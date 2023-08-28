Что такое коллоквиум в вузе и как к нему подготовится?

Обучение в вузе неразрывно связано с огромным количеством семинаров, практических и самостоятельных работ. Студенты обычно называют все эти понятия «практикой». Еще одним учебным занятием, которое практикуют в ВУЗах, является коллоквиум. Многим не очень понятно, что это такое, поэтому в статье мы остановимся на термине подробнее.

Что такое коллоквиум?

Коллоквиум — это учебно-теоретическое занятие, которое проводит преподаватель, чтобы проверить знания студентов. Это помогает ему понять, насколько хорошо присутствующие разобрались в теме. Большинство студентов одобряет такие занятия, поскольку проверка знаний проходит в свободной форме и каждому предоставляется возможность высказаться. Обычно на коллоквиуме обсуждаются научные темы, имеющие непосредственное отношение к специальности. Коллоквиум может быть нескольких видов:

Лекция-беседа. Преподаватель ведет лекцию, параллельно беседуя со студентами. Он затрагивает особенно острые проблемы, периодически обращаясь к аудитории и задавая ей вопросы. Чтобы ответить, студенту достаточно поднять руку.

Зачет. В данном случае преподаватель готовит перечень вопросов и проводит тестирование. В гуманитарных вузах оно проходит в устной форме, а для технических — в письменной. Иногда на вопрос дается развернутое рассуждение или эссе.

Дискуссия. Преподаватель задает тему для обсуждения и посылает ее в массы, а затем смотрит на дискуссию со стороны. Обычно студенты так увлечены, что не обращают внимания на преподавателя, но это дает ему возможность выделить наиболее активных участников и поставить им оценки за работу.

Доклад или реферат. Еще один вид коллоквиума, на котором можно заработать хорошие баллы. После прочтения доклада аудитория начинает задавать студенту вопросы, запуская обсуждение по теме.

Обычно преподаватель заранее предупреждает, в каком именно формате будет проходить коллоквиум, чтобы студенты заранее подготовились к занятию. Бывают ситуации, что один вид плавно перетекает в другой. Это может быть в формате, когда после прочтения реферата начинается его обсуждение, а затем дискуссия. Когда аудитория делится на две группы с разными мнениями, преподаватель превращается в наблюдателя. Ему достаточно внимательно следить за процессом, чтобы определить самых подготовленных участников, которые готовились к паре или тех, кто пришел отсидеться.

Зачем нужен коллоквиум?

Для студентов это возможность проявить себя, показать эрудицию и уровень подготовки. Для преподавателя — возможность увидеть, насколько работает тактика его обучения, оценить свои труды. Коллоквиум дает возможность сменить бездумное конспектирование лекций на обсуждение изученного материала и умение думать. Это помогает им лучше усваивать и запоминать информацию. По статистике на лекциях получается усвоить всего 5% от общей информации, а во время обсуждения — целых 50%. К тому же студенты могут развить навыки слушать и выражать свою точку зрения, поэтому коллоквиум имеет значение для полноценной учебы.

Как подготовиться?

Прохождение коллоквиума будет успешным, если подготовиться к нему заранее. Можно разделить все вопросы между одногруппниками и разобрать их вместе. Таким образом преподаватель увидит, что группа готовилась к его предмету.

Если вы планируете отвечать только за себя, предварительно посмотрите литературу по теме или обучающие видео. Чем эрудированнее студент, тем больше баллов он сможет получить. На технических специальностях коллоквиум обычно проводится в письменной форме и, если студент проявит себя лучшим образом, а также предложит нестандартное решение задачи, он может рассчитывать на пятерку за семестр или за год.

Отличный лайфхак для студентов — слушать преподавателя на лекциях. На самом деле, вам не нужно знать больше лектора, поэтому можно легко ответить на все поставленные вопросы. Достаточно слышать то, что объясняет преподаватель, чтобы проявить логику и усвоить информацию. В дальнейшем вы сможете легко повторить ключевые мысли лекций, которые требует преподаватель.

Возможно ли отчисление из-за несданного коллоквиума?

Отчислить студента только из-за несданного коллоквиума не могут. Это все лишь часть учебного процесса, задачей которого является проверка знаний по теме. Но если у вас есть долги по другим предметам, нужно побеспокоиться об итоговой сессии заранее. Студенты могут вынести массу пользы для себя из коллоквиума. В частности, можно заработать достаточно хорошие баллы, которые помогут получить допуск к экзамену или обеспечат автомат. Один коллоквиум дает возможность заработать 15-25 баллов из 100. А если быть активным на нескольких таких занятиях, легко наберется автомат и на экзамен можно будет не приходить.

Критерии оценки результатов коллоквиума

Как и на других студенческих занятиях, в приоритете стоят знания студента. Если в обсуждении он показывает свои мысли, не боится их транслировать и отстаивать, такое стремление обязательно будет оценено преподавателем по достоинству. Не менее важным аспектом является активность, например, когда участник поднимает руку и хочет высказаться по теме. Лекторы запоминают активистов и в дальнейшем больше обращают внимание в их сторону. Для некоторых преподавателей важным критерием при оценке является посещение коллоквиумов студентом, поэтому относиться к этому вопросу нужно крайне внимательно.

Проверка работ на плагиат

Как уже говорилось выше, одной из форм проведения коллоквиума является подготовка рефератов. Многие студенты не хотят тратить время на самостоятельную работу над рефератами, скачивая их за несколько минут перед выходом из дома. Во многих ВУЗах уже внедрена и активно используется проверка студенческих работ на Антиплагиат ВУЗ, поэтому если будет определена низкая уникальность работы, студента не допустят к защите.

Чтобы не попадаться на скачанных работах, рекомендуем потратить еще немного времени на кодировку работы через сервис Antiplagius. Для этого достаточно указать требуемый процент уникальности, оплатить выбранный тариф и получить оригинальную работу. Также есть возможность сформировать преподавательский отчет, а исправлением неуникальных фрагментов заниматься самостоятельно.

Теперь вы знаете, что такое коллоквиум и в какой форме он проводится в ВУЗах. Воспользовавшись нашими советами, вы сможете легко заработать оценку автоматом и освободить себя от подготовки к экзамену.