
Плюсы:
- изучение предмета вместе с преподавателем;
- личное общение в профессиональной среде;
- возможность совмещать учебу с работой.
Из минусов выделяют недостаточное погружение в учебный процесс. Но здесь многое зависит от студента.
Заочная форма. Студент учился дистанционно. Посещал ВУЗ для сдачи экзаменов.
Плюсы: возможность работать и получать профессиональные навыки.
Минусы: пробелы в образовании.
Теперь поговорим о цветах.
Синий диплом. Требования: более 25 % четверок. Допускается наличие хотя бы одной тройки. Синие дипломы легко находят работу и быстро двигаются по карьере.
Красный диплом. Требования: 75 процентов отличных оценок и 25 процентов четверок. Работу находят легко, зарплата высокая. Из минусов: повышенные ожидания от работодателей.
Нужно ли высшее образование
Многие считают, что высшее образование не обязательно. Оно отнимает много времени и денег. По этой причине достаточно закончить колледж, а остальные знания получить на работе. Но это не совсем верно.
Первая ошибка. Не все специальности можно изучить в колледже. Например, врач, переводчик, филолог, экономист.
Вторая ошибка. Колледж — это линейное движение. Выпускники могут повышать квалификацию в рамках одной профессии. Для крупных должностей нужно высшее образование.
Третья ошибка — навыки. Колледж дает базовые знания. Если хотите много зарабатывать, то придется их расширять. Для этого поступайте в институт.
Важны ли оценки для построение карьеры
Оценки не прописываются в дипломе. Они выглядят, как специальный вкладыш. Приложение выдается отдельно и его не обязательно показывать при трудоустройстве.
В какие случаях могут посмотреть оценки:
- первый поиск работы;
- рекрутеру важно их увидеть;
- вы сами их показали.
Вкладыш с оценками довольно объемный. В нем прописаны все предметы, прослушанные часы и полученные баллы. Изучение оценочного листа — достаточно трудозатратно.
Итог: при трудоустройстве важно показать себя лучше конкурентов. В дальнейшем никто не будет смотреть в ваш диплом. Движение по карьерной лестнице определяется навыками, личными качествами и принесенной пользой.
Диплом с отличием
Красный диплом всегда привлекает внимание. Правда, не все ВУЗы делают специальную обложку. Иногда отличие указано на форзаце документа. В любом случае рекрутер заметит заслуги выпускника.
Что дальше? Здесь все зависит от условий. Например, медицинские компании предпочитают красные дипломы. Соответствующие пожелания и в государственных учреждениях. У частных работодателей могут быть свои требования. Здесь все зависит от вакансии и личных качеств соискателя.
Можно ли обмануть работодателя
Диплом можно купить. Правдив ли этот стереотип? Нет. Сейчас расскажем.
Обратимся к статистике. Только 15% работодателей не смотрят на диплом. Остальные 85% требует предъявить документ. Практика распространена у врачей, юристов и экономистов. Поделку легко проверить.
Как это сделать:
- запрос в Роспотребнадзор;
- обращение в ВУЗ;
- проверка реквизитов на специализированных сайтах.
Нанимателю достаточно узнать ФИО соискателя, ВУЗ, дату выдачи диплома, серию и номер бланка. После внесения данных в специальный сервис придет ответ. Подлинник отобразится в Реестре. Подделка — нет.
Итог: обмануть работодателя не получится.
Формат обучения при приеме на работу
Форма обучения не прописывается в дипломе. Узнать о ней можно из специального приложения. В нем будет указано количество академических часов. Работодатели редко смотрят на этот вкладыш. Решения принимаются по итогу личного собеседования.
Итог: форма обучения не всегда влияет на получение вакансии. Исключения и предпочтения: личные требования, медицина, государственные структуры.
Престижность образовательного учреждения
Престижные ВУЗы — это особый знак качества. Они вкладываются в оборудование, нанимают лучших преподавателей и привлекают талантливых студентов. Также они создают оптимальные условия для обучения. При этом у топовых университетов повышенных требования к своим студентам. Учиться там достаточно сложно. Ценник на услуги — высокий.
Какие еще преимущества?
Известные ВУЗы сотрудничают с крупными компаниями. Их студенты получают стажировку в известных корпорациях и могут рассчитывать на трудоустройство.
Итог: — престижный ВУЗ поможет получить хорошую работу.
Российское образование за рубежом
Геополитическая ситуация внесла в нашу жизнь свои коррективы. Многим кажется, что отечественное образование попало под международные санкции. Но это не так. Сейчас расскажем.
Страны Гаагской конвенции принимают российские дипломы. Его нужно перевести и заверить апостилем. В других странах нужна консульская легализация. Также российские ВУЗы выдают Diploma Supplement. Это европейское приложение к нашим дипломам. Оно позволяет учиться и работать за границей без перевода.
Исключения — США. Там собственные требования.
Итог: российские дипломы принимаются в большинстве стран мира.
Заключение
Диплом о высшем образовании — ваш надежный спутник при трудоустройстве. Он доказывает, что выпускник приобрел нужные навыки, обладает хорошей дисциплиной и склонен к долговременной работе. Если вам требуется помощь в учебе, то обратитесь в компанию Antiplagius. Наши копирайтеры напишут курсовую или дипломную работу, а также повысят ее уникальность.
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