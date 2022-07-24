Проверка уникальности работ с Advego Plagiatus

Поисковые системы очень не любят часто повторяющийся текст в статьях на сайтах. Они могут отбросить ваш сайт на самые последние позиции выдачи. Но как сделать так, чтобы сайт продвинулся в верхние позиции? Для этого нужно, чтобы все статьи сайта были уникальными.

Как можно добиться уникальности?

Есть известны сайт Адвего, на сервисе предлагают проверить текст не только на уникальность, но и наличие орфографических ошибок, можно определить и спамность текста.

Скачать программу advego plagiatus бесплатно можно на сайте биржи, после чего установить ее на свой компьютер. Для проверки текста на уникальность, нужно запустить программу и вставить текст для проверки. Программа начнет его анализировать, выдаст вам процент антиплагиата, и выделит его желтым цветом. Хорошим результатом считают высокий процент: от 97 до 100, тогда программа вам сообщит об этом. В случае если текст является копипастом, то есть перепечатанным с сайта, то вы сразу об этом узнаете: весь текст будет выделен определенным цветом, и процент уникальности будет очень низким.

Если вы хотите, чтобы ваш сайт был в топе поисковых систем, то необходимо в программе Адвего выбрать функцию проверка на антиплагиат, указать необходимые параметры, и через несколько минут вы будете знать ее результаты.

Если же вам некогда заниматься подгонкой текста под нужную уникальность, вы можете доверить эту работу нашему сервису. Прочитайте, что такое антиплагиат-киллер, отзывы о нем, и убедитесь, что данный метод повышения оригинальности текста один из самых действенных на данный момент. Мы быстро и по невысокой цене сделаем ваш текст нужно уровня уникальности!