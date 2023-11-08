Как подготовить тезисы для конференции

В статье расскажем, как интересно представить свою работу слушателям на конференции и не упустить ничего важного.
Почему тезисы важны
Выступление на конференции ― это полезный опыт для школьников и студентов. Он помогает знакомиться с единомышленниками, преподавателями, формирует навыки публичных выступлений.
Для участия необходимо подготовить доклад и грамотно представить свою работу, чтобы слушателям было интересно. Если тезисы выступления составлены правильно, то вы сможете:
- показать важность и потенциал проведенной работы;
- продемонстрировать профессионализм, готовность развиваться в выбранном направлении;
- опубликовать работы в научных изданиях.
Что такое тезисы
Тезис ― это краткий пересказ главной мысли. При подготовке нужно выделить все основные моменты доклада, выстроить их в логическом порядке, оформить в связный текст.
С помощью доклада на конференции участники решают следующие задачи:
- дают краткую информацию о докладе;
- раскрывают смысл;
- знакомят слушателей с результатами исследований.
В среднем доклад занимает 2-3 листа формата А4.
Виды тезисов
По авторству
Студент может предоставить работу своего авторства или результаты изучения других исследований по теме.
По месту выступления
Подачу определяют в зависимости от масштабов мероприятия и места его проведения. Например, на кафедре или перед всем университетом.
По форме презентации
Этот пункт перекликается с предыдущим. Манера общения и изложения подбирается в зависимости от аудитории. В некоторых случаях нужно четко излагать факты, иногда ― можно использовать риторические вопросы, добавлять уместный профессиональный юмор.
По порядку подготовки
Доклады для конференций можно делать по ходу подготовки научной работы или по готовому исследованию. Первый вариант часто встречается в вузах, так как публикации нужны для защиты выпускных работ и диссертаций.
По основному содержанию
Доклад строится по основным пунктам научной работы. Студент рассказывает о новизне, методах исследования, результатах и т. д.
По стилю
Краткое изложение фактов (номинативные) и описание по порядку (глагольные).
Рекомендации по подготовке тезисов
По структуре доклад для конференции похож на введение к курсовой или ВКР. В нем есть вступление, актуальность, новизна, цели, задачи, мысли автора и прочие. Если вы рассказываете про конкретное исследование, то добавляются расчеты, анализ промежуточных и основных результатов.
Для презентации новой методики необходимо рассказать о ее целях и задачах, провести обзор литературы, описать имеющиеся методики, обосновать актуальность новой и т. д.
Оформление тезисов
В плане оформления нужно проконсультироваться с научным руководителем. Основные требования:
- шрифт ― Times New Roman;
- кегль ― 12–14;
- межстрочный интервал ― 1 или 1,5;
- список литературы по ГОСТ.
Алгоритм подготовки
- Тип, структура доклада.
- Правила оформления.
- Формулировка цели и результатов.
- Определение темы вместе с научным руководителем.
- Подготовка текста.
- Проверка, вычитка, доработка.
- Презентация научному руководителю.
- Правки при необходимости.
- Репетиция речи выступления.
Антиплагиат: