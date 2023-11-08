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Как подготовить тезисы для конференции

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Поддерживаются форматы: txt, docs, doc, rtf, odt, pdf

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В статье расскажем, как интересно представить свою работу слушателям на конференции и не упустить ничего важного.

Почему тезисы важны

Выступление на конференции ― это полезный опыт для школьников и студентов. Он помогает знакомиться с единомышленниками, преподавателями, формирует навыки публичных выступлений.

Для участия необходимо подготовить доклад и грамотно представить свою работу, чтобы слушателям было интересно. Если тезисы выступления составлены правильно, то вы сможете:

  • показать важность и потенциал проведенной работы;
  • продемонстрировать профессионализм, готовность развиваться в выбранном направлении;
  • опубликовать работы в научных изданиях.

Что такое тезисы

Тезис ― это краткий пересказ главной мысли. При подготовке нужно выделить все основные моменты доклада, выстроить их в логическом порядке, оформить в связный текст.

С помощью доклада на конференции участники решают следующие задачи:

  • дают краткую информацию о докладе;
  • раскрывают смысл;
  • знакомят слушателей с результатами исследований.

В среднем доклад занимает 2-3 листа формата А4.

Виды тезисов

По авторству

Студент может предоставить работу своего авторства или результаты изучения других исследований по теме.

По месту выступления

Подачу определяют в зависимости от масштабов мероприятия и места его проведения. Например, на кафедре или перед всем университетом.

По форме презентации

Этот пункт перекликается с предыдущим. Манера общения и изложения подбирается в зависимости от аудитории. В некоторых случаях нужно четко излагать факты, иногда ― можно использовать риторические вопросы, добавлять уместный профессиональный юмор.

По порядку подготовки

Доклады для конференций можно делать по ходу подготовки научной работы или по готовому исследованию. Первый вариант часто встречается в вузах, так как публикации нужны для защиты выпускных работ и диссертаций.

По основному содержанию

Доклад строится по основным пунктам научной работы. Студент рассказывает о новизне, методах исследования, результатах и т. д.

По стилю

Краткое изложение фактов (номинативные) и описание по порядку (глагольные).

Рекомендации по подготовке тезисов

По структуре доклад для конференции похож на введение к курсовой или ВКР. В нем есть вступление, актуальность, новизна, цели, задачи, мысли автора и прочие. Если вы рассказываете про конкретное исследование, то добавляются расчеты, анализ промежуточных и основных результатов.

Для презентации новой методики необходимо рассказать о ее целях и задачах, провести обзор литературы, описать имеющиеся методики, обосновать актуальность новой и т. д.

Оформление тезисов

В плане оформления нужно проконсультироваться с научным руководителем. Основные требования:

  • шрифт ― Times New Roman;
  • кегль ― 12–14;
  • межстрочный интервал ― 1 или 1,5;
  • список литературы по ГОСТ.

Алгоритм подготовки

  1. Тип, структура доклада.
  2. Правила оформления.
  3. Формулировка цели и результатов.
  4. Определение темы вместе с научным руководителем.
  5. Подготовка текста.
  6. Проверка, вычитка, доработка.
  7. Презентация научному руководителю.
  8. Правки при необходимости.
  9. Репетиция речи выступления.
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