Для чего нужна программа проверки на плагиат

Антиплагиатом называются сервисы, которые дают возможность проверить текст на уникальность. Уникальность определяется по вашему тексту, к примеру, проверка диплома на антиплагиат поможет вам узнать, сам ли автор дипломной писал работу вам или же просто скопировал ее с другого источника.

Бесплатные сервисы проверки уникальности

Проверка на плагиат программа бесплатно определит уникальность вашего текста, но будет ли это достоверной информацией? Да, в большинстве случаев программы выдают высокий уровень достоверности. Однако в зависимости от алгоритмов, которые используются данными сервисами, уникальность определяется по-разному.

Что делать, если низкая уникальность текста?

На данный момент любому доступно повышение уникальности любого текста. При проверке текста на уникальность программа выдает, что ваша дипломная или же реферат имеет низкую уникальность. Проверив на антиплагиат реферат, вы можете заказать повышение его уникальности на нашем сайте. Один из методов — изменение программного кода документа: прочитайте подробнее, как работает антиплагиат-киллер.

Проект для повышения уникальности

Обычно сервисы по проверке уникальности не выдают правильной информации, поэтому повысить уникальность не удается. Самым актуальным способом есть заказать повышение уникальности на проекте antiplaguis.ru. Наши темпы работы быстрые, а уровень высок. На то, что мы делаем за считанные минуты, у некоторых уходит до часа, а то и больше.